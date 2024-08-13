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ATNH36GNLE2

Özellikler

Galeri

Teknik Özellikler

Destek

Kaynak

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ATNH36GNLE2

ATNH36GNLE2

ATNH36GNLE2

Şık Tasarım

Şık Tasarım

LG Tavan Kaset tipi klima, iç mekan estetiğini maksimum düzeye çıkararak her türlü ortama uyum sağlar.
Tasarım Mükemmelliği

Tasarım Mükemmelliği

LG'nin IF tasarım ödüllü kliması modern şıklığı gün yüzüne çıkarıyor.
Kompakt Tasarım

Kompakt Tasarım

İnce ve kompakt yüksekliği sayesinde kolay ve müdahalesiz kurulum salar.
Sessiz Çalışma

Sessiz Çalışma

Son derece sessizdir, bu yüzden bulunduğunuz ortamı serinletirken klimanın çalıştığını fark etmezsiniz bile.
Optimize Edilmiş Soğutma

Optimize Edilmiş Soğutma

LG Tava Kaset Tipi klima ideal ve konforlu iç mekan ortamının korunmasına yardımcı olur.
Yüksek Tavan Modu

Yüksek Tavan Modu

Güçlü hava akımı her köşeye ulaşabilir ve 4,2 m yükseklikteki bir tavandan bile ortamı en uygun şekilde soğutabilir.
Bağımsız Kanat Çalışması

Bağımsız Kanat Çalışması

Her kanat bağımsız olarak hareket eder, böylece rüzgar farklı açılardan eser.
Geniş Çıkışlı Hava Akımı

Geniş Çıkışlı Hava Akımı

Her bir kanadın uzunluğunun artırılmasıyla daha geniş alana hava akımı dağıtımı sağlanır.
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Tüm Özellikler

GÜÇ KAYNAĞI

  • V / Ø / Hz

    220-240 / 1 / 50 - 220 / 1 / 60

GÜÇ GIRIŞI

  • Min / Nom / Max - W x No.

    40 / 130 / 140

ÇALIŞMA AKIMI

  • A

    0,6

BOYUTLAR(G×Y×D)

  • Gövde

    840 × 246 × 840 mm

NET AĞIRLIK

  • Gövde

    22.3 (49.2) kg (lbs)

ISI EŞANJÖR

  • Satır x Sütun x Palet Başına Göre

    (2 x 10 x 19) x 1

  • Alan - m2 (ft2)

    0.44 (4.71)

FAN

  • Tip

    Turbo Fan

  • Hava Akımı - H / M / L

    m3/min - 24.0 / 22.0 / 19.0

FAN MOTORU

  • Tip

    BLDC

  • Çıkış - W x Adet

    124 x 1

SES BASINCI

  • H / M / L - dB(A)

    43 / 40 / 37

SES GÜCÜ

  • Soğutma-dB(A)

    62

BORU BAĞLANTISI

  • Likit Hattı - mm(inch)

    Ø 9.52 (3/8)

  • Gaz Hattı - mm(inch)

    Ø 15.88 (5/8)

  • Drenaj I.D. - mm

    Ø 32.0 / 25.0

GÜÇ VE İLETIŞIM KABLOSU

  • Adet. x mm2 (AWG)

    4C x 0.75 (18)

DEKORASYON PANELI

  • Model

    PT-UMC1

  • Renk (RAL Kodu)

    Morning Fog

  • Boyutlar (ExBxD)

    950 x 25 x 950 mm

  • Ağırlık

    5 (11.0) kg (lbs)

Daha fazla teknik doküman ve kaynağa erişmek için, lütfen LG B2B Partner Portal’ı ziyaret edin.