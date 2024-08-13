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55" 500 nit FHD İnce Çerçeveli Video Wall
55VM5J_TK.jpg
Enerji Sınıfı : EU

Özellikler

Galeri

Teknik Özellikler

Destek

Kaynak

Bayi Bul

55" 500 nit FHD İnce Çerçeveli Video Wall

55VM5J_TK.jpg
Enerji Sınıfı : EU
55VM5J-H

55" 500 nit FHD İnce Çerçeveli Video Wall

Dolgu resimli önden görünüm

Sanatsal Çekicilik, Karşı Konulamaz Cazibe

Araba galerisinin duvarına kurulu büyük bir video wall ve ekranında gösterilen araba reklamı.

* Bu web sayfasındaki tüm görseller yalnızca örnek amaçlıdır.

Son Derece İnce Çerçeveli Kesintisiz Geniş Ekranlar

1,74 mm BtoB (Panel Çerçevesinden Panel Çerçevesine) özelliğine sahip ultra ince çerçeve, çerçevenin görüntüyü bozma düzeyini büyük ölçüde azaltır ve içerikleri birleştirilmiş video wall ekranlarında etkileyici ve kusursuz şekilde sunar.

Lobiye kurulan ve ultra ince çerçeve ile sürükleyici görüntüler sağlayan video wall.

* 1,74 mm BtoB (Panel Çerçevesinden Panel Çerçevesine), elektrikli ekipmanları test eden ve onaylayan küresel bir kurum olan Nemko tarafından onaylanmıştır.

Görüntü Boşluğu Azaltma

VM5J-H, videoları oynatırken ekranlar arasındaki görüntü boşluklarını azaltabilen bir görüntü iyileştirme algoritmasına sahiptir. Çerçeve sınırlarında bulunan nesneler ayarlanarak kesintisiz izleme deneyimi sunar.

VM5J-H, döşenmiş ekranlar arasında standart LG'ye göre daha az boşluk bırakır. Bu da boşluklardan kaynaklanan görüntü kirliliğini en aza indirerek izleme deneyimini geliştirir.

* "LG Standart", bir görüntü iyileştirme algoritması içermeyen ekranları ifade eder.
**Yukarıda gösterilen resim yalnızca açıklama amaçlıdır.

Üst katta kurulu ekrana bakan kadın ve herhangi bir bozulma olmadan canlı bir şekilde görüntülenen renk.

Daha Yüksek İzleme Açısı

Büyük ekranlar genellikle insan gözü seviyesinden daha yükseğe yerleştirilir. Geniş yarım parlaklık açısı (40˚), video wall'larda etkili resim kalitesi sağlar. VM5J-H'nin izleme açısı, ekranda renk bozulması olmaksızın canlı renklerin gösterilmesini sağlayacak kadar yüksektir.

*Sonuçlar, kurum içi testlere dayanmaktadır. Gerçek test sonuçları ortama ve ölçüm ekipmanına göre değişebilir.

Daha Geniş İzleme Açısı

Daha Geniş İzleme Açısı

LG IPS panel teknolojisi, sıvı kristallerin düzenli ve sorunsuz şekilde kontrol edilmesine ve bu sayede ekranın neredeyse her açıdan izlenebilmesine olanak tanır. Bu nedenle, VM5J-H, izleme konumlarından bağımsız olarak gerçekçi renklerle daha çok izleyicinin dikkatini çeker.

Kolay Renk Ayarı

Kolay Renk Ayarı

İçeriğe bağlı olarak, ekranın renk sıcaklığı bir uzaktan kumanda ile 100K'lık artışlarla kolayca ayarlanabilir.

Basit Beyaz Dengesi Ayarı

Basit Beyaz Dengesi Ayarı

Geleneksel video wall’larda, beyaz dengesi sadece “tam beyaz” modda ayarlanabilir. Ancak VM5J-H, gri skalasının her değerini değiştirmenize olanak tanıyarak daha ayrıntılı ve hassas beyaz dengesi ayarı elde etmenizi sağlar.

Dahil edilen SoC ve webOS akıllı bilgi ekranı platformu, aynı anda birkaç görevi yürütebilir.

Yüksek Performans ve Mükemmel Ölçeklenebilirlik

VM5J-H, entegre SoC ve webOS akıllı bilgi ekranı platformu sayesinde aynı anda birkaç görevi birlikte gerçekleştirirken, medya oynatıcısına gerek olmadan sorunsuz içerik oynatma olanağı sağlar. webOS, web tabanlı bir platform olarak HTML5'i desteklediğinden ve SDK (Yazılım Geliştirme Kiti) sunduğundan, SI'ların web uygulamalarını oluşturması ve optimize etmesi daha da kolaydır.

