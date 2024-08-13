75'' UHD 4.000 nit Vitrin Ekranı

Bu web tabanlı izleme çözümü kullanıcı dostudur ve kullanıcının rahat olmasını sağlar. Bu çözüm, hem mevcut hem de eski verilere erişim sağlanmasına imkan tanırken, kullanıcının mobil telefonundan her zaman ve her yerde tam erişim sağlamasını mümkün kılar. Kullanıcının üniteyi izlemesini, ayar yapmasını ve üniteyi uzaktan gerçek zamanlı olarak kontrol etmesini sağlar.