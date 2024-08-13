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Full HD Standart Bilgi Ekranı

Özellikler

Galeri

Teknik Özellikler

Destek

Kaynak

Bayi Bul

Full HD Standart Bilgi Ekranı

32SM5J-B

Full HD Standart Bilgi Ekranı

Dolgu resimli önden görünüm

LG webOS Standart Bilgi Ekranı

Sandviç dükkanında müşteriye sandviç veren personel. Üstlerinde takılı duran SM5J serisi, brunch promosyonları ile sandviç menüleri içeren menü panosunu gösterir.

* Bu web sayfasındaki tüm resimler yalnızca temsilidir ve asıl üründen farklı olabilir.

Bu görüntü, sezgisel GUI ile aynı anda birkaç görevin yapılabileceğini gösterir.

webOS 6.0 ile Yüksek Performans

SM5J'de bulunan webOS 6.0, SoC ve web işlemcisi yükseltilmiştir, ayrıca çeşitli görevlerin sorunsuz bir şekilde yürütülmesini sağlar. LG webOS akıllı bilgi ekranı platformu, sezgisel GUI ile kullanıcı rahatlığını artırır ve SI ve/veya geliştiricilere SDK (Yazılım Geliştirme Kiti), SCAP, örnek uygulamalar gibi basit uygulama geliştirme araçları sağlar.
Resim, çeşitli harici sensörlerin ve bilgi ekranlarının USB eklentisi aracılığıyla bağlanabileceğini ve kolay katma değerli çözümler sağladığını gösterir.

Çeşitli Sensör Bağlantıları

LG webOS akıllı bilgi ekranı platformu, USB eklentisi aracılığıyla GPIO, NFC / RFID, sıcaklık sensörleri vb. harici sensörlerle* basit bağlantıları destekleyerek kolayca ek çözümler sağlamaya yardımcı olur.

* Harici sensörlerin ayrıca satın alınması ve webOS platformuyla uyumluluk açısından test edilmesi gerekir.

Bu resim, Kontrol Yöneticisi sayfasında ayarlanan içerik ile ekranda görüntülenen içeriğin aynı olduğunu gösterir. Kontrol Yöneticisi aracılığıyla SM5J serisinin cep telefonu ve dizüstü bilgisayar gibi cihazlarla farklı bir yerde uzaktan kontrol edilebildiğini ve izlenebileceğini ifade eder.

Mobil ve Web İzleme

Yerleşik web izleme çözümü olan Kontrol Yöneticisi aracılığıyla, farklı konumlardaki SM5J serisi ekranların durumunu gerçek zamanlı olarak kontrol edebilir ve izleyebilirsiniz. İnternete bağlı cihazlarda mevcut olan bu özellik, acil durumlara esnek ve hızlı bir şekilde yanıt vermenizi sağlar.

* Bilgi Ekranı IP adresi ile bağlanması gereken mobil cihazlar, tek seferde bir Bilgi Ekranını kontrol edebilir.
** Kontrol Yöneticisi, Google Chrome 56 sürümü ve üzeri için optimize edilmiştir.

Toplantı odasına, kullanıcıların SM5J serisinin AV'sini kontrol etmelerine yardımcı olan bir AV kontrol sistemi ile kurulu SM5J bulunur.

AV Kontrol Sistemi ile uyumludur.

SM5J serisi, işletme yönetim verimliliğini artıran sorunsuz entegrasyon ve otomatik kontrol* özelliklerini sağlamak amacıyla profesyonel AV kontrolleri ile yüksek uyumluluk sağlayan Crestron Connected®'i destekler.

* Ağ tabanlı kontrol

Gerçek Zamanlı LG ConnectedCare Hizmeti

LG tarafından sağlanan isteğe bağlı bulut hizmeti çözümü LG ConnectedCare* hizmeti, kolay ve hızlı bakım sunar. Bu çözüm, hata teşhisi ve uzaktan kontrol hizmetleri için müşteri iş yerlerindeki ekranların durumunu uzaktan yöneterek, müşteri işletmesinin kararlı işleyişini sağlar.

LG çalışanı, farklı bir yere kurulan SM5J serisini uzaktan izler.

* "LG ConnectedCare" hizmetinin kullanılabilirliği bölgeye göre farklılık gösterir ve ayrıca satın alınması gerekir.

LG'nin Basit Reklam Yardımcısı, Promota

LG'nin bir mobil cihaza indirilebilen Promota* uygulamasını kullanarak kendi ekran içeriğinizi kolayca oluşturabilirsiniz. Promota ile, işletmeniz için çevrimiçi bir profil oluşturmak üzere metin ve görsel ekleyebilir, etkinlik haberleri, sezon menüleri, promosyonlar ve daha fazlasını sunarken sektörünüze uygun kolay şablonlar önerebilirsiniz.

