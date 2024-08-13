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49" 500 nit FHD 60 Hz 0,9 mm Düz Çerçeveli Video Wall
Tüm Özellikler
PANEL
-
Skärmstorlek
49"
-
Çözünürlük
1,920 x 1,080 (FHD)
-
Parlaklık (Tipik cd/m²)
500
BAĞLANTI
-
Giriş
HDMI (2), DP, DVI-D, Audio, USB 2.0
-
Çıkış
DP, Ses
-
Harici Kontrol
RS232C Girişi/çıkışı, RJ45(LAN) Girişi/çıkışı, IR Girişi
MEKANIK ÖZELLIKLER
-
Çerçeve Genişliği
0,9 mm (Eşit), Çerçeveden Çerçeveye 1,8 mm
-
Monitör Boyutları (G x Y x D)
1.075,6 x 605,8 x 86,2 mm
-
Ağırlık (Kafa)
17,5 kg
-
Kutu Boyutları (G x Y x D)
1.214 x 775 x 263 mm
-
Paket Ağırlığı
23,2 kg
-
VESA™ Standart Montaj Aparatı
600 x 400 mm
ÇEVRE KOŞULLARI
-
Çalışma Sıcaklığı
0°C - 40°C
-
Çalışma Nemi
%10 - %80
GÜÇ
-
Güç Kaynağı
100-240V~, 50/60Hz
-
Güç Türü
Yerleşik Güç
GÜÇ TÜKETİMİ
-
Tipik
120 W
-
Max
140 W
-
Akıllı Enerji Tasarrufu
65 W
SERTİFİKASYON
-
Güvenlik
CB / NRTL
-
EMC
FCC Class "A" / CE / KC
-
ErP / Energy Star
Evet(EU Only) / Energy Star 8.0
MEDIA PLAYER UYUMLULUĞU
-
OPS Tip Uyumluluğu
Evet (Piggyback)
YAZILIM UYUMLULUĞU
-
İçerik Yönetim Yazılımı
SuperSign CMS
-
Kontrol ve Gözetim Yazılımı
SuperSign Control / Control+
AKSESUAR
-
Temel
Uzaktan Kumanda, Güç Kablosu, RS232C Kablosu, LAN Kablosu, DP Kablosu, IR Alıcı, Kılavuz Braketi, Vidalar, Kılavuz
-
Opsiyonel
Duvar Askı Aparatı (Yatay: WM-L640V, Dikey: WM-P640V), OPS Kiti(KT-OPSF)
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