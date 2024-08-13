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55" 700 nit FHD Dar Çerçeveli Video Wall

Teknik Özellikler

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55" 700 nit FHD Dar Çerçeveli Video Wall

55LV77D-B

55" 700 nit FHD Dar Çerçeveli Video Wall

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Tüm Özellikler

PANEL

  • Ekran Boyutu

    55"

  • Doğal Çözünürlük

    1.920 x 1.080 (FHD)

  • Parlaklık (Modül, Tipik, cd/m²)

    700

  • Yön

    Yatay ve Dikey mod

BAĞLANTI

  • Giriş

    HDMI, DP, DVI, RGB, Audio, USB

  • Çıkış

    DP, Ses

  • Harici Kontrol

    RS232C Girişi/çıkışı, RJ45 Girişi, IR Alıcı

FIZIKSEL ÖZELLIKLER

  • Çerçeve Genişliği

    2,25 mm (Sol/Üst), 1,25 mm (Sağ/Alt)

  • Monitör Boyutları (G x Y x D)

    1.213,4 x 684,2 x 88,5 mm

  • Ağırlık (Kafa)

    23 kg

  • Paket Boyutları (G x Y x D)

    1.337 x 828 x 239 mm

  • Paket Ağırlığı

    30,5 kg

  • Kol

    Evet

  • VESA™ Standart Montaj Aparatı

    600 x 400 mm

ÇEVRESEL KOŞULLAR

  • Çalışma Sıcaklığı

    0°C - 40°C

  • Çalışma Nemi

    %10 - %80

GÜÇ TÜKETIMI

  • Tipik

    230 W

  • Maks

    290 W

  • Akıllı Enerji Tasarrufu

    130 W

STANDART(SERTIFIKASYON)

  • Güvenlik

    UL / cUL / CB / TUV / KC

  • EMC

    FCC Sınıf "A" / CE / KCC

  • ErP/Energy Star

    Yok / Hayır

MEDIA PLAYER UYUMLULUĞU

  • OPS tipi uyumluluğu

    Hayır

  • Harici Media player Takılabilir

    Evet

YAZILIM UYUMLULUĞU

  • İçerik Yönetim Yazılımı

    SuperSign W

  • Kontrol ve Gözetim Yazılımı

    SuperSign C

AKSESUAR

  • Temel

    Uzaktan kumanda, Güç kablosu, DP kablosu, IR alıcı, RS-232C kablosu, LAN kablosu, Döşeme kılavuzu, Vida

  • Opsiyonel

    WM-L640V (Yatay), WM-P640V (Dikey), Çerçeve kiti (Yatay: FK-55V10 / Dikey: FK-55V20)

Daha fazla teknik doküman ve kaynağa erişmek için, lütfen LG B2B Partner Portal’ı ziyaret edin.