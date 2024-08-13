55" FHD Pro:Centric Otel TV

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Tüm Özellikler
EKRAN
-
Ekran Boyutu
55
-
Tip
Kenar LED’i
-
Çözünürlük
1920 x 1080 (FHD)
YAYIN SISTEMI SES TEMEL TICARI TV ÖZELLIKLERI
-
Analog
PAL/SECAM/NTSC-M
-
Dijital
DVB-T2/C/S2(Bölgeye göre değişir)
-
Audio Çıkışı
10W + 10W
-
Temel Ticari TV Özellikleri
Karşılama Ekranı, Kilit Modu, Tek Kanal Haritası, Otel Modu, Anında açılış, USB Kopyalama, IR Çıkışı, TV Link Etkileşimi, Çoklu IR Kodu, Harici Güç, Harici Hoparlör Çıkışı
GENEL ÖZELLIKLER ARABIRIM GÜÇ(PRO:CENTRIC®)
-
Tip
Pro:Centric SMART
-
Veri İletimi ( IP ve RF)
●
-
Pro:Centric Uygulama
PCA 3.0
-
RF(1/2 Tuner)
1 Tuner
-
HCAP(GEM/FLASH/HTML)
GEM / Flash / HTML5
GENEL ÖZELLIKLER ARABIRIM GÜÇ
-
Bağlanabilirlik
Smart Share, Smart Mirroring, WiFi Direct, DIAL, Bluetooth Sound Sync※(Bluetooth 3.0)
-
Yönetim
Uzaktan Tanılama/EzManager
-
Etkileşim
HTNG/HDMI-CEC
-
Kullanılabilirlik
Dahili WiFi , Soft AP
-
DRM
Pro:Idiom
-
RJP Arabirimi
RS232C, HDMI CEC
-
Otomatik Kapanma / Otomatik uyku
●
-
Akıllı Enerji Tasarrufu
●
-
Hırsızlık Önleme Sistemi
Kensington Kilit, Credenza/Güvenlik Vida Deliği, Kilitli Plaka, 1 Direkli Ayak,
-
Gerilim, Hz
100 ~ 240V, 50/60Hz
-
Maks (Watt)
121,4W
-
Tipik (Watt)
98,6W
-
Enerji tasarrufu (Min.)
60,9W
-
Enerji tasarrufu (Orta)
42,7W
-
Enerji tasarrufu (Maks.)
29,0W
-
Beklemede (Watt)
0,22
GENEL ÖZELLIKLER ARABIRIM GÜÇ(YAN)
-
Kulaklık Çıkışı
1
-
HDMI Girişi
1 (1.4)
-
USB (2.0)
2 (2.0)
-
CI Yuva
1
GENEL ÖZELLIKLER ARABIRIM GÜÇ(ARKA)
-
RF Girişi
2
-
AV girişi(Kompozit)
1
-
Bileşen Girişi(Y, Pb, Pr) + Audio
1
-
Dijital Audio Çıkışı (Koaksiyal / Optik)
1 (Optik)
-
HDMI/HDCP Girişi
1 (1,4)
-
RS-232C(D-Sub 9pin)
1
-
LAN Portu
2
-
Harici Hoparlör Çıkışı (3,5 mm telefon jakı)
2 (Hop. Çıkışı 1, Ses Kontrol 1)
STANDART ONAY
-
Güvenlik
CB
-
Çevre
CE
-
Vb.
ROHS
SET BOYUTU G X Y X D(AYAK ILE, MM)
-
55"
1242 x 780 x 325
SET AĞIRLIĞI(AYAK ILE, SET, KG)
-
55"
21.1
SET BOYUTU G X Y X D(AYAK ILE,MM)
-
55"
300 X 300
UYUMLULUK BİLGİLERİ
-
uzatma
-
uzatma
-
uzatma
-
Kılavuz ve Yazılım
Ürününüzün kullanım kılavuzlarını ve en yeni yazılımlarını indirin.
-
Sorun Giderme
Ürününüz için faydalı nasıl yapılır videoları bulun.
-
Garanti
Ürün garanti bilgilerinizi buradan kontrol edin.
-
Yedek Parça ve Aksesuar
Ürününüz için aksesuarları keşfedin.
-
Ürün Kaydı
Ürününüzün kaydını oluşturmak daha hızlı destek almanıza yardımcı olur.
-
İlgili Aramalar
LG ürününüzle ilgili kılavuz, sorun giderme ve garanti bilgilerini bulun.
-
Sipariş desteği
Siparişinizi takip edin ve siparişle ilgili SSS’lere göz atın.
-
Onarım talebi
Çevrimiçi olarak kolayca onarım hizmeti talep edin.
Bizimle İletişime Geçin
-
Canlı Sohbet
Alışveriş yardımı, indirimler ve teklifler için gerçek zamanlı olarak LG Ürün Uzmanları ile sohbet edin.
-
En popüler mesajlaşma uygulamasını kullanarak LG Hizmet Desteği ile sohbet edin.
-
Bize e-posta gönderin
LG Hizmet Desteğine e-posta gönderin.
-
Bizi Arayın
Müşteri desteği temsilcilerimizle doğrudan konuşun.