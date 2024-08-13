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XE4F Serisi

Özellikler

Galeri

Teknik Özellikler

Destek

Kaynak

Bayi Bul

XE4F Serisi

55XE4F-M

XE4F Serisi

49XE4F-M
Olağanüstü Görünürlüğe Sahip İnce ve Sağlam Tasarım

Olağanüstü Görünürlüğe Sahip İnce ve Sağlam Tasarım

İnce ve sağlam tasarımıyla XE4F serisi, karmaşık kurulum koşulları gerektiren dış ortamlarda müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak için kolayca kurulabilir. Yükseltilen parlaklık güçlü ve doğrudan gelen güneş ışığı altında bile müşterinin dikkatini çeker.
İnce ve Hafif Tasarım
İNCE ve SAĞLAM TASARIM

İnce ve Hafif Tasarım

XE4F serisi, hafif ve ince bir tasarıma sahip tekli ekrandan oluşur ve ayrı bir kasaya gerek kalmadan çeşitli dış ortamlara uyum sağlayacak şekilde kolayca özelleştirilebilir.
İş ortağının özelleştirilmiş tasarımına kolay entegrasyon
HAFİF ve SAĞLAM TASARIM

İş ortağının özelleştirilmiş tasarımına kolay entegrasyon

XE4F serisi daha hafiftir ve çeşitli müşteri ihtiyaçları ve ayarları için özelleştirilmeye hazırdır. XE4F serisi ayrıca, dış mekan menü panolarından kiosklara, montaja hazırdır ve endüstri hedefine ve kullanımına bağlı olarak müşteriler için optimize edilmiştir.
Parlak ve Göz Alıcı
OLAĞANÜSTÜ GÖRSELLİK

Parlak ve Göz Alıcı

XE4F serisi 4.000 nitlik güçlü parlaklığıyla doğrudan güneş ışığı altında bile net ve canlı bir resim kalitesi sunar.
Geniş İzleme Açısı
OLAĞANÜSTÜ GÖRSELLİK

Geniş İzleme Açısı

IPS teknolojisi, sıvı kristallerin daha iyi kontrol edilmesine ve bu sayede ekranın neredeyse her açıdan izlenebilmesine olanak sağlar.
Uzun Süren Parlaklık
OLAĞANÜSTÜ GÖRSELLİK

Uzun Süren Parlaklık

XE4F daha fazla LED ünitesi ekleyerek daha düşük sıcaklıklarda daha parlak bir şekilde çalışır, böylece parlaklık geleneksel ürünlerden daha uzun sürer.
Polarize Güneş Gözlüğü ile Görünür
OLAĞANÜSTÜ GÖRSELLİK

Polarize Güneş Gözlüğü ile Görünür

QWP*, izleyici polarize güneş gözlüğü takarken bile net görüş sağlar.
IP56 Tasarımı ile Güvenli Koruma
DIŞ KULLANIM İÇİN GÜVENİLİRLİK

IP56 Tasarımı ile Güvenli Koruma

Ekranın sızdırmazlığı, güvenilir çalışma için IP56 tasarımı ile sağlanmıştır. Cihazın tasarımı yalnızca su geçirmez olmakla kalmayıp aynı zamanda dış uygulamalar için önemli bir özellik olan, güneş, yağmur, kar, toz ve rüzgar gibi kötü hava şartlarının zarar verici etkilerine karşı dayanıklıdır.
Koruyucu Cam (IK10 Onaylı)
DIŞ KULLANIM İÇİN GÜVENİLİRLİK

Koruyucu Cam (IK10 Onaylı)

Temperli ve katmanlı ön cam dış koşullara karşı optimum koruma sağlayarak dış etkilerden kaynaklanabilecek hasarları minimum düzeye indirir veya tamamen önler.
HDBaseT ™ Desteği
KOLAY BAKIM

HDBaseT ™ Desteği

XE4F Serisi, ekranın daha kolay kontrol edilmesinin yanı sıra kurulum ve bakım maliyetlerinden tasarruf etmek amacıyla ultra yüksek çözünürlüklü video ve ses, Ethernet, denetimler, USB ve kızılötesinin tek ve uzun bir kablo üzerinden iletimi için küresel standart olan HDBaseT ™ standardını destekler.
Web İzleme
KOLAY BAKIM

Web İzleme

Bu web tabanlı izleme çözümü kullanıcı dostudur ve kullanıcının rahat olmasını sağlar. Bu çözüm, hem mevcut hem de eski verilere erişim sağlanmasına imkan tanırken, kullanıcının mobil telefonundan her zaman ve her yerde tam erişim sağlamasını mümkün kılar. Kullanıcının üniteyi izlemesini, ayar yapmasını ve üniteyi uzaktan gerçek zamanlı olarak kontrol etmesini sağlar.
KULLANIM ALANI

KULLANIM ALANI

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Tüm Özellikler

PANEL

  • Ekran Boyutu

    55"

  • Panel Teknolojisi

    IPS, M+ (WRGB)

  • Doğal Çözünürlük

    1.920 x 1.080 (FHD)

  • Parlaklık

    4,000 nit (Tip.), 3,200 nit (Min.)

