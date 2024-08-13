About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Essential Commercial TV with Multiple Use

Teknik Özellikler

Destek

Kaynak

Essential Commercial TV with Multiple Use

55LW340C

Essential Commercial TV with Multiple Use

(2)
Yazdır

Tüm Özellikler

DISPLAY

  • Type

    Slime Edge

  • Resolution

    1,920 x 1,080 (FHD)

  • Brightness

    300cd/m2

BROADCASTING SYSTEM

  • Analog

    PAL / SECAM

  • Digital

    DVB-T2/C/S2

VIDEO

  • Aspect Ratio

    6 modes (16:9, Original, 4:3, Vertical Zoom, All-Direction Zoom, Just Scan)

AUDIO

  • Audio Output / Speaker System

    10W + 10W / 2.0 ch

  • Sound mode

    6 modes (Standard, Cinema, Clear Voice, Sports, Music, Game)

INTERFACE

  • Side

    Headphone Out, HDMI In, USB 2.0, CI Slot

  • Rear

    RF In (2), Component In (Video, RCA5), Component In (Audio, RCA5), Optical Audio Out, HDMI/HDCP Input, RGB In, PC Audio Input (Sharing with Component), RS 232C, LAN Port (MHEG / SERVICE), External Speaker Out

DIMENSION(UNIT: MM)

  • WxHxD / weight (w/o stand)

    1,241 x 720 x 41.5 (SPK 63.0) / 16.3kg

  • WxHxD / weight (with stand)

    1,241 x 775 x 216 / 16.6kg

POWER

  • Voltage, Hz

    100 ~ 240V, 50/60Hz

  • Typical (Watts)

    100

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

Daha fazla teknik doküman ve kaynağa erişmek için, lütfen LG B2B Partner Portal’ı ziyaret edin.