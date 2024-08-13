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55" FHD Pro:Centric Otel TV

Teknik Özellikler

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55" FHD Pro:Centric Otel TV

55LX761H

55" FHD Pro:Centric Otel TV

(4)
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Tüm Özellikler

EKRAN

  • Ekran Boyutu

    55

  • Tip

    Kenar LED’i

  • Çözünürlük

    1920 x 1080 (FHD)

YAYIN SISTEMI SES TEMEL TICARI TV ÖZELLIKLERI

  • Analog

    PAL/SECAM/NTSC-M

  • Dijital

    DVB-T2/C/S2(Bölgeye göre değişir)

  • Audio Çıkışı

    10W + 10W

  • Temel Ticari TV Özellikleri

    Karşılama Ekranı, Kilit Modu, Tek Kanal Haritası, Otel Modu, Anında açılış, USB Kopyalama, IR Çıkışı, TV Link Etkileşimi, Çoklu IR Kodu, Harici Güç, Harici Hoparlör Çıkışı

GENEL ÖZELLIKLER ARABIRIM GÜÇ(PRO:CENTRIC®)

  • Tip

    Pro:Centric SMART

  • Veri İletimi ( IP ve RF)

  • Pro:Centric Uygulama

    PCA 3.0

  • RF(1/2 Tuner)

    1 Tuner

  • HCAP(GEM/FLASH/HTML)

    GEM / Flash / HTML5

GENEL ÖZELLIKLER ARABIRIM GÜÇ

  • Bağlanabilirlik

    Smart Share, Smart Mirroring, WiFi Direct, DIAL, Bluetooth Sound Sync※(Bluetooth 3.0)

  • Yönetim

    Uzaktan Tanılama/EzManager

  • Etkileşim

    HTNG/HDMI-CEC

  • Kullanılabilirlik

    Dahili WiFi , Soft AP

  • DRM

    Pro:Idiom

  • RJP Arabirimi

    RS232C, HDMI CEC

  • Otomatik Kapanma / Otomatik uyku

  • Akıllı Enerji Tasarrufu

  • Hırsızlık Önleme Sistemi

    Kensington Kilit, Credenza/Güvenlik Vida Deliği, Kilitli Plaka, 1 Direkli Ayak,

  • Gerilim, Hz

    100 ~ 240V, 50/60Hz

  • Maks (Watt)

    121,4W

  • Tipik (Watt)

    98,6W

  • Enerji tasarrufu (Min.)

    60,9W

  • Enerji tasarrufu (Orta)

    42,7W

  • Enerji tasarrufu (Maks.)

    29,0W

  • Beklemede (Watt)

    0,22

GENEL ÖZELLIKLER ARABIRIM GÜÇ(YAN)

  • Kulaklık Çıkışı

    1

  • HDMI Girişi

    1 (1.4)

  • USB (2.0)

    2 (2.0)

  • CI Yuva

    1

GENEL ÖZELLIKLER ARABIRIM GÜÇ(ARKA)

  • RF Girişi

    2

  • AV girişi(Kompozit)

    1

  • Bileşen Girişi(Y, Pb, Pr) + Audio

    1

  • Dijital Audio Çıkışı (Koaksiyal / Optik)

    1 (Optik)

  • HDMI/HDCP Girişi

    1 (1,4)

  • RS-232C(D-Sub 9pin)

    1

  • LAN Portu

    2

  • Harici Hoparlör Çıkışı (3,5 mm telefon jakı)

    2 (Hop. Çıkışı 1, Ses Kontrol 1)

STANDART ONAY

  • Güvenlik

    CB

  • Çevre

    CE

  • Vb.

    ROHS

SET BOYUTU G X Y X D(AYAK ILE, MM)

  • 55"

    1242 x 780 x 325

SET AĞIRLIĞI(AYAK ILE, SET, KG)

  • 55"

    21.1

SET BOYUTU G X Y X D(AYAK ILE,MM)

  • 55"

    300 X 300

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

Daha fazla teknik doküman ve kaynağa erişmek için, lütfen LG B2B Partner Portal’ı ziyaret edin.