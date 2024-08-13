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32" 350 nit FHD Standart Bilgi Ekranı
Tüm Özellikler
PANEL
-
Ekran Boyutu
32"
-
Çözünürlük
1.920 x 1.080 (FHD)
-
Parlaklık (Tipik cd/m²)
350
BAĞLANTI
-
Giriş
HDMI (2), DVI-D, RGB, Audio, USB
-
Çıkış
Audio (Kapalı/Sabit/Değişken)
MEKANIK ÖZELLIKLER
-
Çerçeve Genişliği
13 mm (Üst/Sağ/Sol), 18 mm (Alt)
-
Monitör Boyutları (G x Y x D)
729,4 x 428,9 x 55,5 mm
-
Ağırlık (Kafa)
5,4 kg
-
Opsiyonel Ayak ile Monitör Boyutları (G x Y x D)
729,4 x 481 x 154,2 mm
-
Ağırlık (Ünite+Ayak)
6,2 kg
-
Kutu Boyutları (G x Y x D)
810 x 510 x 132 mm
-
Paket Ağırlığı
6,7 kg
-
VESA™ Standart Montaj Aparatı
200 x 200 mm
ÇEVRE KOŞULLARI
-
Çalışma Sıcaklığı
0°C - 40°C
-
Çalışma Nemi
%10 - %80
GÜÇ
-
Güç Kaynağı
100-240V~, 50/60Hz
-
Güç Türü
Yerleşik Güç
GÜÇ TÜKETIMI
-
Tipik / Maks.
45 W / 80 W
-
Akıllı Enerji Tasarrufu
31,5 W
SES
-
Hoparlör
20 W (10 W x 2)
STANDART(SERTIFIKASYON)
-
Güvenlik
IEC 60950-1 / EN 60950-1 / UL 60950-1
-
EMC
FCC Class "A" / CE / KC
-
ErP / Energy Star
Evet (AB için Bilgi Yok) / Evet (Energy Star 8.0)
MEDIA PLAYER UYUMLULUĞU
-
OPS Tip Uyumluluğu
Evet
-
Harici Medya Oynatıcı Takılabilir
Evet (MP500/MP700)
YAZILIM UYUMLULUĞU
-
İçerik Yönetim Yazılımı
SuperSign CMS
-
Kontrol ve Gözetim Yazılımı
SuperSign Control / Control+
AKSESUAR
-
Temel
Uzaktan Kumanda, Güç Kablosu, QSG, RGB Kablosu, Kurallar Kitabı, Telefon-RS232C Konnektörü, IR Alıcı
-
Opsiyonel
Ayak (ST-322T), Medya Oynatıcı, Duvar Desteği (LSW230B), VESA Adaptör (AM-B220S), Wi-Fi Kilidi (AN-WF500), Dokunmatik Bindirme (KT-T32E)
UYUMLULUK BİLGİLERİ
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uzatma
-
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