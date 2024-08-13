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UHD Büyük Bilgi Ekranı
|* Bu sayfadaki tüm resimler sadece temsilidir.
İnce Tasarım
İnce olduğu için duvara daha yakın bir kurulum tavsiye edilir. Dahası, daha büyüleyici bir ekran deneyimi sunar ve kurulduğu alanın dekorunu geliştirerek sofistike bir tasarım sağlar.
UM5K’nin çerçeve boyutu 17 mm’dir. UM5K 98”in derinliği 79,5 mm, 110”in derinliği ise 99 mm’dir.
SuperSign Çözümleri
SuperSign, alanınızdaki yaratıcı ve düzenli dijital bilgi ekranı içerikleri için entegre ve sezgisel bir içerik yönetim çözümüdür. Kullanışlı kullanıcı deneyimleri ile müşteriler ve bir dizi hizmet arasında bağlantı kurar. SuperSign Cloud gibi birçok farklı versiyonu keşfederek size en uygun seçeneğin keyfini sürün.
Kafe yöneticileri, içerik yönetimi yazılımını kullanarak kafenin duvarına kurulu ekranda görüntülenecek olan menüleri oluşturuyor.
Tüm Özellikler
PANEL
-
Ekran Boyutu (İnç)
98"
-
Panel Teknolojisi
ADS
-
Arka Işık Tipi
Direk
-
En Boy Oranı
16:09
-
Doğal Çözünürlük
3840x2160 (UHD)
-
Yenileme Hızı
60 Hz
-
Parlaklık
500nit (Tip.)
-
Kontrast Oranı
1.200:1
-
Dinamik CR
200.000:1
-
Renk Gamı
DCI-P3 %88↑
-
İzleme Açısı (Y × D)
178X178
-
Renk Derinliği (Renk Sayısı)
8bit + FRC, 1,07 Milyar renk
-
Tepki Süresi
8 ms (G'den G'ye)
-
Yüzey İşleme (Haze)
25%
-
Kullanım ömrü
30.000(Min.)
-
Çalışma Süresi (Saat/Gün)
16/7
-
Dikey / Yatay
VAR / VAR
BAĞLANTI
-
HDMI Girişi
VAR(3), HDMI1/HDMI2 : HDCP 2.2/1.4 HDMI3 : HDCP 1.4
-
DP Girişi
VAR (1), HDCP2.2/1.3
-
DVI-D Girişi
Ç(1), HDCP1.4
-
Ses Girişi
Ç(1)
-
RS232C Girişi
VAR(1), 4 pinli Telefon jakı
-
RJ45(LAN) Girişi
Ç(1)
-
IR Girişi
Ç(1)
-
USB Girişi
USB2.0 Tip A(1)
-
HDMI Çıkışı
VAR (1)
-
Ses Çıkışı
VAR (1)
-
RS232C Çıkışı
VAR (1), 4 pinli Telefon jakı
-
Papatya Zinciri
O(Giriş HDMI, DP, DVI / Çıkış HDMI)
MEKANİK ÖZELLİKLER
-
Çerçeve Rengi
Siyah
-
Çerçeve Genişliği
Eşit çerçeve: 17mm
-
Ağırlık (Ana Ünite)
78Kg
-
Ambalajlı Ağırlık
105Kg
-
Monitör Boyutları (G x Y x D)
2198x1253x79,5 mm
-
Stantlı Monitör Boyutları (G x Y x D)
2198x1253x79,5 mm
-
Kulp
VAR
-
VESA Standart Montaj Arayüzü
800x400 veya 800x800
-
Kutu Boyutları (G x Y x D)
2455x1458x288 mm
ÖZELLİK - DONANIM
-
Dahili Bellek (eMMC)
16 GB
-
Wi-Fi / BT (Yerleşik)
VAR
-
Sıcaklık Sensörü
VAR
-
Otomatik Parlaklık Sensörü
VAR
-
Hızlanma (Gyro) Sensörü
VAR
-
Güç Göstergesi
VAR
-
Yerel Anahtar Çalıştırma
VAR
ÖZELLİK - YAZILIM
-
İşletim Sistemi Ver. (webOS)
webOS6.0
-
Yerel İçerik Programlama
VAR
-
Grup Yöneticisi
VAR
-
USB Tak ve Çalıştır
VAR
-
Yük Devretme
VAR
-
Önyükleme Logosu Görüntüsü
VAR
-
Sinyal Yok Görüntüsü
VAR
-
RS232C Sync
VAR
-
Yerel Ağ Senkronizasyonu
VAR
-
PIP
VAR
-
PBP
VAR(4)
-
Ekran Paylaşımı
VAR
-
Video Etiketi
VAR(4)
-
URL ile Oynatma
VAR
-
Ekran Döndürme
VAR
-
Harici Giriş Dönüşü
VAR
-
Boşluksuz Oynatma
VAR
-
Döşeme Modu Ayarı
VAR (Maks. 15x15)
-
Ayar Verisi Klonlama
VAR
-
SNMP
VAR
-
ISM Yöntemi
VAR
-
Otomatik ID
VAR
-
Durum Postalama
VAR
-
Kontrol Yöneticisi
VAR
-
Cisco Sertifikası
VAR
-
Crestron Connected
VAR
-
Akıllı Enerji Tasarrufu
VAR
-
PM modu
VAR
-
Wake-on-LAN
VAR
-
Ağ Bağlantısına Hazır
VAR
-
Beacon
VAR
-
HDMI-CEC
VAR
-
SI Sunucu Ayarı
VAR
-
webRTC
VAR
-
Pro:Idiom
VAR
ORTAM KOŞULLARI
-
Çalışma Sıcaklığı
0 °C ila 40 °C
-
Çalışma Nemi
10% ila 80%
GÜÇ
-
Güç Kaynağı
AC 100-240V~, 50/60Hz
GÜÇ TÜKETİMİ
-
Tip.
430
-
Maks.
560
-
BTU (İngiliz Isı Birimi)
1467 BTU/Sa(Tip.), 1911 BTU/Sa(Maks.)
-
Akıllı Enerji Tasarrufu (%70)
301W
-
DPM
0,5W
-
Kapatma
0,5W
SES
-
Hoparlör (Dahili)
Ç (10W X 2)
SERTİFİKA
-
Güvenlik
CB / NRTL
-
EMC
FCC Sınıfı "A" / CE / KC
-
ERP / Energy Star
VAR (YeniErP) / X
OPS UYUMLULUĞU
-
OPS Tipi Uyumluluğu
O(YeniErP) / X
YAZILIM UYUMLULUĞU
-
SuperSign CMS
VAR
-
SuperSign Control+
VAR
-
SuperSign WB
VAR
-
SuperSign Cloud
VAR
-
Promota
VAR (AB/BDT için mevcut değildir)
-
Mobile CMS
VAR
-
Connected Care
VAR
AKSESUAR
-
Temel
Uzaktan Kumanda (2 adet pil dahil), Güç Kablosu, QSG, IR/Işık sensörü alıcısı, Yönetmelik Kitabı, Telefon - RS233C Cinsiyet
-
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