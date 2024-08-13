ARUM240LTE5

LG'nin Multi V 5 klima sistemiyle farkı hissedin - bu sistem kurulum maliyetlerini etkin bir şekilde azaltmak için tasarlanmıştır, aynı zamanda maliyet tasarrufları ve çalışma verimliliği sağlamak için hem iç hem de dış mekanlarda sıcaklık ve nem seviyelerindeki değişiklikleri proaktif bir şekilde izler ve uygun şekilde tepki verir.