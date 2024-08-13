LG IPS panel teknolojisi, sıvı kristallerin düzenli ve sorunsuz şekilde kontrol edilmesine ve bu sayede ekranın neredeyse her açıdan izlenebilmesine olanak tanır. Bu nedenle, VM5J-H, izleme konumlarından bağımsız olarak gerçekçi renklerle daha çok izleyicinin dikkatini çeker.