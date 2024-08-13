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43" 300 nit FHD Pro:Centric Otel TV

Teknik Özellikler

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43" 300 nit FHD Pro:Centric Otel TV

43LX761H

43" 300 nit FHD Pro:Centric Otel TV

(4)
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Tüm Özellikler

LCD PANEL ÖZELLIKLERI

  • Arka Işık Türü

    Kenar LED’i

  • Sinema 3D

    -

  • Çözünürlük

    1,920 x 1,080 (FHD)

  • Parlaklık (cd/m²)

    300

YAYIN SISTEMI

  • Analog

    PAL/SECAM

  • Karasal

    DVB-T2

  • Kablo

    DVB-C

  • Uydu

    DVB-S2

VIDEO

  • Gerçek Sinema 24p (3:3 aşağı çekme)

    Evet

  • En-Boy Oranı

    8 mod (16:9, Yalnız tarama, Orijinal, Tam Genişlik, 4:3, 14:9, Sinema Zoom 1, Zoom)

SES

  • Audio Çıkışı

    10W + 10W

  • Kablosuz Ses Senk.

    -

ÖZELLIK

  • Pro:Centric

    Evet (Smart)

  • Pro:Idiom

    Evet

ARABIRIM - YAN AYARLI

  • Kulaklık Çıkışı

    1

  • RF Girişi

    -

  • AV girişi

    -

  • S-Video Girişi

    -

  • RGB Girişi (D-sub 15 pimli)

    -

  • Komponent Girişi (Y,Pb,Pr)

    -

  • PC Audio Girişi

    -

  • HDMI Girişi

    1 (2.0)

  • USB (2.0)

    2 (2.0)

  • CI Yuva

    1

  • IR Çıkışı

    -

ARABIRIM - ARKA AYARLI

  • RF Girişi

    2

  • AV Girişi

    -

  • AV Çıkışı

    -

  • S-Video Girişi

    -

  • Full Scart

    1

  • Komponent girişi (Y,Pb,Pr-Video)

    -

  • Komponent girişi (Audio)

    -

  • Dijital Audio Çıkışı (Koaksiyal / Optik)

    1 (Optik)

  • HDMI/HDCP Girişi

    1 (2.0)

  • RGB Girişi (D-sub 15 pimli) - PC

    -

  • PC Audio Girişi

    -

  • RS-232C (D-sub 9 pimli)

    1

  • Kulaklık Çıkışı

    -

  • Saat Arabirimi

    1

  • LAN Portu

    2

  • RJ45 (RJP arabirimi)

    -

  • Harici Hoparlör Çıkışı (3,5 mm telefon jakı)

    2 (Hop. Çıkışı 1, Ses Kontrol 1)

  • TV link Yapılandırması (telefon jakı tip)

    -

GÜÇ

  • Gerilim, Hz

    100 ~ 240V, 50/60Hz

  • Tipik (Watt)

    84,2W

ALET AÇIKLAMASI

  • Döner (açı)

    Evet

  • VESA Uyumluluğu

    200 X 200

GEREKLI LISTE(SERTIFIKASYON)

  • Güvenlik

    CB , CU TR

  • EMC

    CE

  • ETC.

    ROHS, ErP

ÖLÇÜLER

  • Set Boyutu (Ayaksız, GxYxD, mm)

    973 X 573 X 37 (SPK 55.1)

  • Set Boyutu (Ayaklı, GxYxD, mm)

    973 x 624 x 325

GENEL

  • Bölge

    Avrupa

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

Daha fazla teknik doküman ve kaynağa erişmek için, lütfen LG B2B Partner Portal’ı ziyaret edin.