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UHD Büyük Bilgi Ekranı

Özellikler

Galeri

Teknik Özellikler

Destek

Kaynak

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UHD Büyük Bilgi Ekranı

98UM5K-B

UHD Büyük Bilgi Ekranı

(1)
Bir alışveriş merkezinin iç duvarına kurulu büyük bir ekranda reklamlar net ve canlı bir şekilde gösteriliyor.

LG webOS Platform Özellikli UHD Büyük Bilgi Ekranı

* Bu sayfadaki tüm resimler sadece temsilidir.
Ultra HD’nin Full HD’ye kıyasla dört kat daha yüksek görüntü kalitesinin farkı karşılaştırmalı olarak tek bakışta gösteriliyor.

Süper Yüksek Çözünürlük

FHD’den 4 kat daha yüksek çözünürlüklü görüntü kalitesiyle büyüleyici bir izleme deneyimi sunar.
UM5K, sunduğu 500 nit parlaklık sayesinde güçlü ışık altında bile net bir şekilde görülebilir.

Yeterli Parlaklık Seviyesi

UM5K serisi, iç mekan ekranları için 500 cd/m²’lik yeterli parlaklık seviyesi ile içerikleri etkili bir şekilde sergiler ve halkın dikkatini çeker. Bu sayede toplantı odaları, havaalanları, perakende satış mağazaları ve alışveriş merkezleri dahil olmak üzere çeşitli ortamlarda pazarlama amaçları için uygun bir ekran çözümü haline gelir.

* Gerçek resimler gösterilen örnek resimlerden farklı olabilir.

Sezgisel GUI ile birden fazla görev aynı anda yapılabilir.

webOS ile Yüksek Performans

LG webOS platformu, sezgisel GUI ve basit uygulama geliştirme araçlarıyla kullanıcı rahatlığını artırır.
Duvardaki bir bilgi ekranı, zengin ses sağlayan yerleşik bir hoparlöre sahiptir.

Dahili Hoparlör

Harici hoparlör satın almaya veya kurmaya gerek kalmadan, dahili hoparlörlerden gelen ses efektleriyle zengin içerikler elde etmenize olanak tanır.

* Dahili Yerleşik Hoparlör Desteği (Sol/Sağ maks. 10 W)

İnce Tasarım

İnce olduğu için duvara daha yakın bir kurulum tavsiye edilir. Dahası, daha büyüleyici bir ekran deneyimi sunar ve kurulduğu alanın dekorunu geliştirerek sofistike bir tasarım sağlar.

UM5K’nin çerçeve boyutu 17 mm’dir. UM5K 98”in derinliği 79,5 mm, 110”in derinliği ise 99 mm’dir.

AV kontrol sistemi, kullanıcıların UM5K’yi kontrol etmesine yardımcı olur.

AV Kontrol Sistemi ile Uyumlu

UM5K serisi, işletme yönetim verimliliğini artıran sorunsuz entegrasyon ve otomatik kontrol* özelliklerini sağlamayı amaçlayan profesyonel AV kontrolleri ile yüksek uyumluluk için Crestron Connected®’i destekler.

* Ağ tabanlı kontrol

SuperSign Çözümleri

SuperSign, alanınızdaki yaratıcı ve düzenli dijital bilgi ekranı içerikleri için entegre ve sezgisel bir içerik yönetim çözümüdür. Kullanışlı kullanıcı deneyimleri ile müşteriler ve bir dizi hizmet arasında bağlantı kurar. SuperSign Cloud gibi birçok farklı versiyonu keşfederek size en uygun seçeneğin keyfini sürün.

Kafe yöneticileri, içerik yönetimi yazılımını kullanarak kafenin duvarına kurulu ekranda görüntülenecek olan menüleri oluşturuyor.

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Tüm Özellikler

PANEL

  • Ekran Boyutu (İnç)

    98"

  • Panel Teknolojisi

    ADS

  • Arka Işık Tipi

    Direk

  • En Boy Oranı

    16:09

  • Doğal Çözünürlük

    3840x2160 (UHD)

  • Yenileme Hızı

    60 Hz

  • Parlaklık

    500nit (Tip.)

  • Kontrast Oranı

    1.200:1

  • Dinamik CR

    200.000:1

  • Renk Gamı

    DCI-P3 %88↑

  • İzleme Açısı (Y × D)

    178X178

  • Renk Derinliği (Renk Sayısı)

    8bit + FRC, 1,07 Milyar renk

  • Tepki Süresi

    8 ms (G'den G'ye)

  • Yüzey İşleme (Haze)

    25%

  • Kullanım ömrü

    30.000(Min.)

