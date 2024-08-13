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75'' UHD 4.000 nit Vitrin Ekranı

Özellikler

Galeri

Teknik Özellikler

Destek

Kaynak

Bayi Bul

75'' UHD 4.000 nit Vitrin Ekranı

75XS4G-B

75'' UHD 4.000 nit Vitrin Ekranı

Olağanüstü Görünürlük ile İçeriğinizi Vitrinin Başköşesine Koyun

Mağazaya yerleştirilen çift taraflı ekran, müşterilerin hem içeride hem de dışarıda promosyon hakkında bilgi sahibi olmasını sağlar.

* Bu sayfadaki tüm resimler sadece temsilidir.

Güçlü Güneş Işığında Bile Mesajınızı Yüksek Görünürlükle İletin

4.000 nit'lik** harika bir parlaklık ve UHD görüntü kalitesine sahip 75XS4G, içerikleri net bir şekilde sunar ve insanların dikkatini çekerek dış mekan görünürlüğünü artırır.


QWP***, izleyici polarize güneş gözlüğü taktığında bile net görüş sağlar.

75XS4G'nin ekranı, diğer ürünlerden farklı olarak güneş ışığı altında veya güneş gözlüğü takılı ortamlarda net bir şekilde görülebilir.

* "LG Standart", LG 75XS2E'yi ifade eder.
** 75XS4G'nin Parlaklığı: Maks. 4.000 nit, Tip. 3.200 nit
*** Quarter Wave Plate

Yüksek Enerji Verimliliği

75XS4G *enerji açısından verimlidir ve içeriği 4.000 nit yüksek parlaklıkta bile UHD çözünürlükte gösterirken verimli bir toplam maliyet yönetimi sağlar.

75XS4G yüksek enerji verimliliğine sahiptir, bu nedenle yüksek kaliteli bir ekranda maliyet tasarrufu sağlar.

* 75XS4G'nin maksimum güç tüketimi "Açık Mod" için 790 W'tır. Rakamlar, gerçek ortama bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Ortama Uyum Sağlayan İnce Tasarım

Vitrindeki ekranlar genellikle vitrine son derece yakın bir şekilde yerleştirilir.
75XS4G'nin ince tasarımı, mağazanın iç dekorasyonu ile doğal bir uyum içindedir.

75XS4G, pencereye yakın bir yere yerleştirilmiştir. İnce çerçevesi ve genişliği sayesinde ekranı daha etkileyici hale getirir.

* "LG Standart", LG 75XS2E'yi ifade eder

Özel Bağlantı Parçasıyla Çift Taraflı Kullanım

75XS4G'nin düz arka tasarımı ve özel bağlantı parçası* sayesinde mağaza sahibi, hem içerideki hem de dışarıdaki müşterilere çeşitli içerikleri göstermek amacıyla LG'nin UHD ekranını** arkaya takabilir.

Özel bir bağlantı parçası kullanılarak 75XS4G ile uyumlu LG UHD ekran arkaya takılabilir.

* Bağlantı parçası isteğe bağlıdır.
** Takılabilir Ekranlar: LG 65/55/49 inç UH7 Serisi, 65/55/49 inç UH5/UM3 Serisi

Geniş Çalışma
Sıcaklığı Aralığı

75XS4G, 0-40°C arasındaki çeşitli sıcaklıklarda çalışabilir.

0-40°C'lik bir ortamda iyi çalışan bir ekran.

Koruyucu Kaplama

*Koruyucu Kaplama, devre kartını ve elektrik panosunu toza, demir tozuna, neme vb. karşı koruyarak güvenilirliğini artırır.

75XS4G, koruyucu kaplamalı devre kartı ve güç kartı için toza, demir tozuna, neme vb. karşı koruma sağlar.

* Koruyucu Kaplama: Su buharını ve katı kalıntıları filtreleyen ince koruyucu filmler / hava alan zarlar

webOS ile Yüksek Performans

Dört Çekirdekli SoC*, ayrı bir medya oynatıcı olmadan aynı anda birkaç görevi yürütebilir.
Ayrıca, webOS 4.1 platformu, kullanımı kolay kullanıcı arayüzü ve basit uygulama geliştirme araçlarıyla kullanıcı rahatlığını artırır.

Aynı anda yapılabilecek birçok iş webOS platformu üzerinden kolayca düzenlenir.

*Yonga Üzerinde Sistem

Uzaktan Kumanda ile Çoklu Ekran Kontrolü

RJ45 ve RS-232C portları üzerinden çoklu cihaz kontrolleri mevcuttur.
Bu, çift taraflı ekranların bile bir uzaktan kumanda ile aynı anda kolayca kontrol edilebileceği anlamına gelir.

Tek bir uzaktan kumanda ile aynı anda çift taraflı ekranları çalıştırır.

Folding headline text can be up to 200 characters.
Body text can be up to 1000 characters.

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Kolay İçerik Dağıtımı
ve Yazılım Güncellemesi

75XS4G serisi, içeriği kablosuz olarak dağıtmayı ve Ürün Yazılımını güncellemeyi kolaylaştıran yerleşik Wi-Fi, Bluetooth ve Beacon özelliklerine sahiptir. Mağaza müdürü, özellikle Beacon ve BLE (Bluetooth Low Energy) kullanarak promosyon kuponları veya ürün bilgilerini ziyaretçiye gerçek zamanlı olarak sağlamak gibi çeşitli promosyon faaliyetleri yapabilir.

