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55" 450 nit FHD Standart Bilgi Ekranı

Teknik Özellikler

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55" 450 nit FHD Standart Bilgi Ekranı

55SL5B

55" 450 nit FHD Standart Bilgi Ekranı

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Tüm Özellikler

PANEL

  • Ekran Boyutu

    55"

  • Çözünürlük

    1.920 x 1.080 (FHD)

  • Parlaklık (Tipik cd/m²)

    450

BAĞLANTI

  • Giriş

    HDMI, DVI, RGB, Audio, USB (2)

  • Çıkış

    Audio, Harici Hoparlör Ççıkışı

  • Harici Kontrol

    RS232C Girişi/Çıkışı, RJ45 Girişi, IR Alıcı girişi

STANDART(SERTIFIKASYON)

  • Energy Star

    Evet (Energy Star 8.0)

FIZIKSEL ÖZELLIKLER

  • Çerçeve Genişliği

    11,9mm (Üst/Sağ/Sol), 18mm (Alt)

  • Monitör Boyutları (G x Y x D)

    1.238 x 714,9 x 38,6 mm

  • Ağırlık (Ünite)

    17,3kg

  • Kutu Boyutları (G x Y x D)

    1.330 x 807 x 170 mm

  • Paket Ağırlığı

    21,5kg

  • VESA™ Standart Montaj Aparatı

    300 x 300 mm

MEDIA PLAYER UYUMLULUĞU

  • OPS tipi uyumluluğu

    Hayır

  • Harici Media Player Takılabilir

    Evet (MP500/MP700)

YAZILIM UYUMLULUĞU

  • İçerik Yönetim Yazılımı

    SuperSign W

  • Kontrol ve Gözetim Yazılımı

    SuperSign C

AKSESUAR

  • Standart

    Temel Uzaktan Kumanda (2 adet pil dahil), Güç Kablosu, QSG, RGB Kablosu, Kurallar Kitabı, Telefon - RS232C Konnektörü, IR Alıcı

  • Opsiyonel

    Hoparlör (SP-5000), Ayak (ST-492T), Media Player, Duvar Askı Aparatı (LSW350B), VESA Adaptörü (AM-B330S), Dokunmatik Yüzey Kaplaması (KT-T550), Wi-Fi Dongle (AN-WF500)

Daha fazla teknik doküman ve kaynağa erişmek için, lütfen LG B2B Partner Portal’ı ziyaret edin.