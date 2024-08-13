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UHD Büyük Bilgi Ekranı

Özellikler

Galeri

Teknik Özellikler

Destek

Kaynak

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UHD Büyük Bilgi Ekranı

110UM5K-B

UHD Büyük Bilgi Ekranı

Dolgu resimli önden görünüm
Bir alışveriş merkezinin iç duvarına kurulu büyük bir ekranda reklamlar net ve canlı bir şekilde gösteriliyor.

LG webOS Platform Özellikli UHD Büyük Bilgi Ekranı

* Bu sayfadaki tüm resimler sadece temsilidir.
Ultra HD’nin Full HD’ye kıyasla dört kat daha yüksek görüntü kalitesinin farkı karşılaştırmalı olarak tek bakışta gösteriliyor.

Süper Yüksek Çözünürlük

FHD’den 4 kat daha yüksek çözünürlüklü görüntü kalitesiyle büyüleyici bir izleme deneyimi sunar.
UM5K, sunduğu 500 nit parlaklık sayesinde güçlü ışık altında bile net bir şekilde görülebilir.

Yeterli Parlaklık Seviyesi

UM5K serisi, iç mekan ekranları için 500 cd/m²’lik yeterli parlaklık seviyesi ile içerikleri etkili bir şekilde sergiler ve halkın dikkatini çeker. Bu sayede toplantı odaları, havaalanları, perakende satış mağazaları ve alışveriş merkezleri dahil olmak üzere çeşitli ortamlarda pazarlama amaçları için uygun bir ekran çözümü haline gelir.

* Gerçek resimler gösterilen örnek resimlerden farklı olabilir.

Sezgisel GUI ile birden fazla görev aynı anda yapılabilir.

webOS ile Yüksek Performans

LG webOS platformu, sezgisel GUI ve basit uygulama geliştirme araçlarıyla kullanıcı rahatlığını artırır.
Duvardaki bir bilgi ekranı, zengin ses sağlayan yerleşik bir hoparlöre sahiptir.

Dahili Hoparlör

Harici hoparlör satın almaya veya kurmaya gerek kalmadan, dahili hoparlörlerden gelen ses efektleriyle zengin içerikler elde etmenize olanak tanır.

* Dahili Yerleşik Hoparlör Desteği (Sol/Sağ maks. 10 W)

İnce Tasarım

İnce olduğu için duvara daha yakın bir kurulum tavsiye edilir. Dahası, daha büyüleyici bir ekran deneyimi sunar ve kurulduğu alanın dekorunu geliştirerek sofistike bir tasarım sağlar.

UM5K’nin çerçeve boyutu 17 mm’dir. UM5K 98”in derinliği 79,5 mm, 110”in derinliği ise 99 mm’dir.

AV kontrol sistemi, kullanıcıların UM5K’yi kontrol etmesine yardımcı olur.

Mobil İçerik Yönetimi

Promota* uygulamasını kullanarak bir mağaza profili oluşturabilir ve şablon önerileri alabilirsiniz. Kullanıcılar, diledikleri şablonları özelleştirebilir ve yalnızca bilgisayarlarda değil, mobil cihazlarda da kolayca içerik oluşturup yönetebilirler.

* LG Promota uygulamasını, App Store ve Google Play mağazasından indirebilirsiniz. (EU / CIS Bölgelerinde mevcut değildir)
* Kore'de adı Promota değil Mustard'dır.

AV kontrol sistemi, kullanıcıların UM5K’yi kontrol etmesine yardımcı olur.

AV Kontrol Sistemi ile Uyumlu

UM5K serisi, işletme yönetim verimliliğini artıran sorunsuz entegrasyon ve otomatik kontrol* özelliklerini sağlamayı amaçlayan profesyonel AV kontrolleri ile yüksek uyumluluk için Crestron Connected®’i destekler.

* Ağ tabanlı kontrol

SuperSign Çözümleri

SuperSign, alanınızdaki yaratıcı ve düzenli dijital bilgi ekranı içerikleri için entegre ve sezgisel bir içerik yönetim çözümüdür. Kullanışlı kullanıcı deneyimleri ile müşteriler ve bir dizi hizmet arasında bağlantı kurar. SuperSign Cloud gibi birçok farklı versiyonu keşfederek size en uygun seçeneğin keyfini sürün.

Kafe yöneticileri, içerik yönetimi yazılımını kullanarak kafenin duvarına kurulu ekranda görüntülenecek olan menüleri oluşturuyor.

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Tüm Özellikler

PANEL

  • Ekran Boyutu (İnç)

    110"

  • Panel Teknolojisi

    ADS

  • Arka Işık Tipi

    Doğrudan

  • En Boy Oranı

    16:09

  • Doğal Çözünürlük

    3840 x 2160 (UHD)

  • Yenileme Hızı

    120 Hz

  • Parlaklık

    500nit (Tip.)