* SDK aşağıdaki bağlantıdan indirilebilir.
(https://webossignage.developer.lge.com)

Video wall'un bir tarafında canlı futbol maçı yayınlanırken, ekranın diğer tarafında daha fazla içerik eklemek için CSS efektleri kullanılır.

Esnek İçerik Oluşturma

Web uygulamaları aracılığıyla aynı anda dört farklı video oynatmak mümkündür. Ayrıca, CSS (Cascading Style Sheets) geçiş efektleri kullanılarak içeriğe ölçeklendirme veya döndürme gibi çeşitli animasyon efektleri eklenir. Gerçek zamanlı yayın özeliği sayesinde, kapasite sınırlarından bağımsız olarak içeriği düzenleme ve çeşitlendirme esnekliği sağlar.

* Desteklenen protokoller: RTSP, RTP, HLS, UDP Multicast

Sezgisel Menü Yapısı

Sezgisel Menü Yapısı

Menü yapısı ticari kullanım için optimize edilmiştir. Yaklaşım akışlarını basitleştirir ve benzer işlevleri birlikte gruplandırarak kullanım kolaylığı için daha sezgisel bir Grafik Kullanıcı Arayüzü (GUI) kullanır. Bu sayede kullanıcılar, istenen işlevleri keşfederken ve ekranları yönetirken hata yapmaktan kaçınabilir.
Menü ekranı hem Yatay hem de Dikey seçeneklerinden oluşur.

Dikey Yönlendirme için Özel GUI

Geleneksel GUI (Grafiksel Kullanıcı Arayüzü), yatay yönlendirmeli tüketici TV kullanımına uygun olarak tasarlanmıştır. Bu nedenle OSD (Ekran Üstü Kumanda), dikey moddaki ekranlar için uygun değildir. Ancak VM5J-H modelinin OSD’si, büyük yazı tipi boyutuna ve 9:16 oranına sahip geniş aralıklı menüsü sayesinde rahat ve verimli bir iş ortamı sunar.

Koruyucu Kaplama

Çeşitli yerlerde sergilenen video wall cihazlarının toz ve nem içeren ortamlara maruz kalması, zamanla cihaz performansının düşmesiyle sonuçlanabilir. Ana devre kartı (güç kartı) üzerindeki konformal kaplama, video wall’u tuz, toz, demir tozu, nem gibi maddelerden koruyarak bu tür ortamlardan kaynaklanan riskleri önemli ölçüde azaltır.

VM5J-H ana devre kartı (güç kartı) üzerinde, tuzlu veya nemli bir ortamda bile video wall'u korumaya yardımcı olan Konformal Kaplama bulunur.

* Gerçek resimler (Bilgi ekranı) gösterilen örnek resimlerden farklı olabilir.

EMC B Sınıfı Sertifikası

VM5J-H; konut, ticari, endüstriyel veya ticari ortamlarda kullanılmak üzere üretilmiş elektronik ekipman gerektiren EMC B Sınıfı sertifikasına sahiptir. Bu nedenle, kurumsal toplantı odaları, yönetim kurulu odaları gibi yerlerde yakın kullanımlar için uygundur.

EMC B sınıfı sertifikalı VM5J-H, kontrol odası duvarına monte edilmiştir.

Gerçek Zamanlı LG ConnectedCare

LG tarafından sağlanan isteğe bağlı bulut hizmeti çözümü LG ConnectedCare* hizmeti, kolay ve hızlı bakım sunar. Bu çözüm, hata teşhisi ve uzaktan kontrol hizmetleri için müşteri iş yerlerindeki ekranların durumunu uzaktan yöneterek, müşteri işletmesinin kararlı işleyişini sağlar.

LG çalışanı, bulut tabanlı LG izleme çözümünü kullanarak farklı bir yere kurulu VM5J-H'yi uzaktan izler.

* LG ConnectedCare, LG Signage365Care hizmetinin markasıdır. Kullanılabilirlik bölgeye göre değişir.

Papatya Zinciri Özelliği

LAN papatya zinciri, video wall'ları kontrol etmenize, izlemenize ve hatta yazılımlarını tek seferde güncellemenize olanak tanır. Ayrıca, HDMI ve DisplayPort üzerinden çalışan UHD papatya zinciri aracılığıyla, DisplayPort MST'ye ihtiyaç duymadan kolayca bir UHD video wall kurabilirsiniz.

