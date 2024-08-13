webOS UHD Bilgi Ekranı

Bu web tabanlı izleme çözümü kullanıcı dostudur ve kullanıcının rahat olmasını sağlar. Kullanıcının hem güncel hem de geçmiş verilere erişim sağlarken, ağ erişilebilir ortamda cep telefonu ve bilgisayardan her an her yerden tam erişime sahip olmasını sağlar. Kullanıcının üniteyi izlemesini, ayar yapmasını ve üniteyi uzaktan gerçek zamanlı olarak kontrol etmesini sağlar.

