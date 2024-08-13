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Dış Mekan Ekranı

Teknik Özellikler

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Kaynak

Dış Mekan Ekranı

49XEB3E-B

Dış Mekan Ekranı

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Tüm Özellikler

PANEL

  • Ekran Boyutu

    49"

  • Çözünürlük

    1,920 x 1,080 (FHD), M+ (WRGB)

  • Parlaklık (Tipik, cd/m²)

    3000

BAĞLANTI

  • Giriş

    HDMI, DP, DVI-D, Audio Girişi, USB 3.0

  • Çıkış

    DP, Harici Hoparlör çıkışı

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

  • Ön cam

    6,8 mm (AR, Temperli ve Lamine Cam)

  • Çerçeve Genişliği

    103,0 mm (Üst), 262,0 mm (Alt), 46,5 mm (Sol/Sağ)

  • Monitör Boyutları (G x Y x D)

    701 x 1.445 x 180,9 mm

  • Ağırlık (Kafa)

    58,6 kg

  • Opsiyonel Ayak ile Monitör Boyutları (G x Y x D)

    745 x 1.980 x 321 mm (TBD)

  • Ağırlık (Ünite+Ayak)

    100 kg(TBD)

  • Paket Boyutları (G x Y x D)

    863 x 1.624 x 333 mm

  • Paket Ağırlığı

    73,4 kg

ÇEVRE KOŞULLARI

  • Çalışma Sıcaklığı

    -30 °C ~ 50 °C

  • Çalışma Nemi

    %5 ~ %100

  • Toza/Suya Dayanıklılık

    IP56

GÜÇ

  • Güç Kaynağı

    100-240V~, 50/60Hz

  • Güç Türü

    Yerleşik Güç

GÜÇ TÜKETİMİ

  • Tipik / Maks.

    270 W / 400 W

  • Akıllı Enerji Tasarrufu

    145 W

STANDART(SERTİFİKASYON)

  • Güvenlik

    UL / cUL / CB

  • EMC

    FCC Sınıf "A" / CE / KCC

YAZILIM UYUMLULUĞU

  • İçerik Yönetim Yazılımı

    Kontrol ve Gözetim Yazılımı

AKSESUAR

  • Temel

    Uzaktan Kumanda, Kılavuz (EIG, ESG), Kurallar Kitabı, Telefon-RS232C Konnektörü, USB Kablosu, HDMI Kablosu

  • Opsiyonel

    Muhafaza Ayağı (ST-491X, ST-493X), Devre Kesici ve Aşırı Gerilim Koruyucu (KT-PS)

Daha fazla teknik doküman ve kaynağa erişmek için, lütfen LG B2B Partner Portal’ı ziyaret edin.