LAN papatya zinciri aracılığıyla aynı anda yönetilen birden fazla ekran. HDMI ve DisplayPort'tan yararlanan UHD papatya zinciri, UHD ayarlarının yapılmasına kolay erişim sağlar.

IP5x Sertifikalı Tasarım

IP5x Toz Geçirmezlik Sertifikası, ürünün tozdan korunduğunu garanti ederek performans düşüşü riskini ortadan kaldırır.

IP5x Toz Geçirmezlik Sertifikasına sahip VM5J-H, ürünü tozdan korur.

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Tüm Özellikler

PANEL

  • Ekran Boyutu (İnç)

    55

  • Panel Teknolojisi

    IPS

  • Arka Işık Tipi

    Doğrudan

  • En Boy Oranı

    16:9

  • Doğal Çözünürlük

    1920 x 1080 (FHD)

  • Yenileme Hızı

    60 Hz

  • Parlaklık

    500nit (Typ.)

  • Kontrast Oranı

    1,000:1

  • Dinamik CR

    500,000:1

  • Renk Gamı

    NTSC 72%

  • İzleme Açısı (Y × D)

    178º x 178º

  • Renk Derinliği (Renk Sayısı)

    1,07 milyar renk

  • Tepki Süresi

    8ms (G to G)

  • Yüzey İşleme (Haze)

    Haze 28%

  • Kullanım ömrü

    60.000 sa (Tip.)

  • Çalışma Süresi (Saat/Gün)

    7/24

  • Dikey / Yatay

    VAR / VAR

  • Saydamlık

    Mevcut Değil

  • QWP (Quarter Wave Plate)

    Mevcut Değil

BAĞLANTI

  • HDMI Girişi

    VAR (2 adet)

  • HDMI Girişi (HDCP Ver.)

    2.2

  • DP Girişi

    VAR (HDCP 2.2)

  • DVI-D Girişi

    VAR (HDCP 1.4)

  • RGB Girişi

    YOK

  • Ses Girişi

    VAR

  • RS232C Girişi

    VAR

  • RJ45(LAN) Girişi

    VAR (1 adet)

  • IR Girişi

    VAR

  • USB Girişi

    USB2.0 Type A (1 adet)

  • HDMI Çıkışı

    YOK

  • DP Çıkışı

    VAR

  • Ses Çıkışı

    VAR

  • Dokunmatik USB

    YOK

  • Harici Hoparlör Çıkışı

    YOK

  • RS232C Çıkışı

    VAR

  • RJ45(LAN) Çıkışı

    VAR

  • IR Çıkışı

    YOK

  • Papatya Zinciri

    Giriş: HDMI, DP, DVI-D / Çıkış: DP

MEKANİK ÖZELLİKLER

  • Çerçeve Rengi

    Black

  • Çerçeve Genişliği

    B2B : 1.74mm (Panel Bezel to Panel Bezel), 1.3mm(T/L), 0.44mm(B/R) A2A : 2.49mm (Active area to Active area), 1.75mm(T/L), 0.74mm(B/R)

  • Ağırlık (Ana Ünite)

    18.8Kg

  • Ambalajlı Ağırlık

    28.0Kg

  • Monitör Boyutları (G x Y x D)

    1212.2 x 683.0 x 86.9mm

  • Stantlı Monitör Boyutları (G x Y x D)

    Mevcut Değil

  • Kulp

    VAR

  • VESA Standart Montaj Arayüzü

    600 x 400 mm

  • Kutu Boyutları (G x Y x D)

    1393 x 955 x 303mm

  • Ağırlık (Ana Ünite + Stant)

    Mevcut Değil

ÖZELLİK - DONANIM

  • Dahili Bellek (eMMC)

    8 GB

  • Wi-Fi / BT (Yerleşik)

    YOK

  • Sıcaklık Sensörü

    VAR

  • Otomatik Parlaklık Sensörü

    YOK

  • Piksel Sensörü

    YOK

  • Yakınlık Sensörü

    YOK

  • Akım Sensörü

    YOK

  • BLU Sensörü

    VAR

  • Nem Sensörü

    YOK

  • Hızlanma (Gyro) Sensörü

    VAR

  • Güç Göstergesi

    YOK

  • Yerel Anahtar Çalıştırma

    VAR

  • FAN (Dahili)

