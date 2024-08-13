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ARUM220LTE5

Özellikler

Galeri

Teknik Özellikler

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ARUM220LTE5

ARUM220LTE5

ARUM220LTE5

MULTI V 5 HAKKINDA 5 TEMEL UNSUR

Her ortama dayanabilecek şekilde tasarlanmış 5. nesil MULTI V'nin tanıtımı

Çift Algılama Kontrolü

Çift Algılama kontrolü, ekonomik ve konforlu çalışma için hem nemi hem de sıcaklığı algılar.

Akıllı Yük Kontrolü

Akıllı Yük Kontrolü, enerji verimliliğini artırmak için hem sıcaklığı hem de nemi algılayarak soğutma yükünü yönetir.

Konforlu Soğutma

Konforlu Soğutma, işlemler arasında durmaksızın orta soğutma modunda çalışmayı sürdürmeye yardımcı olur

Akıllı Yağ Geri Dönüşü

Yağ sensörü kompresör verimliliğini artırmak gerektiğinde yağ geri dönüşümü işlemini gerçekleştirir.

Buhar Enjeksiyonu

İki kademeli sıkıştırma etkisi, düşük sıcaklık koşullarında etkin ısıtma işlemi sağlar.

HiPOR

HiPOR (Yüksek Basınçlı Yağ Geri Dönüşü), doğrudan yağ geri dönüşüyle​ enerji kaybını en aza indirir

Büyük Kapasiteli Dış Ünite

MULTI V 5'in biyobenzetim teknolojisine dayanan fanları hava akış hızını arttırır ve güç tüketimini azaltır. Temel parçalardaki diğer geliştirmelerin yanı sıra MULTI V 5 tek dış ünite 26HP'ye kadar geniş kapasite sunabilir.

Yüksek Hava Akış Oranı

Uzatılmış mahfaza, hava akış oranını artırmak için daha yüksek ısı transferi kapasitesi sağlar.

4 taraflı Eşanjör

4 taraflı eşanjör, ısı transferini 'ye kadar artırarak kapasite ve performansta artış sağlar.

Esnek Kurulum Alanı

MULTI V 5'in geniş kapasiteli dış üniteleri, kurulum alanını en aza indirerek ve toplam kurulu ünite ağırlığını önemli ölçüde azaltarak zemin alanının esnek bir şekilde kullanılmasını sağlar.

Üstün Inverter Kompresör

Üstün Inverter Kompresör enerji verimliliğini ve kompresör güvenilirliğini arttırır.

Ocean Black Fin

LG'nin özel "Ocean Black Fin" eşanjörü, korozif ortamlarda bile çalışacak şekilde tasarlanmıştır.

Kesintisiz Isıtma

Nem sensörü geciktirilmiş buz çözme, kısmi buz çözme ve yağ sensörüyle akıllı yağ yönetimi özellikleriyle kesintisiz ısıtma teknolojisi geliştirildi.
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Tüm Özellikler

KAPASITE

  • Soğutma (Nominal)-kW

    61,6

  • Soğutma (Nominal)-Btu/h

    210.200

  • Isıtma (Nominal)-kW

    61,6

  • Isıtma (Nominal)-Btu/h

    210.200

  • Isıtma (Maks.)-kW

    69,3

  • Isıtma (Maks.)-Btu/h

    236.500

GÜÇ TÜKETIMI

  • Soğutma (Nominal)-kW

    15,70

  • Isıtma (Nominal)-kW

    14,15

  • Isıtma (Maks.)-kW

    16,76

EER

  • EER

    3,92

ESEER

  • ESEER

    6,68

ESEER (SLC)

  • ESEER (SLC)

    7,87

COP

  • COP (Nominal)

    4,35

  • COP (Maks.)

    4,13

GÜÇ FAKTÖRÜ

  • Nominal

    0,93

KASA RENGI

  • Kasa Rengi

    Açık/Koyu Gri

KONDENSER

  • Kondenser

    Ocean Black Fin

KOMPRESÖR

  • Tipi

    Hermetik Scroll

  • Piston Hacmi-cm3/devir

    62.1 x 1 + 43.8 x 1

  • Devir sayısı-devir/dk

    3,600 x 2

  • Motor Gücü x Adet-W x No.

    5300 x 1 + 4200 x 1

  • Çalışma Metodu

    Direct On Line

  • Yağ Tipi

    FVC68D (PVE)

FAN

  • Tipi

    Propeller fan

  • Motor Gücü x Adet-W

    900 x 2

  • Hava Debisi (Yüksek)-m3/mm

    320 x 1

  • Hava Debisi (Yüksek)-m3/dk

    11,301 x 1

  • Sürücü

    DC INVERTER

  • Hava Atış Yönü-Yan/Üst

    ÜST

HEAT RECOVERY SISTEM BORU BAĞLANTILARI

  • Likit Hattı-mm (inç)

    15.88 (5/8)

  • Düşük Basınçlı Gaz Hattı-mm (inç)

    28.58 (1-1/8)

  • Yüksek Basınçlı Gaz Hattı-mm (inç)

    28.58 (1-1/8)

HEAT PUMP SISTEM BORU BAĞLANTILARI

  • Likit Hattı-mm (inç)

    15.88 (5/8)

  • Gaz Hattı-mm (inç)

    28.58 (1-1/8)

BOYUTLAR (G X Y X E)

  • Boyutlar (G x Y x E)-mm

    (1.240 x 1,690 x 760) x 1

  • Boyutlar (G x Y x E)-inç

    (48-13/16 x 66-17/32 x 29- 29/32) x 1

NET AĞIRLIK

  • Net Ağırlık-kg

    300 x 1

  • Net Ağırlık-pound

    661 x 1

SES BASINCI

  • Soğutma-dB(A)

    64,5

  • Isıtma-dB(A)

    65,5

SES GÜCÜ SEVIYESI

  • Soğutma-dB(A)

    86,0

  • Isıtma-dB(A)

    88,0

CIHAZ KORUMA YÖNTEMLERI

  • Yüksek basınç koruması

    Yüksek basınç sensörü/ Yüksek basınç switch

  • Kompresör/Fan

    Aşırı ısı koruma/ Fan sürücüsü aşırı yük koruma

  • Inverter

    Aşırı ısı koruma/ Aşırı akım koruma

İLETIŞIM KABLOSU

  • İletişim Kablosu-No. x mm2 (VCTF-SB)

    2C x 1.0-1.5

SOĞUTUCU AKIŞKAN

  • Soğutucu akışkan adı

    R410A

  • Fabrikada şarj edilmiş miktar-kg

    16,0

  • Fabrikada şarj edilmiş miktar-pound

    35,3

  • GWP

    2.087,5

  • T-CO2eq

    33,4

  • Kontrol

    Elektronik Genleşme Valfi

GÜÇ KAYNAĞI

  • Güç Kaynağı-Ø, V, Hz

    380-415, 3, 50
    380, 3, 60

MAKSIMUM BAĞLANABILIR IÇ ÜNITE SAYISI

  • Maksimum bağlanabilir iç ünite sayısı

    35 (44)

Daha fazla teknik doküman ve kaynağa erişmek için, lütfen LG B2B Partner Portal’ı ziyaret edin.