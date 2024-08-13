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32" 400 nit FHD Standart Bilgi Ekranı

Teknik Özellikler

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32" 400 nit FHD Standart Bilgi Ekranı

32SM5KE-B

32" 400 nit FHD Standart Bilgi Ekranı

(4)
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Tüm Özellikler

PANEL

  • Ekran Boyutu

    32"

  • Çözünürlük

    1.920 x 1.080 (FHD)

  • Parlaklık (Tipik cd/m²)

    400

BAĞLANTI

  • Giriş

    HDMI (3), DP, DVI-D, Audio, USB 3.0

  • Çıkış

    DP(SST), Audio (Kapalı/Sabit/Değişken)

  • Harici Kontrol

    RS232C Girişi/Çıkışı, RJ45 Girişi, IR Alıcı girişi

FIZIKSEL ÖZELLIKLER

  • Çerçeve Genişliği

    13 mm (Üst/Sağ/Sol), 18 mm (Alt)

  • Monitör Boyutları (G x Y x D)

    729,4 x 428,9 x 55,5 mm

  • Ağırlık (Kafa)

    5,4 kg

  • Opsiyonel Ayak ile Monitör Boyutları (G x Y x D)

    729,4 x 481 x 154,2 mm

  • Ağırlık (Ünite+Ayak)

    6,2 kg

  • Paket Boyutları (G x Y x D)

    810 x 510 x 132 mm

  • Paket Ağırlığı

    6,7 kg

  • VESA™ Standart Montaj Aparatı

    200 x 200 mm

ÇEVRE KOŞULLARI

  • Çalışma Sıcaklığı

    0°C - 40°C

  • Çalışma Nemi

    %10 - %80

GÜÇ

  • Güç Kaynağı

    100-240 V~, 50/60 Hz

  • Güç Türü

    Yerleşik Güç

GÜÇ TÜKETIMI

  • Tipik / Maks.

    60 W (TBD) / 85 W

  • Akıllı Enerji Tasarrufu

    45 W (TBD)

STANDART(SERTIFIKASYON)

  • Güvenlik

    IEC 60950-1 / EN 60950-1 / UL 60950-1

  • EMC

    FCC Class "A" / CE / KC

  • ErP / Energy Star

    Bilgi Yok / Evet (Energy Star 8.0)

MEDIA PLAYER UYUMLULUĞU

  • OPS Tip Uyumluluğu

    Evet

  • Harici Medya Oynatıcı Takılabilir

    Evet

YAZILIM UYUMLULUĞU

  • İçerik Yönetim Yazılımı

    SuperSign CMS

  • Kontrol ve Gözetim Yazılımı

    SuperSign Control+/Control

LG PRESENTER IÇIN MINIMUM GEREKSINIMLER

  • İşletim Sistemi (Windows)

    Windows 7 (64bit), Windows 10 (64bit)

  • İşletim Sistemi (macOS)

    macOS 10.12 Sierra, MacOS 10.13 High Sierra

  • İşlemci (Windows)

    2.7GHz+ Dual Core Broadwell veya üstü

  • İşlemci (macOS)

    Sierra veya High Sierra’yı destekleyen herhangi bir işlemci

  • Bellek

    4GB RAM

  • Sabit Sürücü

    1GB boş alan

  • Grafik Donanımı (Windows)

    Intel Iris veya üstü, Nvidia, ATI

  • Grafik Donanımı (macOS)

    Sierra veya High Sierra’yı destekleyen herhangi bir GPU

AKSESUAR

  • Temel

    Uzaktan Kumanda (2 adet pil dahil), Güç Kablosu, QSG, HDMI Kablosu, Kurallar kitabı, Telefondan-RS232C konnektörü, Bellek kapağı

  • Opsiyonel

    Ayak (ST-322T), Media Player, Duvar Askı Aparatı (LSW230B), VESA Adaptörü (AM-B220S), OPS Kiti (KT-OPSA), HDBaseT (EB-B100), Dokunmatik Yüzey Kaplaması (KT-T43E)

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

Daha fazla teknik doküman ve kaynağa erişmek için, lütfen LG B2B Partner Portal’ı ziyaret edin.