Mağaza sahibi, sadece bir cep telefonu kullanarak menü panosunda menü içerikleri oluşturur.

* Promota uygulamasını, App Store ve Google Play mağazasından indirebilirsiniz. (Avrupa/BDT Bölgesinde mevcut değildir)

Akıllı Bilgi Ekranı Platformu

Kuponlar veya satış promosyonları Bluetooth üzerinden sunulabilir. Ayrıca, mağazanın duvarına monte edilmiş Bilgi Ekranının içeriği, WiFi ağı üzerinden İçerik Yansıtma işlevi sayesinde bir kişinin elinde tuttuğu mobil cihazın içeriğiyle aynıdır. Duvardaki SM5J serisi ve kişisel bilgisayar ile cep telefonu kullanan bir kadın. Bu resim, bilgi ekranının kadının tuttuğu bilgisayara ve cep telefonuna kablosuz olarak bağlanabileceğini gösterir.

Gerçek Zamanlı Promosyon

Mağaza yöneticileri, Beacon ve Bluetooth® Low Energy (BLE) sayesinde kuponları ve bilgileri gerçek zamanlı olarak sunabilir.

İçerik Paylaşma

Cihazlar arasında İçerik Yansıtma, Wi-Fi ağı üzerinden kullanılabilir.

Kablosuz Erişim Noktası.

SM5J serisi, mobil cihazlar için kablosuz erişim noktası olabilecek bir sanal yönlendirici olarak çalışır.

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Tüm Özellikler

PANEL

  • Ekran Boyutu (İnç)

    32

  • Panel Teknolojisi

    IPS

  • Arka Işık Tipi

    Doğrudan

  • En Boy Oranı

    16:9

  • Doğal Çözünürlük

    1920 x 1080 (FHD)

  • Yenileme Hızı

    60 Hz

  • Parlaklık

    400nit (Typ.)

  • Kontrast Oranı

    1,100:1

  • Dinamik CR

    1,000,000:1

  • Renk Gamı

    NTSC 68%

  • İzleme Açısı (Y × D)

    178º x 178º

  • Renk Derinliği (Renk Sayısı)

    1,07 milyar renk

  • Tepki Süresi

    10ms (G to G)

  • Yüzey İşleme (Haze)

    Haze 1%

  • Kullanım ömrü

    50.000 sa (Min.)

  • Çalışma Süresi (Saat/Gün)

    7/24

  • Dikey / Yatay

    VAR / VAR

  • Saydamlık

    Mevcut Değil

  • QWP (Quarter Wave Plate)

    Mevcut Değil

BAĞLANTI

  • HDMI Girişi

    VAR (3 adet)

  • HDMI Girişi (HDCP Ver.)

    2.2

  • DP Girişi

    YOK

  • DVI-D Girişi

    YOK

  • RGB Girişi

    YOK

  • Ses Girişi

    YOK

  • RS232C Girişi

    VAR

  • RJ45(LAN) Girişi

    VAR (1 adet)

  • IR Girişi

    VAR

  • USB Girişi

    USB2.0 Type A (1 adet)

  • HDMI Çıkışı

    YOK

  • DP Çıkışı

    YOK

  • Ses Çıkışı

    VAR

  • Dokunmatik USB

    YOK

  • Harici Hoparlör Çıkışı

    YOK

  • RS232C Çıkışı

    VAR

  • RJ45(LAN) Çıkışı

    YOK

  • IR Çıkışı

    YOK

  • Papatya Zinciri

    YOK

MEKANİK ÖZELLİKLER

  • Çerçeve Rengi

    Black

  • Çerçeve Genişliği

    T/R/L: 13mm, B: 18mm

  • Ağırlık (Ana Ünite)

    5.7Kg

  • Ambalajlı Ağırlık

    7.4Kg

  • Monitör Boyutları (G x Y x D)

    729.4 x 428.9 x 55.5mm

  • Stantlı Monitör Boyutları (G x Y x D)

    729.4 x 481 x 154.2mm

  • Kulp

    YOK

  • VESA Standart Montaj Arayüzü

    200 x 200 mm

  • Kutu Boyutları (G x Y x D)

    810 x 510 x 132mm

  • Ağırlık (Ana Ünite + Stant)

    6.5Kg

ÖZELLİK - DONANIM

  • Dahili Bellek (eMMC)

    8 GB

  • Wi-Fi / BT (Yerleşik)