  • Kontrast Oranı

    1.200:1

  • Dinamik CR

    1.000.000:1

  • Renk Gamı

    DCI-P3 %88↑

  • İzleme Açısı (Y × D)

    178X178

  • Renk Derinliği (Renk Sayısı)

    8 bit + FRC, 1,07 Milyar renk

  • Tepki Süresi

    8 ms (G'den G'ye)

  • Yüzey İşleme (Haze)

    0,01

  • Kullanım ömrü

    50.000(Min.)

  • Çalışma Süresi (Saat/Gün)

    16/7

BAĞLANTI

  • HDMI Girişi

    Evet(3), HDMI1/HDMI2 : HDCP 2.2/1.4 HDMI3 : HDCP 1.4

  • DP Girişi

    Evet(1), HDCP2.2/1.3

  • DVI-D Girişi

    Evet(1), HDCP1.4

  • Ses Girişi

    Evet(1)

  • RS232C Girişi

    Evet(1), 4pin Telefon jakı

  • RJ45(LAN) Girişi

    Evet(1)

  • IR Girişi

    Evet(1)

  • USB Girişi

    USB2.0 Tip A(1)

  • HDMI Çıkışı

    Evet(1)

  • Ses Çıkışı

    Evet(1)

  • RS232C Çıkışı

    Evet(1), 4pin Telefon jakı

  • Papatya Zinciri

    Evet(Giriş HDMI, DP, DVI / Çıkış HDMI)

MEKANİK ÖZELLİKLER

  • Çerçeve Rengi

    Siyah

  • Çerçeve Genişliği

    Eşit çerçeve: 17mm

  • Ağırlık (Ana Ünite)

    80Kg

  • Ambalajlı Ağırlık

    110Kg

  • Monitör Boyutları (G x Y x D)

    2474x1408x99 mm

  • Kulp

    Evet

  • VESA Standart Montaj Arayüzü

    1500x600

  • Kutu Boyutları (G x Y x D)

    2680x1730x320 mm

ÖZELLİK - DONANIM

  • Dahili Bellek (eMMC)

    16 GB

  • Wi-Fi / BT (Yerleşik)

    Evet

  • Sıcaklık Sensörü

    Evet

  • Güç Göstergesi

    Evet

  • Yerel Anahtar Çalıştırma

    Evet

ÖZELLİK - YAZILIM

  • İşletim Sistemi Ver. (webOS)

    webOS6.0

  • Grup Yöneticisi

    Evet

  • USB Tak ve Çalıştır

    Evet

  • Yük Devretme

    Evet

  • RS232C Sync

    Evet

  • PIP

    Evet

  • PBP

    Evet(4)

  • Ekran Paylaşımı

    Evet

  • SNMP

    Evet

  • ISM Yöntemi

    Evet

  • Akıllı Enerji Tasarrufu

    Evet

  • Ağ Bağlantısına Hazır

    Evet

  • HDMI-CEC

    Evet

  • SI Sunucu Ayarı

    Evet

  • webRTC

    Evet

ORTAM KOŞULLARI

  • Çalışma Sıcaklığı

    0 °C ila 40 °C

  • Çalışma Nemi

    %10 ila %80

GÜÇ

  • Güç Kaynağı

    AC 100-240V~, 50/60Hz

  • Güç Tipi

    Dahili Güç

GÜÇ TÜKETİMİ

  • Tip.

    440

  • Maks.

    570

  • BTU (İngiliz Isı Birimi)

    1501 BTU/Sa(Tip.), 1945 BTU/Sa(Maks.)

  • Akıllı Enerji Tasarrufu (%70)

    308W

  • DPM

    0,5W

  • Kapatma

    0,5W

SERTİFİKA

  • Güvenlik

    CB / NRTL

  • EMC

    FCC Sınıfı "A" / CE / KC

YAZILIM UYUMLULUĞU

  • SuperSign CMS

    Evet

  • SuperSign WB

    Evet

DİL

  • OSD

    İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Korece, Çince (Basitleştirilmiş), Çince (Orijinal), Portekizce (Brezilya), İsveççe, Fince, Norveççe, Danca, Rusça, Japonca, Portekizce (Avrupa), Felemenkçe, Çekçe, Yunanca, Türkiye, Arapça, Polski

AKSESUAR

  • Temel

    Uzaktan Kumanda (2 adet pil dahil), Güç Kablosu, QSG, IR/Işık sensörü alıcısı, Yönetmelik Kitabı, Telefon - RS232C Cinsiyeti

Daha fazla teknik doküman ve kaynağa erişmek için, lütfen LG B2B Partner Portal’ı ziyaret edin.