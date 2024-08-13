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XE4F Serisi
Tüm Özellikler
PANEL
-
Ekran Boyutu
55"
-
Panel Teknolojisi
IPS, M+ (WRGB)
-
Doğal Çözünürlük
1.920 x 1.080 (FHD)
-
Parlaklık
4,000 nit (Tip.), 3,200 nit (Min.)
-
Kontrast Oranı
1.000: 1
-
Dinamik CR1)
500.000: 1
-
Renk Gamı
72 %
-
İzleme Açısı (Y x D)
178 x 178
-
Renk Derinliği
16.7 Milyon Renk (8 bit)
-
Tepki Süresi
Tip. 9 ms (G'den G BW'ya)
-
Yüzey İşleme
Haze %3
-
Çalışma Süresi (Saat/Gün)
7/24
-
Portre / Manzara
Var / Var
BAĞLANTI
-
(Giriş) Harici Kontrol
HDMI (2, HDCP 2.2), DP (HDCP 2.2), USB 2.0 Type A (2)
-
Çıkış
Harici Hoparlör Çıkışı (Sol / Sağ, 10 W + 10 W)
-
Harici Kontrol
RS232C Girişi (4 Pimli Telefon Fişi) / Çıkışı, RJ45 (LAN) Girişi (2 - Lan, HDbaseT) / Çıkışı
MEKANIK ÖZELLIKLER
-
Çerçeve Genişliği
38,4 mm (Üst / Alt), 26,0 mm (Sol / Sağ)
-
Ağırlık (Ana Ünite)
40 kg
-
Ambalajlı Ağırlık
46 kg
-
Monitör Boyutları (G x Y x D)
1.292,5 x 737,4 x 88,0 mm
-
VESATM Standart Montaj Arayüzü
Yok
-
Koruma Camı Derinlik
5 mm
-
Koruma Camı Koruma Derecesi
Var (IK10)
TEMEL ÖZELLİKLER
-
TEMEL ÖZELLİKLER
Dahili Bellek (16 GB), Sıcaklık Sensörü, Otomatik Parlaklık Sensörü, Piksel Sensörü, BLU Sensörü, Nem Sensörü, Hızlanma (Gyro) Sensörü, Güç Göstergesi, FAN, webOS 4.0, Yerleşik CMS (Yerel İçerik Programlama, Grup Yöneticisi), USB Tak ve Çalıştır, Yük Devretme, Arka Plan Görüntüsü (Önyükleme Logosu Görüntüsü, Sinyal Yok Görüntüsü), Senkronizasyon Modu (RS-232C Sync, Yerel Ağ Senkronizasyonu, Arka Işık Senkronizasyonu), Çoklu Ekran (PIP, PBP (2)), Video Etiketi (4), URL ile Oynatma, Dönüş Yönü (Ekran Döndürme, Harici Giriş Dönüşü), Boşluksuz Oynatma, Döşeme Modu Ayarı (Maks. 15 x 15), Ayar Verisi Klonlama, SNMP, ISM Yöntemi, Otomatik ID, Durum Postalama, Kontrol Yöneticisi, Akıllı Enerji Tasarrufu, PM Modu, Wake on LAN (LAN Girişi / HDbaseT Bağlantı Noktası), HDMI-CEC2), SI Sunucu Ayarı, webRTC, Pro:Idiom
ORTAM KOŞULLARI
-
Çalışma Sıcaklığı
-30°C +50°C
-
Çalışma Nemi
%5-%100
GÜÇ
-
Güç Kaynağı
AC 100-240 V ~, 50/60 Hz
-
Güç Tipi
Entegre Güç
GÜÇ TÜKETIMI
-
Tip./Maks.
330W (Full White) / 178W (IEC 62087)
-
BTU (İngiliz Isı Birimi)
1.126 BTU/Sa (Tip.), 1,365 BTU/Sa (Maks.)
SES
-
Hoparlör
Yok
SERTIFIKA
-
Güvenlik
CB / NRTL
-
EMC
FCC "A" Sınıfı/CE/KC/VCCI
-
ErP
Var (Sadece AB)
YAZILIM UYUMLULUĞU
-
YAZILIM UYUMLULUĞU
SuperSign CMS, SuperSign Control / Control+, Signage365Care3)
AKSESUAR
-
Temel
Uzaktan Kumanda, Kılavuz (EIG, IG), Ayar Kılavuzu, Telefon - RS232C Adaptörü, HDMI Kablosu, Güç Kablosu, Vida
ÖZGÜN ÖZELLIKLER
-
Eğim (Yüzüstü)
Var (Maks. 15°)
-
IP Derecesi
IP56
-
Doğrudan Güneş Işığı
Var
UYUMLULUK BİLGİLERİ
-
uzatma
-
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