Bir ziyaretçi, ekranda yerleşik Wi-Fi, Bluetooth ve Beacon aracılığıyla gerçek zamanlı olarak promosyon kuponu alır.

Web İzleme
(Kontrol Yöneticisi)

Bu web tabanlı izleme çözümü kullanıcı dostudur ve kullanıcının rahat olmasını sağlar. Bu çözüm, hem mevcut hem de eski verilere erişim sağlanmasına imkan tanırken, kullanıcının mobil telefonundan her zaman ve her yerde tam erişim sağlamasını mümkün kılar. Kullanıcının üniteyi izlemesini, ayar yapmasını ve üniteyi uzaktan gerçek zamanlı olarak kontrol etmesini sağlar.

Kullanıcı, cep telefonu ve dizüstü bilgisayar aracılığıyla ekranlarını izleyebilir ve kontrol edebilir.

Su Terazisi ile Hassas Kurulum

75XS4G, kullanıcılara cihazın eğimini gösteren bir "Su Terazisi" ile donatılmıştır.
Böylece ekran doğru eğimde kurulabilir.

Su terazisi kullanılarak bir ekran kurulur.

Doğru Yön Uyarısı

75XS4G, ekranın doğru şekilde kurulabilmesi için bir "yatay sensör" ile donatılmıştır.

Donanımlı yatay sensör sayesinde, yanlış bir şekilde kurulursa ekran doğru yönde yeniden kurulabilir.

LG Digital Connect'te Daha Fazla Ürünü İnceleyin1

LG Digital Connect'te Daha Fazla Ürünü İnceleyin

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Tüm Özellikler

PANEL

  • Ekran Boyutu

    75"

  • Panel Teknolojisi

    IPS, M+(WRGB)

  • Çerçeve Oranı

    16: 9

  • Parlaklık (Tipik, cd/m²)

    4000

  • Parlaklık (Min., cd/m²)

    3200

  • Kontrast Oranı (Tip.)

    1.200:1

  • İzleme Açısı (Y x D)

    178x178

  • Yüzey İşleme

    Haze %3

  • Kullanım ömrü

    50.000 Saat (Tip.)

  • Çalışma Saatleri

    7 Gün / 24 Saat

  • Yön

    Yatay ve Dikey mod

BAĞLANTI

  • Giriş

    HDMI (2, HDCP2.2 / 1.4), DP (1, HDCP2.2 / 1.3), RS232C Girişi (1, (4 pimli telefon jakı)), RJ45 (LAN), IR Girişi, USB 2.0 Tip A (1)

  • Çıkış

    DP Çıkışı (1, Giriş DP/HDMI), Harici Hoparlör Çıkışı (1, Sol / Sağ, 10 W+10 W), RS232C Çıkışı, RJ45 (LAN)

FIZIKSEL Ã–ZELLIKLER

  • Çerçeve Rengi

    Siyah

  • Çerçeve Genişliği

    Düz çerçeve: 13,8 mm

  • Monitör Boyutları (G x Y x D)

    1679,2 x 957,6 x 104 mm

  • Ağırlık (Kafa)

    39,6 kg

  • Paket Ağırlığı

    50 kg

  • Kol

    Evet

  • VESA™ Standart Montaj Aparatı

    600 x 400 mm

ÇEVRE KOŞULLARI

  • Çalışma Sıcaklığı

    0 °C ila 40°C (Doğrudan Güneş Işığı, Soğutma Sisteminde Doğrudan Güneş Işığı olmadan) 0 °C ila 30°C (Doğrudan Güneş Işığı)

  • Çalışma Nemi

    %10 - %80

GÜÇ

  • Güç Türü

    Yerleşik Güç

  • Güç Kaynağı

    AC 100-240 V~, 50/60 Hz

GÜÇ TÜKETIMI

  • Tip./Maks.

    750W (Full White) / 405W (IEC 62087)

STANDART(SERTIFIKA)

  • Güvenlik

    CB / NRTL

  • EMC

    FCC Sınıf "A" / CE / KC / VCCI

  • ErP / Energy Star

    Evet / Hayır

YAZILIM UYUMLULUĞU

  • İçerik Yönetim Yazılımı

    SuperSign CMS

  • Kontrol ve Gözetim Yazılımı

    SuperSign Control / Control+

  • Gerçek Zamanlı Connected Care Hizmeti

    Evet (LG ConnectedCare)

AKSESUAR

  • Temel

    Uzaktan Kumanda (2 adet pil dahil), Güç Kablosu, HDMI Kablosu, Kılavuz (EIG, IG), IR Alıcı (Ortam Işığı Sensörü ile), RS-232C Adaptör, IR Sayfası

  • Opsiyonel

    Çift Taraflı Bağlantı Parçası, (Yatay ve Dikey: WM-B640S)

Daha fazla teknik doküman ve kaynağa erişmek için, lütfen LG B2B Partner Portal’ı ziyaret edin.