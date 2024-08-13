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APNW50GT3E0- APUW50GT3E0

Özellikler

Galeri

Teknik Özellikler

Destek

Kaynak

Bayi Bul

APNW50GT3E0- APUW50GT3E0

AP-W50GT3E0

APNW50GT3E0- APUW50GT3E0

Salon Tipi Klima

LG'nin Salon Tipi Kliması tüm iç mekan tasarımları için mükemmel bir üründür.

Şık Tasarım

Yeni Salon Tipi tasarımı evinizin ve ofisinizin dekoruna mükemmel uyum sağlar.
İnce Tasarım<br>1

İnce Tasarım

Kullanışlı ve evrensel bir iç tasarıma imkan veren, ince bir yapıya sahiptir.

Gizli Gösterge

Gizli gösterge sadece kullanıcı ekrana dokunduğunda gözükür.

Mükemmel Performans

Birinci sınıf yüksek verimlilik her yıl yenilenmektedir.

Hızlı Soğutma

Güçlü soğutma işlevi daha hızlı ve daha yüksek soğutma performansı sağlar.
Güçlü Hava Akımı<br>1

Güçlü Hava Akımı

20 metreye kadar ulaşan ve daha kısa sürede taze ve konforlu serinleme sağlayan 3D esintinin keyfini çıkarın.

Kumanda

Son derece basit. Sadece görün ve basın.

*LG'nin Salon Tipi Kliması tüm iç mekan tasarımları için mükemmel bir üründür.

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Tüm Özellikler

KOMBİNASYON

  • Kapasite - Soğutma - Min.~Nominal~Max@T1 (kW)

    5.6~13.5~15.5

  • Kapasite - Soğutma - Min.~Nominal~Max@T1 (Btu/h)

    19,100~46,100~52,900

  • Kapasite - Soğutma - Nominal@T3 (kW)

    11.7

  • Kapasite - Soğutma - Nominal@T3 (Btu/h)

    40,000

  • Kapasite - Isıtma - Min.~Nominal~Max (kW)

    6.2~14.65~16.7

  • Kapasite - Isıtma - Min.~Nominal~Max (Btu/h)

    21,200~50,000~57,000

  • Güç Girişi - Soğutma - Nominal@T1 (kW)

    3.88

  • Güç Girişi - Soğutma - Nominal@T3 (kW)

    4.65

  • Güç Girişi - Isıtma - Nominal (kW)

    4.15

  • ERP/COP (W/W)

    3.48/3.53

  • Borulama Bağlantısı - Likit (mm (inç))

    Ø 9.52 (3/8)

  • Borulama Bağlantısı - Gaz (mm (inç))

    Ø 19.05 (3/4)

  • Borulama Bağlantısı - Drenaj - İç Ünite/Dış Ünite (mm (inç))

    Ø 21/17

DIŞ ÜNİTE

  • Kompresör (V, Ø, Hz)

    LG Twin Rotary Inverter

  • Güç Kaynağ (V, Ø, Hz)

    220-240, 1, 50

  • Kablolama Bağlantısı (No. × mm² (AWG))

    3C × 6.0 (10)

  • Çalışma Akımı - Soğutma - Nominal (A)

    17.0

  • Çalışma Akımı - Isıtma - Nominal (A)

    18.2

  • Boyut - G x Y x D (mm)

    950 × 1,380 × 330

  • Ağırlık - Gövde (kg (lbs))

    93.5 (206.1)

  • Soğutucu Akışkan - Tip

    R410A

  • Fan - Motor Tipi

    BLDC

  • Fan - Hava Debisi (m³/min × No.)

    120 × 2

  • Fan Motoru - Tip

    BLDC

  • Fan Motoru - Çıkış (W × No.)

    124.2 × 2

  • Ses Basınç Seviyesi - Soğutma - Nominal (dB (A))

    62

  • Ses Basınç Seviyesi - Isıtma - Nominal (dB (A))

    62

  • Borulama Uzunluğu - Max. (m (ft))

    30 (98.4)

  • Maksimum Kot Farkı - Max. (m (ft))

    20 (65.6)

  • Operasyon Aralığı (Dış ortam sıcaklığı) - Soğutma - Min.~Max. (°CDB)

    -10~54

İÇ ÜNİTE

  • Güç Kaynağı (V, Ø, Hz)

    220-240, 1, 50

  • Boyut - G x Y x D (mm)

    590 × 1,840 × 440

  • Ağırlık - Gövde (kg (lbs))

    47 (103.6)

  • Fan - Hava Debisi - ÇY/Y/O/D (m³/min)

    38.0/33.0/28.0/24.0

  • Fan - Motor Tipi

    BLDC

  • Ses Basınç Seviyesi - Soğutma - ÇY/Y/O/D (dB(A))

    55/52/49/47

  • Ses Basınç Seviyesi - Isıtma - ÇY/Y/O/D (dB(A))

    54/51/49/47

  • Güvenlik Aracı (m (ft))

    Sigorta

  • Güç ve Bağlantı Kablosu (No. × mm² (AWG))

    4C × 0.75 (18)

Daha fazla teknik doküman ve kaynağa erişmek için, lütfen LG B2B Partner Portal’ı ziyaret edin.