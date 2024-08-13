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50" LG ULTRA HD 4K TV
*The functionality of Google Assistant and Alexa is dependent on region – please check this prior to purchase and note that Google Assistant is not available in the Republic of Ireland. Alexa will be available in the UK and the Republic of Ireland via a firmware update later this year.
*Google Assistant activated by "Microphone Button", Alexa activated by "Prime Video" button.
*The actual product may differ from image shown.
*The conventional mentioned in this content is based on the previous LG models and the images are simulated.
*The actual product may differ from image shown.
Tüm Özellikler
EKRAN
-
Ekran Tipi
UHD
-
Ekran Boyutu (inç)
50
-
Çözünürlük
3840 x 2160
-
IPS Paneli
Var
-
BLU Tipi
Doğrudan
-
PMI (Resim Dengeleme İndeksi)
1,600
VIDEO
-
Resim Dengeleme İşlemcisi
Dört Çekirdekli İşlemci
-
HDR
4K Active HDR
-
HDR10 Pro
Var
-
HLG
Var
-
HDR Efekti
Var
-
Dinamik Ton Eşleştirme
HDR Dinamik Ton Eşleştirme
-
2K HFR
Var
-
Renk Yükseltici
Gelişmiş Renk Yükseltici
-
Renk Doğruluğu
Gerçek Renk Doğruluğu
-
Çözünürlük Yükseltici
4K Çözünürlük Yükseltici
-
Gürültü Azaltma
NR
-
HEVC
Var
-
VP9
4K@60p, 10 bit
-
Anlık Oyun Tepkisi
Var (ALLM)
-
Resim Modu
Var, 9 mod (Canlı, Standart, Eko, Sinema, Spor, Oyun, HDR Efekti, (ISF) Uzman (Parlak Oda), (ISF) Uzman (Karanlık Oda))
SES
-
Çıkış
20W (kanal başına 10W)
-
Kanal
2.0ch
-
Yön
Alttan Ateşleme
-
Eş Zamanlı Ses Çıkışı
Var
-
DTS Virtual:X
Var
-
Adaptif Ses Kontrolü
Var
-
Tek Dokunuş ile Ses Ayarı
Var
-
Surround Modu
DTS Virtual:X/Ultra Surround
-
Clear Voice
Clear Voice III
-
LG Ses Senkronizasyonu
Var
-
Otomatik Bildirim
Var (Bluetooth kolay eşleşme)
-
Bluetooth Ses Oynatma
Var
-
DTS Dekoder
Var
-
Ses Kodeği
AC4, AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, DTS, DTS-HD, DTS Express, WMA, apt-X (Kılavuza bakın)
AI TV (YAPAY ZEKA)
-
LG ThinQ AI
Var
-
Akıllı Ses Tanıma
Var
-
Sesten Metne
Var
-
LG Sesli Arama
Var
-
Google Asistan
Var (LG Sihirli Uzaktan Kumanda gerektirir)
-
Amazon Alexa Uyumlu
Var (19,5 MR)
-
AI Kullanıcı Deneyimi
Var
-
AI Ana Sayfa
Var
-
AI Tavsiye
Varsayılan: kapalı
-
Akıllı Düzenleme
Var
-
Ana Sayfa Paneli
Var
-
Otomatik Cihaz Tespiti
Var
-
Akıllı Hoparlör Uyumlu
Var
-
Google Home Uyumlu
Var
-
Amazon Echo Uyumlu
Var
-
LG Akıllı Hoparlör
Var
-
Apple HomePod
Var
-
Mobil Bağlantı
Var
-
LG TV Plus Uygulaması
Var
-
Smart ThinQ Uygulaması
Var
-
Apple AirPlay 2
Var
AKILLI TV
-
İşletim Sistemi (OS)
webOS Akıllı TV
-
CPU Sayısı
Dört
-
Sihirli Uzaktan Kumanda
Entegre
-
Hızlı Erişim
Var
-
Evrensel Kontrol
Var
-
360 VR
Var
-
Sihirli Bağlantı
Varsayılan: kapalı
-
Ses Rehberliği (Metinden Sese)
Var
-
LG İçerik Mağazası
Var
-
DIAL
Var
-
Web Tarayıcı
Var
-
Müzik Oynatıcı
Var
-
Mobil TV Açık
Var
-
Wi-Fi TV Açık
Var
-
Bluetooth Düşük Enerji Açık
Var
-
Ağ Dosya Tarayıcı
Var
-
Zararlı siteye erişimi engelleme
Var
-
Live Plus (ACR tabanlı İki Yönlü Hizmet)
Var (Samba TV Uygulaması ile)
EK ÖZELLIK
-
OSD Dili
36 Dil
-
Zaman Makinesi (DVR)
Var
-
Dijital Kayıt
Var
-
Analog DVR
Var
-
Zaman Kaydırma
Var
YAYIN SISTEMI
-
Dijital TV Sinyali (Karasal, Kablo, Uydu)
DVB-T2/C/S2
-
Karasal
DVB-T2/T
-
Kablo
DVB-C
-
Uydu
DVB-S2/S
-
Analog TV Sinyali
Var
-
Veri Yayını (Ülkeye Özel)
HbbTV
-
CI + (Ortak Arayüz)
CI+1.4
-
Teletext Sayfası
2.000 sayfa
-
Teletext (Üst/Flof/Liste)
Var (Flof)
-
Altyazı
Var
-
Sesli Açıklama
Var
-
EPG (8 gün)
Var
BAĞLANTI
-
Ekran Paylaşımı
Var
-
HDMI
1 (Arka)/2 (Yan) (HDMI 2.0)
-
Simplink (HDMI CEC)
Var
-
ARC (Ses Dönüş Kanalı)
Var (HDMI 2)
-
USB
1 (Arka)/1 (Yan)
-
LAN
Var (Arka)
-
Bileşen/Bileşim
Var (Arka, Bileşen Girişi/AV ortak)
-
CI Yuvası
Var (Yan)
-
RF Girişi
2 (Arka, RF/Sat)
-
SPDIF (Optik Dijital Ses Çıkışı)
Var (Arka)
-
Wifi
Var (802.11ac)
-
Bluetooth
Var (V5.0)
GÜÇ
-
Güç Kaynağı
AC 100~240V 50-60Hz
-
Enerji Verimliliği Sınıfı (A++ ila E sınıfı)
A
-
Bekleme Modunda Güç Tüketimi
0,5W’dan az
-
Enerji Tasarrufu Modu
Var
-
Aydınlık/Yeşil Işık Sensörü
Var
AĞIRLIK (KG)
-
Ağırlık (TV)
12.1
-
Ağırlık (TV + Ayak)
12.3
-
Ağırlık (Kutu ile)
14.9
BOYUTLAR - G X Y X D (MM)
-
Kutusuz, Ayaksız Boyut
1128 x 658 x 86,4
-
Kutusuz, Ayaklı Boyut
1128 x 716 x 231
-
Kutulu, Ayaklı Boyut
1215 x 775 x 162
-
VESA
200 x 200
-
EAN Kodu
8806098383382
AKSESUAR
-
Uzaktan Kumanda
MR19
-
Pil
Var (AA x 2 adet)
-
Güç Kablosu
Var (TV Ayrılmış)
UYUMLULUK BİLGİLERİ
-
uzatma
-
uzatma
-
uzatma
-
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