    VAR

  • Sıcaklık Sensörü

    VAR

  • Otomatik Parlaklık Sensörü

    VAR

  • Piksel Sensörü

    YOK

  • Yakınlık Sensörü

    YOK

  • Akım Sensörü

    YOK

  • BLU Sensörü

    YOK

  • Nem Sensörü

    YOK

  • Hızlanma (Gyro) Sensörü

    YOK

  • Güç Göstergesi

    YOK

  • Yerel Anahtar Çalıştırma

    VAR

  • FAN (Dahili)

    YOK

ÖZELLİK - YAZILIM

  • İşletim Sistemi Ver. (webOS)

    webOS 6.0

  • Yerel İçerik Programlama

    VAR

  • Grup Yöneticisi

    VAR

  • USB Tak ve Çalıştır

    VAR

  • Yük Devretme

    VAR

  • Önyükleme Logosu Görüntüsü

    VAR

  • Sinyal Yok Görüntüsü

    VAR

  • RS232C Sync

    VAR

  • Yerel Ağ Senkronizasyonu

    VAR

  • Arka Işık Senkronizasyonu

    YOK

  • PIP

    YOK

  • PBP

    YOK

  • Ekran Paylaşımı

    VAR

  • Video Etiketi

    VAR (4 Video Etiketi)

  • URL ile Oynatma

    VAR

  • Ekran Döndürme

    VAR

  • Harici Giriş Dönüşü

    VAR

  • Boşluksuz Oynatma

    VAR

  • Döşeme Modu Ayarı

    YOK

  • Ayar Verisi Klonlama

    VAR

  • SNMP

    VAR

  • ISM Yöntemi

    VAR

  • Otomatik ID

    VAR

  • Durum Postalama

    VAR

  • Kontrol Yöneticisi

    VAR

  • Cisco Sertifikası

    VAR

  • Crestron Connected

    VAR

  • Akıllı Enerji Tasarrufu

    VAR

  • PM modu

    VAR

  • Wake-on-LAN

    VAR

  • Ağ Bağlantısına Hazır

    VAR

  • Beacon

    VAR

  • HDMI-CEC

    VAR

  • SI Sunucu Ayarı

    VAR

  • webRTC

    VAR

  • Pro:Idiom

    VAR

  • Parlaklık Dengeleme

    YOK

  • Gri Ölçekleme ile Siyah/Beyaz Ayarlama

    YOK

  • Tarama Çevirme

    YOK

ORTAM KOŞULLARI

  • Çalışma Sıcaklığı

    0 °C to 40 °C

  • Çalışma Nemi

    10 % to 80 %

GÜÇ

  • Güç Kaynağı

    AC 100-240V~, 50/60Hz

  • Güç Tipi

    Entegre Güç

GÜÇ TÜKETİMİ

  • Tip.

    55W

  • Maks.

    75W

  • BTU (İngiliz Isı Birimi)

    188 BTU/Hr(Typ.), 256 BTU/Hr(Max.)

  • Akıllı Enerji Tasarrufu (%70)

    38.5W

  • DPM

    0.5W

  • Kapatma

    0.5W

SES

  • Hoparlör (Dahili)

    VAR (10G x 2)

SERTİFİKA

  • Güvenlik

    CB / NRTL

  • EMC

    FCC Class "A" / CE

  • ERP / Energy Star

    YOK / VAR

  • ePEAT (Sadece ABD)

    YOK

OPS UYUMLULUĞU

  • OPS Tipi Uyumluluğu

    YOK

  • Yerleşik OPS Gücü

    YOK

YAZILIM UYUMLULUĞU

  • SuperSign CMS

    VAR

  • SuperSign Control+

    VAR

  • SuperSign WB

    VAR

  • SuperSign Cloud

    YOK

  • Promota

    VAR (EU/BDT için mevcut değil)

  • Mobile CMS

    YOK

  • Connected Care

    VAR

DİL

  • OSD

    English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Russian, Japanese, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Türkçe, Arabic, polski

AKSESUAR

  • Temel

    Remote Controller(include battery 2ea), Power Cord, QSG, HDMI Cable, Phone to RS232C Gender

  • Opsiyonel

    Stand(ST-322T)

ÖZGÜN ÖZELLİKLER

  • Dokunmatik Katman Uyumluluğu

    Mevcut Değil

  • Akıllı Kalibrasyon

    Mevcut Değil

  • Eğim (Yukarı bakan)

    Mevcut Değil

  • Eğim (Aşağı bakan)

    Mevcut Değil

  • IP Sınıfı

    Mevcut Değil

  • Koruyucu Kaplama (Güç Paneli)

    Mevcut Değil

  • Güç Koruması

    Mevcut Değil

  • Doğrudan Güneş Işığı

    Mevcut Değil

Daha fazla teknik doküman ve kaynağa erişmek için, lütfen LG B2B Partner Portal’ı ziyaret edin.