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49" 500 nit FHD 60 Hz 0,9 mm Düz Çerçeveli Video Wall
49VM5E.jpg
Enerji Sınıfı : EU

Teknik Özellikler

Destek

Kaynak

49" 500 nit FHD 60 Hz 0,9 mm Düz Çerçeveli Video Wall

49VM5E.jpg
Enerji Sınıfı : EU
49VM5E-A

49" 500 nit FHD 60 Hz 0,9 mm Düz Çerçeveli Video Wall

(2)
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Tüm Özellikler

PANEL

  • Skärmstorlek

    49"

  • Çözünürlük

    1,920 x 1,080 (FHD)

  • Parlaklık (Tipik cd/m²)

    500

BAĞLANTI

  • Giriş

    HDMI (2), DP, DVI-D, Audio, USB 2.0

  • Çıkış

    DP, Ses

  • Harici Kontrol

    RS232C Girişi/çıkışı, RJ45(LAN) Girişi/çıkışı, IR Girişi

MEKANIK ÖZELLIKLER

  • Çerçeve Genişliği

    0,9 mm (Eşit), Çerçeveden Çerçeveye 1,8 mm

  • Monitör Boyutları (G x Y x D)

    1.075,6 x 605,8 x 86,2 mm

  • Ağırlık (Kafa)

    17,5 kg

  • Kutu Boyutları (G x Y x D)

    1.214 x 775 x 263 mm

  • Paket Ağırlığı

    23,2 kg

  • VESA™ Standart Montaj Aparatı

    600 x 400 mm

ÇEVRE KOŞULLARI

  • Çalışma Sıcaklığı

    0°C - 40°C

  • Çalışma Nemi

    %10 - %80

GÜÇ

  • Güç Kaynağı

    100-240V~, 50/60Hz

  • Güç Türü

    Yerleşik Güç

GÜÇ TÜKETİMİ

  • Tipik

    120 W

  • Max

    140 W

  • Akıllı Enerji Tasarrufu

    65 W

SERTİFİKASYON

  • Güvenlik

    CB / NRTL

  • EMC

    FCC Class "A" / CE / KC

  • ErP / Energy Star

    Evet(EU Only) / Energy Star 8.0

MEDIA PLAYER UYUMLULUĞU

  • OPS Tip Uyumluluğu

    Evet (Piggyback)

YAZILIM UYUMLULUĞU

  • İçerik Yönetim Yazılımı

    SuperSign CMS

  • Kontrol ve Gözetim Yazılımı

    SuperSign Control / Control+

AKSESUAR

  • Temel

    Uzaktan Kumanda, Güç Kablosu, RS232C Kablosu, LAN Kablosu, DP Kablosu, IR Alıcı, Kılavuz Braketi, Vidalar, Kılavuz

  • Opsiyonel

    Duvar Askı Aparatı (Yatay: WM-L640V, Dikey: WM-P640V), OPS Kiti(KT-OPSF)

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

Daha fazla teknik doküman ve kaynağa erişmek için, lütfen LG B2B Partner Portal’ı ziyaret edin.