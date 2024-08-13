Full HD Standart Bilgi Ekranı

LG'nin bir mobil cihaza indirilebilen Promota* uygulamasını kullanarak kendi ekran içeriğinizi kolayca oluşturabilirsiniz. Promota ile, işletmeniz için çevrimiçi bir profil oluşturmak üzere metin ve görsel ekleyebilir, etkinlik haberleri, sezon menüleri, promosyonlar ve daha fazlasını sunarken sektörünüze uygun kolay şablonlar önerebilirsiniz.

