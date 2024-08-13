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ARUN060GSS0
Multi V S, işletme maliyetlerini en aza indirirken en yüksek enerji verimliliği sağlar. Özel konutlar ve küçük ofisler için kompakt boyutlu ve güçlü VRF.
Tüm Özellikler
KAPASITE
-
Soğutma(kW)
15.5
-
Isıtma(kW)
18.0
GÜÇ TÜKETIMI
-
Soğutma(kW)
4.18
-
Isıtma(kW)
4.31
EER
-
EER
3.71
COP
-
COP
4.18
KOMPRESÖR
-
Tip
BLDC Inverter Twin Rotary
-
Piston Hacmi (cm3/rev)
44.2
-
Motor Güç Tüketimi (W)
4,000
-
Çalıştırma Metodu
DC Inverter Starting
FAN
-
Tip
Aksiyel Fan
-
Motor Güç Tüketimi x Adet (W)
124 x 2
-
Hava Debisi (Yüksek)-m3/min
110
-
Hava Debisi (Yüksek)-ft3/min
3,885
-
Sürücü
DC INVERTER
-
Hava Atışı-Side / Top
Önden Atışlı
BORU BAĞLANTISI
-
Likit Hattı-mm (inch)
Ø 9.52(3/8)
-
Gaz Hattı-mm (inch)
Ø 19.05(3/4)
BOYUTLAR(G×Y×D)
-
Boyutlar (G x Y x E)-mm
950 × 1,380 × 330
NET AĞIRLIK
-
Net Ağırlık-kg
94
SES BASINCI
-
Soğutma-dB(A)
52
-
Isıtma-dB(A)
54
SES GÜCÜ
-
Ses Gücü-dB(A)
69
HABERLEŞME KABLOSU (VCTF-SB)
-
Haberleşme Kablosu (VCTF-SB)-No. x mm²
2C x 1.0 ~ 1.5
-
Haberleşme Kablosu (VCTF-SB)-(VCTF-SB)
2C x 1.0 ~ 1.5
SOĞUTUCU AKIŞKAN
-
Adı
R410A
-
Şarj Miktarı-kg
3.0
-
Şarj Miktarı-lbs
6.6
-
GWP
2,087.5
-
T-CO2eq
6.3
-
Kontrol
Elektronik Genleşme Valfi
KOMPRESÖR YAĞI
-
Tip
FVC68D (PVE)
-
Şarj Miktarı-cc
1,300
GÜÇ KAYNAĞI
-
Güç Kaynağı - V, Ø, Hz
220-240 , 1 , 50
220, 1, 60
BAĞLANABILIR İÇ ÜNITE SAYISI3
-
Bağlanabilir İç Ünite Sayısı3
8
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-
uzatma
-
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