  • Çalışma Süresi (Saat/Gün)

    16/7

  • Dikey / Yatay

    VAR / VAR

BAĞLANTI

  • HDMI Girişi

    VAR(3), HDMI1/HDMI2 : HDCP 2.2/1.4 HDMI3 : HDCP 1.4

  • DP Girişi

    VAR (1), HDCP2.2/1.3

  • DVI-D Girişi

    Ç(1), HDCP1.4

  • Ses Girişi

    Ç(1)

  • RS232C Girişi

    VAR(1), 4 pinli Telefon jakı

  • RJ45(LAN) Girişi

    Ç(1)

  • IR Girişi

    Ç(1)

  • USB Girişi

    USB2.0 Tip A(1)

  • HDMI Çıkışı

    VAR (1)

  • Ses Çıkışı

    VAR (1)

  • RS232C Çıkışı

    VAR (1), 4 pinli Telefon jakı

  • Papatya Zinciri

    O(Giriş HDMI, DP, DVI / Çıkış HDMI)

MEKANİK ÖZELLİKLER

  • Çerçeve Rengi

    Siyah

  • Çerçeve Genişliği

    Eşit çerçeve: 17mm

  • Ağırlık (Ana Ünite)

    78Kg

  • Ambalajlı Ağırlık

    105Kg

  • Monitör Boyutları (G x Y x D)

    2198x1253x79,5 mm

  • Stantlı Monitör Boyutları (G x Y x D)

    2198x1253x79,5 mm

  • Kulp

    VAR

  • VESA Standart Montaj Arayüzü

    800x400 veya 800x800

  • Kutu Boyutları (G x Y x D)

    2455x1458x288 mm

ÖZELLİK - DONANIM

  • Dahili Bellek (eMMC)

    16 GB

  • Wi-Fi / BT (Yerleşik)

    VAR

  • Sıcaklık Sensörü

    VAR

  • Otomatik Parlaklık Sensörü

    VAR

  • Hızlanma (Gyro) Sensörü

    VAR

  • Güç Göstergesi

    VAR

  • Yerel Anahtar Çalıştırma

    VAR

ÖZELLİK - YAZILIM

  • İşletim Sistemi Ver. (webOS)

    webOS6.0

  • Yerel İçerik Programlama

    VAR

  • Grup Yöneticisi

    VAR

  • USB Tak ve Çalıştır

    VAR

  • Yük Devretme

    VAR

  • Önyükleme Logosu Görüntüsü

    VAR

  • Sinyal Yok Görüntüsü

    VAR

  • RS232C Sync

    VAR

  • Yerel Ağ Senkronizasyonu

    VAR

  • PIP

    VAR

  • PBP

    VAR(4)

  • Ekran Paylaşımı

    VAR

  • Video Etiketi

    VAR(4)

  • URL ile Oynatma

    VAR

  • Ekran Döndürme

    VAR

  • Harici Giriş Dönüşü

    VAR

  • Boşluksuz Oynatma

    VAR

  • Döşeme Modu Ayarı

    VAR (Maks. 15x15)

  • Ayar Verisi Klonlama

    VAR

  • SNMP

    VAR

  • ISM Yöntemi

    VAR

  • Otomatik ID

    VAR

  • Durum Postalama

    VAR

  • Kontrol Yöneticisi

    VAR

  • Cisco Sertifikası

    VAR

  • Crestron Connected

    VAR

  • Akıllı Enerji Tasarrufu

    VAR

  • PM modu

    VAR

  • Wake-on-LAN

    VAR

  • Ağ Bağlantısına Hazır

    VAR

  • Beacon

    VAR

  • HDMI-CEC

    VAR

  • SI Sunucu Ayarı

    VAR

  • webRTC

    VAR

  • Pro:Idiom

    VAR

ORTAM KOŞULLARI

  • Çalışma Sıcaklığı

    0 °C ila 40 °C

  • Çalışma Nemi

    10% ila 80%

GÜÇ

  • Güç Kaynağı

    AC 100-240V~, 50/60Hz

GÜÇ TÜKETİMİ

  • Tip.

    430

  • Maks.

    560

  • BTU (İngiliz Isı Birimi)

    1467 BTU/Sa(Tip.), 1911 BTU/Sa(Maks.)

  • Akıllı Enerji Tasarrufu (%70)

    301W

  • DPM

    0,5W

  • Kapatma

    0,5W

SES

  • Hoparlör (Dahili)

    Ç (10W X 2)

SERTİFİKA

  • Güvenlik

    CB / NRTL

  • EMC

    FCC Sınıfı "A" / CE / KC

  • ERP / Energy Star

    VAR (YeniErP) / X

OPS UYUMLULUĞU

  • OPS Tipi Uyumluluğu

    O(YeniErP) / X

YAZILIM UYUMLULUĞU

  • SuperSign CMS

    VAR

  • SuperSign Control+

    VAR

  • SuperSign WB

    VAR

  • SuperSign Cloud

    VAR

  • Promota

    VAR (AB/BDT için mevcut değildir)

  • Mobile CMS

    VAR

  • Connected Care

    VAR

AKSESUAR

  • Temel

    Uzaktan Kumanda (2 adet pil dahil), Güç Kablosu, QSG, IR/Işık sensörü alıcısı, Yönetmelik Kitabı, Telefon - RS233C Cinsiyet

Daha fazla teknik doküman ve kaynağa erişmek için, lütfen LG B2B Partner Portal’ı ziyaret edin.