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75'' UHD 4.000 nit Vitrin Ekranı
75'' UHD 4.000 nit Vitrin Ekranı
Olağanüstü Görünürlük ile İçeriğinizi Vitrinin Başköşesine Koyun
Mağazaya yerleştirilen çift taraflı ekran, müşterilerin hem içeride hem de dışarıda promosyon hakkında bilgi sahibi olmasını sağlar.
* Bu sayfadaki tüm resimler sadece temsilidir.
Güçlü Güneş Işığında Bile Mesajınızı Yüksek Görünürlükle İletin
QWP***, izleyici polarize güneş gözlüğü taktığında bile net görüş sağlar.
75XS4G'nin ekranı, diğer ürünlerden farklı olarak güneş ışığı altında veya güneş gözlüğü takılı ortamlarda net bir şekilde görülebilir.
* "LG Standart", LG 75XS2E'yi ifade eder.
** 75XS4G'nin Parlaklığı: Maks. 4.000 nit, Tip. 3.200 nit
*** Quarter Wave Plate
Yüksek Enerji Verimliliği
75XS4G yüksek enerji verimliliğine sahiptir, bu nedenle yüksek kaliteli bir ekranda maliyet tasarrufu sağlar.
* 75XS4G'nin maksimum güç tüketimi "Açık Mod" için 790 W'tır. Rakamlar, gerçek ortama bağlı olarak farklılık gösterebilir.
Ortama Uyum Sağlayan İnce Tasarım
75XS4G'nin ince tasarımı, mağazanın iç dekorasyonu ile doğal bir uyum içindedir.
75XS4G, pencereye yakın bir yere yerleştirilmiştir. İnce çerçevesi ve genişliği sayesinde ekranı daha etkileyici hale getirir.
* "LG Standart", LG 75XS2E'yi ifade eder
Özel Bağlantı Parçasıyla Çift Taraflı Kullanım
Özel bir bağlantı parçası kullanılarak 75XS4G ile uyumlu LG UHD ekran arkaya takılabilir.
* Bağlantı parçası isteğe bağlıdır.
** Takılabilir Ekranlar: LG 65/55/49 inç UH7 Serisi, 65/55/49 inç UH5/UM3 Serisi
Geniş Çalışma
Sıcaklığı Aralığı
0-40°C'lik bir ortamda iyi çalışan bir ekran.
Koruyucu Kaplama
75XS4G, koruyucu kaplamalı devre kartı ve güç kartı için toza, demir tozuna, neme vb. karşı koruma sağlar.
* Koruyucu Kaplama: Su buharını ve katı kalıntıları filtreleyen ince koruyucu filmler / hava alan zarlar
webOS ile Yüksek Performans
Ayrıca, webOS 4.1 platformu, kullanımı kolay kullanıcı arayüzü ve basit uygulama geliştirme araçlarıyla kullanıcı rahatlığını artırır.
Aynı anda yapılabilecek birçok iş webOS platformu üzerinden kolayca düzenlenir.
*Yonga Üzerinde Sistem
Uzaktan Kumanda ile Çoklu Ekran Kontrolü
Bu, çift taraflı ekranların bile bir uzaktan kumanda ile aynı anda kolayca kontrol edilebileceği anlamına gelir.
Tek bir uzaktan kumanda ile aynı anda çift taraflı ekranları çalıştırır.
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Kolay İçerik Dağıtımı
ve Yazılım Güncellemesi
Bir ziyaretçi, ekranda yerleşik Wi-Fi, Bluetooth ve Beacon aracılığıyla gerçek zamanlı olarak promosyon kuponu alır.
Web İzleme
(Kontrol Yöneticisi)
Kullanıcı, cep telefonu ve dizüstü bilgisayar aracılığıyla ekranlarını izleyebilir ve kontrol edebilir.
Su Terazisi ile Hassas Kurulum
Böylece ekran doğru eğimde kurulabilir.
Su terazisi kullanılarak bir ekran kurulur.
Doğru Yön Uyarısı
Donanımlı yatay sensör sayesinde, yanlış bir şekilde kurulursa ekran doğru yönde yeniden kurulabilir.
Tüm Özellikler
PANEL
-
Ekran Boyutu
75"
-
Panel Teknolojisi
IPS, M+(WRGB)
-
Çerçeve Oranı
16: 9
-
Parlaklık (Tipik, cd/m²)
4000
-
Parlaklık (Min., cd/m²)
3200
-
Kontrast Oranı (Tip.)
1.200:1
-
İzleme Açısı (Y x D)
178x178
-
Yüzey İşleme
Haze %3
-
Kullanım ömrü
50.000 Saat (Tip.)
-
Çalışma Saatleri
7 Gün / 24 Saat
-
Yön
Yatay ve Dikey mod
BAĞLANTI
-
Giriş
HDMI (2, HDCP2.2 / 1.4), DP (1, HDCP2.2 / 1.3), RS232C Girişi (1, (4 pimli telefon jakı)), RJ45 (LAN), IR Girişi, USB 2.0 Tip A (1)
-
Çıkış
DP Çıkışı (1, Giriş DP/HDMI), Harici Hoparlör Çıkışı (1, Sol / Sağ, 10 W+10 W), RS232C Çıkışı, RJ45 (LAN)
FIZIKSEL Ã–ZELLIKLER
-
Çerçeve Rengi
Siyah
-
Çerçeve Genişliği
Düz çerçeve: 13,8 mm
-
Monitör Boyutları (G x Y x D)
1679,2 x 957,6 x 104 mm
-
Ağırlık (Kafa)
39,6 kg
-
Paket Ağırlığı
50 kg
-
Kol
Evet
-
VESA™ Standart Montaj Aparatı
600 x 400 mm
ÇEVRE KOŞULLARI
-
Çalışma Sıcaklığı
0 °C ila 40°C (Doğrudan Güneş Işığı, Soğutma Sisteminde Doğrudan Güneş Işığı olmadan) 0 °C ila 30°C (Doğrudan Güneş Işığı)
-
Çalışma Nemi
%10 - %80
GÜÇ
-
Güç Türü
Yerleşik Güç
-
Güç Kaynağı
AC 100-240 V~, 50/60 Hz
GÜÇ TÜKETIMI
-
Tip./Maks.
750W (Full White) / 405W (IEC 62087)
STANDART(SERTIFIKA)
-
Güvenlik
CB / NRTL
-
EMC
FCC Sınıf "A" / CE / KC / VCCI
-
ErP / Energy Star
Evet / Hayır
YAZILIM UYUMLULUĞU
-
İçerik Yönetim Yazılımı
SuperSign CMS
-
Kontrol ve Gözetim Yazılımı
SuperSign Control / Control+
-
Gerçek Zamanlı Connected Care Hizmeti
Evet (LG ConnectedCare)
AKSESUAR
-
Temel
Uzaktan Kumanda (2 adet pil dahil), Güç Kablosu, HDMI Kablosu, Kılavuz (EIG, IG), IR Alıcı (Ortam Işığı Sensörü ile), RS-232C Adaptör, IR Sayfası
-
Opsiyonel
Çift Taraflı Bağlantı Parçası, (Yatay ve Dikey: WM-B640S)
-
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