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75" 500 nit 120 Hz UHD Bilgi Ekranı

Teknik Özellikler

Destek

Kaynak

75" 500 nit 120 Hz UHD Bilgi Ekranı

75UH5E-B

75" 500 nit 120 Hz UHD Bilgi Ekranı

(5)
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Tüm Özellikler

PANEL

  • Ekran Boyutu

    75"

  • Çözünürlük

    3.840 x 2.160 (UHD)

  • Parlaklık (Tipik cd/m²)

    500

BAĞLANTI

  • Giriş

    HDMI (3), DP, DVI-D, Audio, USB 2.0 (2)

  • Çıkış

    DP, Audio (Kapalı/Sabit/Değişken)

MEKANIK ÖZELLIKLER

  • Çerçeve Genişliği

    14,9 mm (Eşit, Çerçevesiz)

  • Monitör Boyutları (G x Y x D)

    1.682,4 x 960,3 x 57,9 mm (Kol ve Logo hariç)

  • Ağırlık (Kafa)

    41,5 kg

  • Kutu Boyutları (G x Y x D)

    1.816 x 1.123 x 228 mm

  • Paket Ağırlığı

    49 kg

  • VESA™ Standart Montaj Aparatı

    600 x 400 mm

ÇEVRESEL KOŞULLAR

  • Çalışma Sıcaklığı

    0°C - 40°C

  • Çalışma Nemi

    %10 - %80

GÜÇ

  • Güç Kaynağı

    100-240V~, 50/60Hz

  • Güç Türü

    Yerleşik Güç

GÜÇ TÜKETİMİ

  • Tipik / Maks.

    180 W / 260 W

  • Akıllı Enerji Tasarrufu

    126 W

SERTİFİKASYON

  • Güvenlik

    CB / NRTL

  • EMC

    FCC Class "A" / CE / KC

  • ErP / Energy Star

    Evet (EU Only) / Evet (Energy Star 8.0)

MEDIA PLAYER UYUMLULUĞU

  • OPS Tip Uyumluluğu

    Evet

YAZILIM UYUMLULUĞU

  • İçerik Yönetim Yazılımı

    SuperSign CMS

  • Kontrol ve Gözetim Yazılımı

    SuperSign Control / Control+

AKSESUAR

  • Temel

    Uzaktan Kumanda, Güç Kablosu, QSG, DP Kablosu (1,8 m), Kurallar Kitabı, Telefon-RS232C Konnektörü

  • Opsiyonel

    OPS Kit (KT-OPSF), Duvar Askı Aparatı (LSW640A/B), Dokunmatik Yüzey Kaplaması (KT-T75E)

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

Daha fazla teknik doküman ve kaynağa erişmek için, lütfen LG B2B Partner Portal’ı ziyaret edin.