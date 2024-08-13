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55" 700 nit FHD 0,9 mm Düz Çerçeveli Video Wall
55VH7E_TKE.pdf
Enerji Sınıfı : EU

Teknik Özellikler

Destek

Kaynak

55" 700 nit FHD 0,9 mm Düz Çerçeveli Video Wall

55VH7E_TKE.pdf
Enerji Sınıfı : EU
55VH7E-H

55" 700 nit FHD 0,9 mm Düz Çerçeveli Video Wall

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Tüm Özellikler

PANEL

  • Ekran Boyutu

    55"

  • Çözünürlük

    1.920 x 1.080 (FHD)

  • Parlaklık (Tipik cd/m²)

    700

BAĞLANTI

  • Giriş

    HDMI (2), DP, DVI-D, Audio, USB 2.0

  • Çıkış

    DP, Audio

  • Harici Kontrol

    RS232C Girişi/çıkışı, RJ45(LAN) Girişi/çıkışı, IR Girişi

MEKANIK ÖZELLIKLER

  • Çerçeve Genişliği

    0,9 mm (Eşit), Çerçeveden Çerçeveye 1,8 mm

  • Monitör Boyutları (G x Y x D)

    1.211,4 x 682,2 x 86,5 mm

  • Ağırlık (Ünite)

    18,6 kg

  • Kutu Boyutları (G x Y x D)

    1.353 x 855 x 263 mm

  • Paket Ağırlığı

    25,3 kg

  • VESA™ Standart Montaj Aparatı

    600 x 400 mm

ÇEVRESEL KOŞULLAR

  • Çalışma Sıcaklığı

    0 °C ~ 40 °C

  • Çalışma Nemi

    10% ~ 80%

GÜÇ

  • Güç Kaynağı

    100-240V~, 50/60Hz

  • Güç Türü

    Dahili Güç

GÜÇ TÜKETIMI

  • Tipik

    220 W

  • Maks

    260 W

  • Akıllı Enerji Tasarrufu

    110 W

SERTIFIKASYON

  • Güvenlik

    CB / NRTL

  • EMC

    FCC Sınıf "A" / CE / KC

  • ErP / Energy Star

    Evet(EU Only) / Yok

MEDIA PLAYER UYUMLULUĞU

  • OPS Tip Uyumluluğu

    Evet (Piggyback)

YAZILIM UYUMLULUĞU

  • İçerik Yönetim Yazılımı

    SuperSign CMS

  • Kontrol ve Gözetim Yazılımı

    SuperSign Control/Control+

AKSESUAR

  • Standart

    Uzaktan Kumanda, Güç Kablosu, RS232C Kablosu, LAN Kablosu, DP Kablosu, IR Alıcı, Kılavuz Braketi, Vidalar, Kılavuz

  • Opsiyonel

    Duvar Askı Aparatı (Yatay: WM-L640V, Dikey: WM-P640V) ,OPS Kiti (KT-OPSF)

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

Daha fazla teknik doküman ve kaynağa erişmek için, lütfen LG B2B Partner Portal’ı ziyaret edin.