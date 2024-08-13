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UHD TV Bilgi Ekranı
Tüm Özellikler
TASARIM
-
Stant Türü
2 Direk
-
ön renk
Ashed Blue
EKRAN
-
İnç
75”
-
Çözünürlük
3840 X 2160 (UHD)
-
Statik (Panel) Kontrast Oranı
1200: 1
VIDEO
-
HDR_HDR 10 Pro
Evet
-
HDR_HLG
Evet
AUDIO
-
Hoparlör (Ses Çıkışı)
10W + 10W
-
Hoparlör Sistemi
2.0 ch
-
LG Ses Senk.
Var (Bluetooth gerektirir)
YAYIN SISTEMI
-
Dijital (Karasal, Kablo, Uydu)
Evet (DVB-T2 / C / S2)
-
Analog (NTSC / SECAM / PAL)
PAL
-
Global IPTV Desteği
Evet
AKILLI İŞLEV
-
Ticari Akıllı Kullanıcı Arayüzü
webOS sürümü (webOS 6.0), Akıllı Ev (Başlatıcı Çubuğu), Web Tarayıcı, Önceden Yüklenmiş Uygulama (yalnızca YouTube, Haziran), SDP Sunucu uyumluluğu, Mood Ekranı
-
Bağlantı
Soft AP, WiFi (Sürüm) (802. 11ac), Ekran Paylaşımı (Miracast), Smart Share, Bluetooth Ses Oynatma, HDMI-ARC (ARC, HDMI2)
DİĞER ÖZELLİKLER
-
Kolay Kurulum
USB Kopyalama
-
Yönetim
Parti Donanım Uyumluluk Protokolü Protocol (TVLink Tuner), IR Çıkışı (RS-232C, HDMI)
-
Otelcilik Özelliği
Otel Modu / PDM / Kurulum Menüsü, Tek Kanal Haritası, IP Kanal Yöneticisi, Harici Hoparlör Çıkışı (Dahili Değişken / Sabit, 3,5 mm, Stereo, Tek Uçlu Tip (Toprak, Sol+, Sağ+), 2 W + 2 W, 8Ω)
-
USB
Hareketli Resim Oynatma (SD / HD / Plus HD)
-
Ayar Seçenekleri
Hareketli Göz Ayarı
DIKEY İŞLEV
-
Bilgi Ekranı (Kurumsal / Mağaza)
Dikey Kurulum, Yük Devretme, URL Üzerinden Oynatma, NTP Sunucu Ayarı, CISCO Sertifikası. Uyumluluk (TBD (Temmuz~))
-
Tarafı Ayarla
HDMI Girişi (3 (2.0)), Kulaklık Çıkışı (Telefon Jakı Tipi), RS-232C (D-Sub 9pin / Telefon jakı) (Telefon Jakı, 4pin), Yalnızca LG SVC (Telefon jakı tipi) (Telefon Jakı Tipi), CI Yuvası (CI+ 1.4)
-
Arka / Alt
USB (2.0), RF Girişi (2), Dijital Ses Çıkışı (Optik), Harici Hoparlör Çıkışı (3,5 mm telefon jakı), RJ45 (Kullanım Amacı) (LAN)
VB.
-
VESA Uyumluluğu
400x400
-
Hırsızlığa Karşı Koruyucu Sistem
Kensington Kilit
MEKANIK
-
Stantsız Ağırlık
31.4
-
Stantlı Ağırlık
32.1
-
Sevkiyat Ağırlığı
41.5
-
Stantsız Boyut
1.678 x 964 x 59,9
-
Stantlı Boyut
1678 x 1027 x 362
GÜÇ
-
Güç Kaynağı (Voltaj, Hz)
AC 120 V~, 50 / 60 Hz
-
Güç Tüketimi (Maks.)
228 W
-
Güç Tüketimi (Tip.)
202 W
-
Bekleme Modunda Güç Tüketimi
0,5W’tan az
ZORUNLU LISTELEME(SERTIFIKA)
-
Güvenlik
CB, CU TR
-
EMC
CE
AKSESUAR
-
Uzaktan kumanda tipi
S-Con
-
Chromecast Kilidi Hırsızlığa Karşı Koruyucu Kapak
Var (opsiyonel)
-
Güç Kablosu
Bağlı (2m)
UYUMLULUK BİLGİLERİ
-
uzatma
-
-
-
uzatma
-
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