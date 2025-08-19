Pencereye dönük Ekran

Pencereye bakan ekranların geçici ekranlara karşı belirgin bir avantajı, sık sık değişen promosyon içeriği ve fiyat bilgilerini kolaylıkla yönetebilmeleridir.

LG’nin web tabanlı içerik çözümü sezgisel ve kullanıcı dostudur. Kullanıcılara, mobil cihazları aracılığıyla istedikleri zaman ve yerde, mevcut ve tarihsel verilere tam erişim sağlar. Bu, kullanıcıların üniteyi gerçek zamanlı olarak izlemesi, değişiklikler yapabilmesin ve uzaktan kontrol edebilmesini sağlar.