    YOK

ÖZELLİK - YAZILIM

  • İşletim Sistemi Ver. (webOS)

    webOS 4.1

  • Yerel İçerik Programlama

    VAR

  • Grup Yöneticisi

    VAR

  • USB Tak ve Çalıştır

    VAR

  • Yük Devretme

    VAR

  • Önyükleme Logosu Görüntüsü

    YOK

  • Sinyal Yok Görüntüsü

    VAR

  • RS232C Sync

    VAR

  • Yerel Ağ Senkronizasyonu

    VAR

  • Arka Işık Senkronizasyonu

    YOK

  • PIP

    YOK

  • PBP

    YOK

  • Ekran Paylaşımı

    YOK

  • Video Etiketi

    VAR (4 Video Etiketi)

  • URL ile Oynatma

    VAR

  • Ekran Döndürme

    VAR

  • Harici Giriş Dönüşü

    VAR

  • Boşluksuz Oynatma

    VAR

  • Döşeme Modu Ayarı

    VAR

  • Ayar Verisi Klonlama

    VAR

  • SNMP

    VAR

  • ISM Yöntemi

    VAR

  • Otomatik ID

    VAR

  • Durum Postalama

    VAR

  • Kontrol Yöneticisi

    VAR

  • Cisco Sertifikası

    YOK

  • Crestron Connected

    VAR

  • Akıllı Enerji Tasarrufu

    VAR

  • PM modu

    VAR

  • Wake-on-LAN

    VAR

  • Ağ Bağlantısına Hazır

    VAR

  • Beacon

    YOK

  • HDMI-CEC

    VAR

  • SI Sunucu Ayarı

    VAR

  • webRTC

    VAR

  • Pro:Idiom

    VAR

  • Parlaklık Dengeleme

    YOK

  • Gri Ölçekleme ile Siyah/Beyaz Ayarlama

    VAR

  • Tarama Çevirme

    VAR

ORTAM KOŞULLARI

  • Çalışma Sıcaklığı

    0 °C to 40 °C

  • Çalışma Nemi

    10 % to 80 %

GÜÇ

  • Güç Kaynağı

    AC 100-240V~, 50/60Hz

  • Güç Tipi

    Entegre Güç

GÜÇ TÜKETİMİ

  • Tip.

    160W

  • Maks.

    190W

  • BTU (İngiliz Isı Birimi)

    546 BTU/Hr(Typ.), 648 BTU/Hr(Max.)

  • Akıllı Enerji Tasarrufu (%70)

    90W

  • DPM

    0.5W

  • Kapatma

    0.5W

SES

  • Hoparlör (Dahili)

    YOK

SERTİFİKA

  • Güvenlik

    CB / NRTL

  • EMC

    FCC Class "B" / CE / KC

  • ERP / Energy Star

    YES / Energy Star 8.0

  • ePEAT (Sadece ABD)

    YOK

OPS UYUMLULUĞU

  • OPS Tipi Uyumluluğu

    VAR (Piggyback)

  • Yerleşik OPS Gücü

    YOK

YAZILIM UYUMLULUĞU

  • SuperSign CMS

    VAR

  • SuperSign Control+

    VAR

  • SuperSign WB

    VAR

  • SuperSign Cloud

    YOK

  • Promota

    YOK

  • Mobile CMS

    YOK

  • Connected Care

    VAR

DİL

  • OSD

    English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Japanese, Russian, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Türkçe, Arabic

AKSESUAR

  • Temel

    Remote Controller(include battery 2ea), Power Cord, RS232C cable, Lan cable, DP cable, IR Receiver, Guide Bracket, Screws, Manual

  • Opsiyonel

    OPS Kit(KT-OPSF)

ÖZGÜN ÖZELLİKLER

  • Dokunmatik Katman Uyumluluğu

    Mevcut Değil

  • Akıllı Kalibrasyon

    Mevcut Değil

  • Eğim (Yukarı bakan)

    Mevcut Değil

  • Eğim (Aşağı bakan)

    Mevcut Değil

  • IP Sınıfı

    IP5X tested

  • Koruyucu Kaplama (Güç Paneli)

    VAR

  • Güç Koruması

    Mevcut Değil

  • Doğrudan Güneş Işığı

    Mevcut Değil

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

Daha fazla teknik doküman ve kaynağa erişmek için, lütfen LG B2B Partner Portal’ı ziyaret edin.