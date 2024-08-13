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VL5B Serisi
Tüm Özellikler
PANEL
-
Ekran Boyutu
49" (48,50" köşeden köşeye)
-
Çözünürlük
1.920 x 1.080 (FHD)
-
Parlaklık (Modül, Tipik, cd/m²)
450
BAĞLANTI
-
Giriş
HDMI, DVI-D, RGB
-
Çıkış
DVI-D
-
Harici Kontrol
RS232C (Giriş/Çıkış), RJ45, IR Alıcı, USB
FIZIKSEL ÖZELLIKLER
-
Çerçeve Genişliği
2,3 mm (Sol / Üst), 1,2 mm (Sağ / Alt)
-
Monitör Boyutları (G x Y x D)
1.077,7 x 607,8 x 89,7 mm
-
Ağırlık (Ünite)
17,8 kg
-
VESA™ Standart Montaj Aparatı
600 x 400 mm
ÇEVRESEL KOŞULLAR
-
Çalışma Sıcaklığı
0 °C ila 40 °C
-
Çalışma Nemi
%10 - %80
GÜÇ
-
Güç Kaynağı
100-240V~, 50/60Hz
-
Güç Türü
Güç Kaynağı Türü
GÜÇ TÜKETIMI
-
Tipik
90 W
-
Akıllı Enerji Tasarrufu
45 W
STANDART(SERTIFIKASYON)
-
Güvenlik
UL / cUL / CB / TUV / KC
-
EMC
FCC Sınıf "A" / CE / KCC
-
ErP / Energy Star
Yok / Evet (Energy Star 7.0)
MEDIA PLAYER UYUMLULUĞU
-
Yuva PC uyumlu (opsiyonel)
Hayır
-
Harici Media Player Takılabilir
Evet
YAZILIM UYUMLULUĞU
-
İçerik Yönetim Yazılımı
SuperSign W
-
Kontrol ve Gözetim Yazılımı
SuperSign C
AKSESUAR
-
Standart
Uzaktan Kumanda, Güç kablosu, DVI Kablosu, Kılavuz, IR Alıcı, RS-232C Kablosu, Kılavuz Braketi, Vida
-
Opsiyonel
Duvar Askı Aparatı (LSW630)
-
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