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43" 450 nit FHD Standart Bilgi Ekranı
Tüm Özellikler
PANEL
-
Ekran Boyutu
43"
-
Çözünürlük
1.920 x 1.080 (FHD)
-
Parlaklık (Tipik cd/m²)
450
BAĞLANTI
-
Giriş
HDMI (3), DP, DVI-D, Audio, USB 3.0
-
Çıkış
DP(SST), Audio (Kapalı/Sabit/Değişken)
-
Harici Kontrol
RS232C Girişi/Çıkışı, RJ45 Girişi, IR Alıcı girişi
FIZIKSEL ÖZELLIKLER
-
Çerçeve Genişliği
11,9 mm (Üst/Sağ/Sol), 18 mm (Alt)
-
Monitör Boyutları (G x Y x D)
969,6 x 563,9 x 54 mm
-
Ağırlık (Kafa)
10,0 kg
-
Opsiyonel Ayak ile Monitör Boyutları (G x Y x D)
969,6 x 622,2 x 193 mm
-
Ağırlık (Ünite+Ayak)
12,5 kg
-
Paket Boyutları (G x Y x D)
1.052 x 650 x 123 mm
-
Paket Ağırlığı
12,6 kg
-
VESA™ Standart Montaj Aparatı
200 x 200 mm
ÇEVRE KOŞULLARI
-
Çalışma Sıcaklığı
0°C - 40°C
-
Çalışma Nemi
%10 - %80
GÜÇ
-
Güç Kaynağı
100-240 V~, 50/60 Hz
-
Güç Türü
Yerleşik Güç
GÜÇ TÜKETIMI
-
Tipik / Maks.
75 W (TBD) / 95 W
-
Akıllı Enerji Tasarrufu
55 W (TBD)
STANDART(SERTIFIKASYON)
-
Güvenlik
IEC 60950-1 / EN 60950-1 / UL 60950-1
-
EMC
FCC Class "A" / CE / KC
-
ErP / Energy Star
Bilgi Yok / Evet (Energy Star 8.0)
MEDIA PLAYER UYUMLULUĞU
-
OPS Tip Uyumluluğu
Evet
-
Harici Media Player Takılabilir
Evet
YAZILIM UYUMLULUĞU
-
İçerik Yönetim Yazılımı
SuperSign CMS
-
Kontrol ve Gözetim Yazılımı
SuperSign Control+/Control
LG PRESENTER IÇIN MINIMUM GEREKSINIMLER
-
İşletim Sistemi (Windows)
Windows 7 (64bit), Windows 10 (64bit)
-
İşletim Sistemi (macOS)
macOS 10.12 Sierra, MacOS 10.13 High Sierra
-
İşlemci (Windows)
2.7GHz+ Dual Core Broadwell veya üstü
-
İşlemci (macOS)
Sierra veya High Sierra’yı destekleyen herhangi bir işlemci
-
Bellek
4GB RAM
-
Sabit Sürücü
1GB boş alan
-
Grafik Donanımı (Windows)
Intel Iris veya üstü, Nvidia, ATI
-
Grafik Donanımı (macOS)
Sierra veya High Sierra’yı destekleyen herhangi bir GPU
AKSESUAR
-
Temel
Uzaktan Kumanda (2 adet pil dahil), Güç Kablosu, QSG, HDMI Kablosu, Kurallar kitabı, Telefondan-RS232C konnektörü, Bellek kapağı
-
Opsiyonel
Ayak (ST-432T), Media Player, Duvar Askı Aparatı (LSW230B), VESA Adaptörü (AM-B220S), OPS Kiti (KT-OPSA), HDBaseT (EB-B100), Dokunmatik Yüzey Kaplaması (KT-T43E)
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