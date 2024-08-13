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49" 300 nit FHD Pro:Centric Otel TV
Tüm Özellikler
LCD PANEL ÖZELLIKLERI
-
Arka Işık Türü
Kenar LED’i
-
Sinema 3D
-
-
Çözünürlük
1,920 x 1,080 (FHD)
-
Parlaklık (cd/m²)
300
YAYIN SISTEMI
-
Analog
PAL/SECAM
-
Karasal
DVB-T2
-
Kablo
DVB-C
-
Uydu
DVB-S2
VIDEO
-
Gerçek Sinema 24p (3:3 aşağı çekme)
Evet
-
En-Boy Oranı
8 mod (16:9, Yalnız tarama, Orijinal, Tam Genişlik, 4:3, 14:9, Sinema Zoom 1, Zoom)
SES
-
Audio Çıkışı
10W + 10W
-
Kablosuz Ses Senk.
-
ÖZELLIK
-
Pro:Centric
Evet (Smart)
-
Pro:Idiom
Evet
ARABIRIM - YAN AYARLI
-
Kulaklık Çıkışı
1
-
RF Girişi
-
-
AV girişi
-
-
S-Video Girişi
-
-
RGB Girişi (D-sub 15 pimli)
-
-
Komponent Girişi (Y,Pb,Pr)
-
-
PC Audio Girişi
-
-
HDMI Girişi
1 (2.0)
-
USB (2.0)
2 (2.0)
-
CI Yuva
1
-
IR Çıkışı
-
ARABIRIM - ARKA AYARLI
-
RF Girişi
2
-
AV Girişi
-
-
AV Çıkışı
-
-
S-Video Girişi
-
-
Full Scart
1
-
Komponent girişi (Audio)
-
-
Komponent girişi (Y,Pb,Pr-Video)
-
-
Dijital Audio Çıkışı (Koaksiyal / Optik)
1 (Optik)
-
HDMI/HDCP Girişi
1 (2.0)
-
RGB Girişi (D-sub 15 pimli) - PC
-
-
PC Audio Girişi
-
-
RS-232C (D-sub 9 pimli)
1
-
Kulaklık Çıkışı
-
-
Saat Arabirimi
1
-
LAN Portu
2
-
RJ45 (RJP arabirimi)
-
-
Harici Hoparlör Çıkışı (3,5 mm telefon jakı)
2 (Hop. Çıkışı 1, Ses Kontrol 1)
-
TV link Yapılandırması (telefon jakı tip)
-
GÜÇ
-
Gerilim, Hz
100 ~ 240V, 50/60Hz
-
Tipik (Watt)
85,2W
ALET AÇIKLAMASI
-
Döner (açı)
Evet
-
VESA Uyumluluğu
300 X 300
GEREKLI LISTE(SERTIFIKASYON)
-
Güvenlik
CB , CU TR
-
EMC
CE
-
ETC.
ROHS, ErP
ÖLÇÜLER
-
Set Boyutu (Ayaksız, GxYxD, mm)
1.106 X 647 X 37 (SPK 55.1)
-
Set Boyutu (Ayaklı, GxYxD, mm)
1.106 x 701 x 325
GENEL
-
Bölge
Avrupa
UYUMLULUK BİLGİLERİ
-
uzatma
-
uzatma
-
uzatma
-
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