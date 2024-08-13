VL5PJ, entegre SoC ve webOS akıllı bilgi ekranı platformu sayesinde aynı anda birkaç görevi birlikte gerçekleştirirken, medya oynatıcısına gerek olmadan sorunsuz içerik oynatma olanağı sağlar. webOS, web tabanlı bir platform olarak HTML5'i desteklediğinden ve SDK (Yazılım Geliştirme Kiti) sunduğundan, SI'ların web uygulamalarını oluşturması ve optimize etmesi daha da kolaydır.