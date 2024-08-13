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55" 450 nit FHD Standart Bilgi Ekranı
Tüm Özellikler
PANEL
-
Ekran Boyutu
55"
-
Çözünürlük
1.920 x 1.080 (FHD)
-
Parlaklık (Tipik cd/m²)
450
BAĞLANTI
-
Giriş
HDMI, DVI, RGB, Audio, USB (2)
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Çıkış
Audio, Harici Hoparlör Ççıkışı
-
Harici Kontrol
RS232C Girişi/Çıkışı, RJ45 Girişi, IR Alıcı girişi
STANDART(SERTIFIKASYON)
-
Energy Star
Evet (Energy Star 8.0)
FIZIKSEL ÖZELLIKLER
-
Çerçeve Genişliği
11,9mm (Üst/Sağ/Sol), 18mm (Alt)
-
Monitör Boyutları (G x Y x D)
1.238 x 714,9 x 38,6 mm
-
Ağırlık (Ünite)
17,3kg
-
Kutu Boyutları (G x Y x D)
1.330 x 807 x 170 mm
-
Paket Ağırlığı
21,5kg
-
VESA™ Standart Montaj Aparatı
300 x 300 mm
MEDIA PLAYER UYUMLULUĞU
-
OPS tipi uyumluluğu
Hayır
-
Harici Media Player Takılabilir
Evet (MP500/MP700)
YAZILIM UYUMLULUĞU
-
İçerik Yönetim Yazılımı
SuperSign W
-
Kontrol ve Gözetim Yazılımı
SuperSign C
AKSESUAR
-
Standart
Temel Uzaktan Kumanda (2 adet pil dahil), Güç Kablosu, QSG, RGB Kablosu, Kurallar Kitabı, Telefon - RS232C Konnektörü, IR Alıcı
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Opsiyonel
Hoparlör (SP-5000), Ayak (ST-492T), Media Player, Duvar Askı Aparatı (LSW350B), VESA Adaptörü (AM-B330S), Dokunmatik Yüzey Kaplaması (KT-T550), Wi-Fi Dongle (AN-WF500)
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