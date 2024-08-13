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86" 350 nit UHD Bilgi Ekranı

Teknik Özellikler

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Kaynak

86" 350 nit UHD Bilgi Ekranı

86UM3E-B

86" 350 nit UHD Bilgi Ekranı

(2)
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Tüm Özellikler

PANEL

  • Ekran Boyutu

    86"

  • Çözünürlük

    3.840 x 2.160 (UHD)

  • Parlaklık (Tipik cd/m²)

    350

BAĞLANTI

  • Giriş

    HDMI (3), DP, DVI-D, Audio, USB 2.0 (2)

  • Çıkış

    DP, Audio (Kapalı/Sabit/Değişken)

FIZIKSEL ÖZELLIKLER

  • Çerçeve Genişliği

    14,3 mm (Kesintisiz)

  • Monitör Boyutları (G x Y x D)

    1.926,2 x 1.097,2 x 60,6 mm (Kol ve Logo hariç)

  • Monitör

    49kg

  • Paket Boyutları (G x Y x D)

    2.073 x 1.260 x 292 mm

  • Paket Ağırlığı

    61,1kg

  • VESA™ Standart Montaj Aparatı

    600 x 400 mm

ÇEVRESEL KOŞULLAR

  • Çalışma Sıcaklığı

    0°C - 40°C

  • Çalışma Nemi

    10% ~ 80%

GÜÇ

  • Güç Kaynağı

    100-240V~, 50/60Hz

  • Güç Türü

    Güç Kaynağı Türü

GÜÇ TÜKETIMI

  • Tipik

    250 W

  • Maks

    345W

SERTIFIKASYON

  • Güvenlik

    CB / NRTL

  • EMC

    FCC Class "A"/CE/KC

  • ErP/Energy Star

    Evet(EU Only) / Yok

MEDIA PLAYER UYUMLULUĞU

  • OPS Tip Uyumluluğu

    Evet

YAZILIM UYUMLULUĞU

  • İçerik Yönetim Yazılımı

    SuperSign CMS

  • Kontrol ve Gözetim Yazılımı

    SuperSign Control+/Control

AKSESUAR

  • Standart

    Uzaktan Kumanda, Güç Kablosu, QSG, DP Kablosu (1,8 m), Kurallar Kitabı, Telefon-RS232C Konnektörü

  • Opsiyonel

    OPS Kit (KT-OPSF), Duvar Askı Aparatı (LSW640A/B)

Daha fazla teknik doküman ve kaynağa erişmek için, lütfen LG B2B Partner Portal’ı ziyaret edin.