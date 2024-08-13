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49" Pro:Centric Otel TV
Akıllı Özelleştirme
Gelişmiş Misafir Deneyimi
Pro:Idiom®
Multi IR
Tüm Özellikler
EKRAN
-
Tip
Direct LED
-
Çözünürlük
1.920 x 1.080 (FHD)
-
Parlaklık
400
YAYIN SISTEMI
-
Analog
PAL / SECAM
-
Dijital
DVB-T2/C/S2
VIDEO
-
Görüntü Motoru
XD İşlemci
-
Real Cinema 24p (3:3 Aşağı çekme)
•
-
En-Boy Oranı
• 6 mod ( 16:9, Orijinal, Tam genişlik, 4:3, Dikey Zoom, Her Yöne Zoom)
SES
-
Audio Çıkışı / Hoparlör Sistemi
10W + 10W / 2.0 ch
-
Ses Modu
• 6 mod (Standart, Sinema, Clear Voice III, Spor, Müzik, Oyun)
ÇÖZÜM
-
Tip
Pro:Centric® Smart, V, Direct
-
Veri İletimi ( IP ve RF)
•
-
RF
• (1 Tuner)
-
HCAP (SDK)
GEM / Flash /HTML5
-
Pro:Centric Uygulama
PCA 3.7
-
Dijital Hak Yönetimi
Pro:Idiom
SMART ÖZELLIKLERI
-
Smart UX
webOS 3.5, Commercial Smart Home, Web Tarayıcısı, Önceden Yüklenmiş Uygulamalar, SDP (Hizmet Sağlama Platformu) uyumluluğu, Magic Remote Kumanda Hazırlığı
-
Bağlantı
SoftAP, WiFi (ac), ScreenShare (Miracast), SmartShare, DIAL, Bluetooth Ses Senkronizasyonu, LG Ses Senkronizasyonu
ÖZELLIK
-
Kurulum
EzManager, USB Kopyalama
-
Yönetim
RF üzerinden uyandır, WOL, Uzaktan Tanılama, TVLing Etkileşimi, IR Çıkışı, Çoklu IR Kodu, HTNG/HDMI-CEC
-
Konaklama
Otel Modu, Kilit Modu, Karşılama Ekranı, Görüntü Ekle, Harici Hoparlör Çıkışı, Anında Açılış, Tek Kanal Harita, Harici Saat Ready, Harici Güç, RJP Uyumluluğu, RTC (Gerçek Zaman Saati), webRTC Ready
ARABIRIM
-
Yan
HDMI Girişi, USB (2), CI Yuvası
-
Arka
RF Girişi (2), AV Girişi, Video Komponent Girişi (Telefon Jak Tipi), Dijital Audio Çıkışı (Optik), HDMI Girişi, RS-232C, (Kontrol ve Servis), Kulaklık Çıkışı, Saat Arayüzü, RJ45 (2), Harici Hoparlör Çıkışı (2)
ÖLÇÜLER(BIRIM: MM)
-
Vesa
300 x 300
-
G x Y x D / ağırlık (ayak ile)
1.107 x 702 x 303 / 14,6kg
-
G x Y x D / ağırlık (Ambalajlı)
1.296 x 770 x 171 / 17,8kg
GENEL
-
Bölge
Avrupa
UYUMLULUK BİLGİLERİ
-
uzatma
-
uzatma
-
uzatma
-
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