  • Kontrast Oranı

    1.000: 1

  • Dinamik CR1)

    500.000: 1

  • Renk Gamı

    72 %

  • İzleme Açısı (Y x D)

    178 x 178

  • Renk Derinliği

    16.7 Milyon Renk (8 bit)

  • Tepki Süresi

    Tip. 9 ms (G'den G BW'ya)

  • Yüzey İşleme

    Haze %3

  • Çalışma Süresi (Saat/Gün)

    7/24

  • Portre / Manzara

    Var / Var

BAĞLANTI

  • (Giriş) Harici Kontrol

    HDMI (2, HDCP 2.2), DP (HDCP 2.2), USB 2.0 Type A (2)

  • Çıkış

    Harici Hoparlör Çıkışı (Sol / Sağ, 10 W + 10 W)

  • Harici Kontrol

    RS232C Girişi (4 Pimli Telefon Fişi) / Çıkışı, RJ45 (LAN) Girişi (2 - Lan, HDbaseT) / Çıkışı

MEKANIK ÖZELLIKLER

  • Çerçeve Genişliği

    38,4 mm (Üst / Alt), 26,0 mm (Sol / Sağ)

  • Ağırlık (Ana Ünite)

    40 kg

  • Ambalajlı Ağırlık

    46 kg

  • Monitör Boyutları (G x Y x D)

    1.292,5 x 737,4 x 88,0 mm

  • VESATM Standart Montaj Arayüzü

    Yok

  • Koruma Camı Derinlik

    5 mm

  • Koruma Camı Koruma Derecesi

    Var (IK10)

TEMEL ÖZELLİKLER

  • TEMEL ÖZELLİKLER

    Dahili Bellek (16 GB), Sıcaklık Sensörü, Otomatik Parlaklık Sensörü, Piksel Sensörü, BLU Sensörü, Nem Sensörü, Hızlanma (Gyro) Sensörü, Güç Göstergesi, FAN, webOS 4.0, Yerleşik CMS (Yerel İçerik Programlama, Grup Yöneticisi), USB Tak ve Çalıştır, Yük Devretme, Arka Plan Görüntüsü (Önyükleme Logosu Görüntüsü, Sinyal Yok Görüntüsü), Senkronizasyon Modu (RS-232C Sync, Yerel Ağ Senkronizasyonu, Arka Işık Senkronizasyonu), Çoklu Ekran (PIP, PBP (2)), Video Etiketi (4), URL ile Oynatma, Dönüş Yönü (Ekran Döndürme, Harici Giriş Dönüşü), Boşluksuz Oynatma, Döşeme Modu Ayarı (Maks. 15 x 15), Ayar Verisi Klonlama, SNMP, ISM Yöntemi, Otomatik ID, Durum Postalama, Kontrol Yöneticisi, Akıllı Enerji Tasarrufu, PM Modu, Wake on LAN (LAN Girişi / HDbaseT Bağlantı Noktası), HDMI-CEC2), SI Sunucu Ayarı, webRTC, Pro:Idiom

ORTAM KOŞULLARI

  • Çalışma Sıcaklığı

    -30°C +50°C

  • Çalışma Nemi

    %5-%100

GÜÇ

  • Güç Kaynağı

    AC 100-240 V ~, 50/60 Hz

  • Güç Tipi

    Entegre Güç

GÜÇ TÜKETIMI

  • Tip./Maks.

    330W (Full White) / 178W (IEC 62087)

  • BTU (İngiliz Isı Birimi)

    1.126 BTU/Sa (Tip.), 1,365 BTU/Sa (Maks.)

SES

  • Hoparlör

    Yok

SERTIFIKA

  • Güvenlik

    CB / NRTL

  • EMC

    FCC "A" Sınıfı/CE/KC/VCCI

  • ErP

    Var (Sadece AB)

YAZILIM UYUMLULUĞU

  • YAZILIM UYUMLULUĞU

    SuperSign CMS, SuperSign Control / Control+, Signage365Care3)

AKSESUAR

  • Temel

    Uzaktan Kumanda, Kılavuz (EIG, IG), Ayar Kılavuzu, Telefon - RS232C Adaptörü, HDMI Kablosu, Güç Kablosu, Vida

ÖZGÜN ÖZELLIKLER

  • Eğim (Yüzüstü)

    Var (Maks. 15°)

  • IP Derecesi

    IP56

  • Doğrudan Güneş Işığı

    Var

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

Daha fazla teknik doküman ve kaynağa erişmek için, lütfen LG B2B Partner Portal’ı ziyaret edin.