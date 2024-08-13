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UHD Büyük Bilgi Ekranı
UHD Büyük Bilgi Ekranı
|* Bu sayfadaki tüm resimler sadece temsilidir.
İnce Tasarım
İnce olduğu için duvara daha yakın bir kurulum tavsiye edilir. Dahası, daha büyüleyici bir ekran deneyimi sunar ve kurulduğu alanın dekorunu geliştirerek sofistike bir tasarım sağlar.
UM5K’nin çerçeve boyutu 17 mm’dir. UM5K 98”in derinliği 79,5 mm, 110”in derinliği ise 99 mm’dir.
SuperSign Çözümleri
SuperSign, alanınızdaki yaratıcı ve düzenli dijital bilgi ekranı içerikleri için entegre ve sezgisel bir içerik yönetim çözümüdür. Kullanışlı kullanıcı deneyimleri ile müşteriler ve bir dizi hizmet arasında bağlantı kurar. SuperSign Cloud gibi birçok farklı versiyonu keşfederek size en uygun seçeneğin keyfini sürün.
Kafe yöneticileri, içerik yönetimi yazılımını kullanarak kafenin duvarına kurulu ekranda görüntülenecek olan menüleri oluşturuyor.
Tüm Özellikler
PANEL
-
Ekran Boyutu (İnç)
110"
-
Panel Teknolojisi
ADS
-
Arka Işık Tipi
Doğrudan
-
En Boy Oranı
16:09
-
Doğal Çözünürlük
3840 x 2160 (UHD)
-
Yenileme Hızı
120 Hz
-
Parlaklık
500nit (Tip.)
-
Kontrast Oranı
1.200:1
-
Dinamik CR
1.000.000:1
-
Renk Gamı
DCI-P3 %88↑
-
İzleme Açısı (Y × D)
178X178
-
Renk Derinliği (Renk Sayısı)
8 bit + FRC, 1,07 Milyar renk
-
Tepki Süresi
8 ms (G'den G'ye)
-
Yüzey İşleme (Haze)
0,01
-
Kullanım ömrü
50.000(Min.)
-
Çalışma Süresi (Saat/Gün)
16/7
BAĞLANTI
-
HDMI Girişi
Evet(3), HDMI1/HDMI2 : HDCP 2.2/1.4 HDMI3 : HDCP 1.4
-
DP Girişi
Evet(1), HDCP2.2/1.3
-
DVI-D Girişi
Evet(1), HDCP1.4
-
Ses Girişi
Evet(1)
-
RS232C Girişi
Evet(1), 4pin Telefon jakı
-
RJ45(LAN) Girişi
Evet(1)
-
IR Girişi
Evet(1)
-
USB Girişi
USB2.0 Tip A(1)
-
HDMI Çıkışı
Evet(1)
-
Ses Çıkışı
Evet(1)
-
RS232C Çıkışı
Evet(1), 4pin Telefon jakı
-
Papatya Zinciri
Evet(Giriş HDMI, DP, DVI / Çıkış HDMI)
MEKANİK ÖZELLİKLER
-
Çerçeve Rengi
Siyah
-
Çerçeve Genişliği
Eşit çerçeve: 17mm
-
Ağırlık (Ana Ünite)
80Kg
-
Ambalajlı Ağırlık
110Kg
-
Monitör Boyutları (G x Y x D)
2474x1408x99 mm
-
Kulp
Evet
-
VESA Standart Montaj Arayüzü
1500x600
-
Kutu Boyutları (G x Y x D)
2680x1730x320 mm
ÖZELLİK - DONANIM
-
Dahili Bellek (eMMC)
16 GB
-
Wi-Fi / BT (Yerleşik)
Evet
-
Sıcaklık Sensörü
Evet
-
Güç Göstergesi
Evet
-
Yerel Anahtar Çalıştırma
Evet
ÖZELLİK - YAZILIM
-
İşletim Sistemi Ver. (webOS)
webOS6.0
-
Grup Yöneticisi
Evet
-
USB Tak ve Çalıştır
Evet
-
Yük Devretme
Evet
-
RS232C Sync
Evet
-
PIP
Evet
-
PBP
Evet(4)
-
Ekran Paylaşımı
Evet
-
SNMP
Evet
-
ISM Yöntemi
Evet
-
Akıllı Enerji Tasarrufu
Evet
-
Ağ Bağlantısına Hazır
Evet
-
HDMI-CEC
Evet
-
SI Sunucu Ayarı
Evet
-
webRTC
Evet
ORTAM KOŞULLARI
-
Çalışma Sıcaklığı
0 °C ila 40 °C
-
Çalışma Nemi
%10 ila %80
GÜÇ
-
Güç Kaynağı
AC 100-240V~, 50/60Hz
-
Güç Tipi
Dahili Güç
GÜÇ TÜKETİMİ
-
Tip.
440
-
Maks.
570
-
BTU (İngiliz Isı Birimi)
1501 BTU/Sa(Tip.), 1945 BTU/Sa(Maks.)
-
Akıllı Enerji Tasarrufu (%70)
308W
-
DPM
0,5W
-
Kapatma
0,5W
SERTİFİKA
-
Güvenlik
CB / NRTL
-
EMC
FCC Sınıfı "A" / CE / KC
YAZILIM UYUMLULUĞU
-
SuperSign CMS
Evet
-
SuperSign WB
Evet
DİL
-
OSD
İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Korece, Çince (Basitleştirilmiş), Çince (Orijinal), Portekizce (Brezilya), İsveççe, Fince, Norveççe, Danca, Rusça, Japonca, Portekizce (Avrupa), Felemenkçe, Çekçe, Yunanca, Türkiye, Arapça, Polski
AKSESUAR
-
Temel
Uzaktan Kumanda (2 adet pil dahil), Güç Kablosu, QSG, IR/Işık sensörü alıcısı, Yönetmelik Kitabı, Telefon - RS232C Cinsiyeti
-
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