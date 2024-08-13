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ARUM180LTE5
Akıllı Yağ Geri Dönüşü
Buhar Enjeksiyonu
Tüm Özellikler
KAPASITE
-
Soğutma (Nominal)-kW
50,4
-
Soğutma (Nominal)-Btu/h
172.000
-
Isıtma (Nominal)-kW
50,4
-
Isıtma (Nominal)-Btu/h
172.000
-
Isıtma (Maks.)-kW
56,7
-
Isıtma (Maks.)-Btu/h
193.500
GÜÇ TÜKETIMI
-
Soğutma (Nominal)-kW
10,91
-
Isıtma (Nominal)-kW
10,12
-
Isıtma (Maks.)-kW
11,94
EER
-
EER
4,62
ESEER
-
ESEER
7,40
ESEER (SLC)
-
ESEER (SLC)
8,11
COP
-
COP (Nominal)
4,98
-
COP (Maks.)
4,75
GÜÇ FAKTÖRÜ
-
Nominal
0,93
KASA RENGI
-
Kasa Rengi
Açık/Koyu Gri
KONDENSER
-
Kondenser
Ocean Black Fin
KOMPRESÖR
-
Tipi
Hermetik Scroll
-
Piston Hacmi-cm3/devir
62.1 x 1 + 43.8 x 1
-
Devir sayısı-devir/dk
3,600 x 2
-
Motor Gücü x Adet-W x No.
5300 x 1 + 4200 x 1
-
Çalışma Metodu
Direct On Line
-
Yağ Tipi
FVC68D (PVE)
FAN
-
Tip
Propeller fan
-
Motor Gücü x Adet-W
900 x 2
-
Hava Debisi (Yüksek)-m3/mm
320 x 1
-
Hava Debisi (Yüksek)-m3/dk
11,301 x 1
-
Sürücü
DC INVERTER
-
Hava Atış Yönü-Yan/Üst
ÜST
HEAT RECOVERY
-
Likit Hattı-mm (inç)
15.88 (5/8)
SISTEM BORU
-
Düşük Basınçlı Gaz Hattı-mm (inç)
28.58 (1-1/8)
BAĞLANTILARI
-
Yüksek Basınçlı Gaz Hattı-mm (inç)
22.2 (7/8)
HEAT PUMP
-
Likit Hattı-mm (inç)
15.88 (5/8)
BAĞLANTILARI
-
Gaz Hattı-mm (inç)
28.58 (1-1/8)
BOYUTLAR (G X Y X E)
-
Boyutlar (G x Y x E)-mm
(1.240 x 1,690 x 760) x 1
-
Boyutlar (G x Y x E)-inç
(48-13/16 x 66-17/32 x 29- 29/32) x 1
NET AĞIRLIK
-
Net Ağırlık-kg
300 x 1
-
Net Ağırlık-pound
661 x 1
SES BASINCI
-
Soğutma-dB(A)
61,0
-
Isıtma-dB(A)
62,0
SES GÜCÜ SEVIYESI
-
Soğutma-dB(A)
85,0
-
Isıtma-dB(A)
86,0
CIHAZ KORUMA YÖNTEMLERI
-
Yüksek basınç koruması
Yüksek basınç sensörü/ Yüksek basınç switch
-
Kompresör/Fan
Aşırı ısı koruma/ Fan sürücüsü aşırı yük koruma
-
Inverter
Aşırı ısı koruma/ Aşırı akım koruma
İLETIŞIM KABLOSU
-
İletişim Kablosu-No. x mm2 (VCTF-SB)
2C x 1.0-1.5
SOĞUTUCU AKIŞKAN
-
Soğutucu akışkan adı
R410A
-
Fabrikada şarj edilmiş miktar-kg
16,0
-
Fabrikada şarj edilmiş miktar-pound
35,3
-
GWP
2.087,5
-
T-CO2eq
33,4
-
Kontrol
Elektronik Genleşme Valfi
GÜÇ KAYNAĞI
-
Güç Kaynağı-Ø, V, Hz
380-415, 3, 50
380, 3, 60
MAKSIMUM BAĞLANABILIR IÇ ÜNITE SAYISI
-
Maksimum bağlanabilir iç ünite sayısı
29 (45)
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uzatma
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