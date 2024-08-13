About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
UHD TV Bilgi Ekranı
Ürün Bilgi Formu

Teknik Özellikler

Destek

Kaynak

UHD TV Bilgi Ekranı

Ürün Bilgi Formu
75UR640S0ZD

UHD TV Bilgi Ekranı

Yazdır

Tüm Özellikler

TASARIM

  • Stant Türü

    2 Direk

  • ön renk

    Ashed Blue

EKRAN

  • İnç

    75”

  • Çözünürlük

    3840 X 2160 (UHD)

  • Statik (Panel) Kontrast Oranı

    1200: 1

VIDEO

  • HDR_HDR 10 Pro

    Evet

  • HDR_HLG

    Evet

AUDIO

  • Hoparlör (Ses Çıkışı)

    10W + 10W

  • Hoparlör Sistemi

    2.0 ch

  • LG Ses Senk.

    Var (Bluetooth gerektirir)

YAYIN SISTEMI

  • Dijital (Karasal, Kablo, Uydu)

    Evet (DVB-T2 / C / S2)

  • Analog (NTSC / SECAM / PAL)

    PAL

  • Global IPTV Desteği

    Evet

AKILLI İŞLEV

  • Ticari Akıllı Kullanıcı Arayüzü

    webOS sürümü (webOS 6.0), Akıllı Ev (Başlatıcı Çubuğu), Web Tarayıcı, Önceden Yüklenmiş Uygulama (yalnızca YouTube, Haziran), SDP Sunucu uyumluluğu, Mood Ekranı

  • Bağlantı

    Soft AP, WiFi (Sürüm) (802. 11ac), Ekran Paylaşımı (Miracast), Smart Share, Bluetooth Ses Oynatma, HDMI-ARC (ARC, HDMI2)

DİĞER ÖZELLİKLER

  • Kolay Kurulum

    USB Kopyalama

  • Yönetim

    Parti Donanım Uyumluluk Protokolü Protocol (TVLink Tuner), IR Çıkışı (RS-232C, HDMI)

  • Otelcilik Özelliği

    Otel Modu / PDM / Kurulum Menüsü, Tek Kanal Haritası, IP Kanal Yöneticisi, Harici Hoparlör Çıkışı (Dahili Değişken / Sabit, 3,5 mm, Stereo, Tek Uçlu Tip (Toprak, Sol+, Sağ+), 2 W + 2 W, 8Ω)

  • USB

    Hareketli Resim Oynatma (SD / HD / Plus HD)

  • Ayar Seçenekleri

    Hareketli Göz Ayarı

DIKEY İŞLEV

  • Bilgi Ekranı (Kurumsal / Mağaza)

    Dikey Kurulum, Yük Devretme, URL Üzerinden Oynatma, NTP Sunucu Ayarı, CISCO Sertifikası. Uyumluluk (TBD (Temmuz~))

  • Tarafı Ayarla

    HDMI Girişi (3 (2.0)), Kulaklık Çıkışı (Telefon Jakı Tipi), RS-232C (D-Sub 9pin / Telefon jakı) (Telefon Jakı, 4pin), Yalnızca LG SVC (Telefon jakı tipi) (Telefon Jakı Tipi), CI Yuvası (CI+ 1.4)

  • Arka / Alt

    USB (2.0), RF Girişi (2), Dijital Ses Çıkışı (Optik), Harici Hoparlör Çıkışı (3,5 mm telefon jakı), RJ45 (Kullanım Amacı) (LAN)

VB.

  • VESA Uyumluluğu

    400x400

  • Hırsızlığa Karşı Koruyucu Sistem

    Kensington Kilit

MEKANIK

  • Stantsız Ağırlık

    31.4

  • Stantlı Ağırlık

    32.1

  • Sevkiyat Ağırlığı

    41.5

  • Stantsız Boyut

    1.678 x 964 x 59,9

  • Stantlı Boyut

    1678 x 1027 x 362

GÜÇ

  • Güç Kaynağı (Voltaj, Hz)

    AC 120 V~, 50 / 60 Hz

  • Güç Tüketimi (Maks.)

    228 W

  • Güç Tüketimi (Tip.)

    202 W

  • Bekleme Modunda Güç Tüketimi

    0,5W’tan az

ZORUNLU LISTELEME(SERTIFIKA)

  • Güvenlik

    CB, CU TR

  • EMC

    CE

AKSESUAR

  • Uzaktan kumanda tipi

    S-Con

  • Chromecast Kilidi Hırsızlığa Karşı Koruyucu Kapak

    Var (opsiyonel)

  • Güç Kablosu

    Bağlı (2m)

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

Daha fazla teknik doküman ve kaynağa erişmek için, lütfen LG B2B Partner Portal’ı ziyaret edin.