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ARWN120LAS4

Özellikler

Galeri

Teknik Özellikler

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ARWN120LAS4

ARWN120LAS4

ARWN120LAS4

Çevre Dostu Yenilenebilir Enerji Çözümü

Çevre Dostu Yenilenebilir Enerji Çözümü

Nehir, Deniz, Yeraltı suyu ve Jeotermal. Doğayı düşünüyoruz ve çevremizi zenginleştirmek için yenilenebilir çözümler buluyoruz.
Doğal Isı Kaynağı Olarak Su

Doğal Isı Kaynağı Olarak Su

Yeraltı suları, göl, nehir ve deniz yenilenebilir enerji kaynakları olabilir. LG'nin ısı pompası çözümü, binalarınızın ve evlerinizin ısıtılması için sudaki termal enerjiyi kullanır.

Jeotermal Isı Kaynağı

LG'nin Multi V Water IV çözümü soğutma ve ısıtma için topraktan ve zeminden gelen ısıyı emer.
Soğutma Kulesi

Soğutma Kulesi

Multi V Water IV'ü kurarken mevcut soğutma kulelerini de kullanmak mümkündür.

Birinci Sınıf Enerji Verimliliği

Birinci Sınıf Enerji Verimliliği

Multi V Water IV'ün sunduğu sektörde lider enerji verimliliği, bir binanın enerji tüketimini önemli ölçüde azaltmaya yardımcı olur.
Dış Koşullardan Bağımsız Yüksek Verimlilik

Dış Koşullardan Bağımsız Yüksek Verimlilik

Dış mekan sıcaklığı ve diğer ortam koşullarından bağımsız olarak, Multi V Water IV yüksek katlı binalar için en uygun çözümdür.
LG'nin 4. Nesil Inverter Kompresörü

LG'nin 4. Nesil Inverter Kompresörü

Dördüncü nesil inverter kompresörüyle Multi V Water IV, birinci sınıf enerji verimliliğine sahiptir.

Artırılmış Kompresör Hızı 20~140Hz

Multi V Water IV kompresörü istenen sıcaklığa göre kendi hızını dikkatli bir şekilde ayarlayarak kısa sürede konforu sağlarken enerji kaybını azaltır.
LG HIPOR™ (Yüksek Basınçlı Yağ Geri Dönüşü)

LG HIPOR™ (Yüksek Basınçlı Yağ Geri Dönüşü)

LG'nin HIPOR™ teknolojisi kompresörün verimlilik kaybı sorununu çözer ve yağı doğrudan kompresörün içine toplayarak kısmi yük verimliliğini artırır.

Akıllı Yağ Geri Dönüşü

Akıllı Yağ Geri Dönüş sistemi sadece gerektiğinde çalışır. Kompresörün güvenilirliğini ve kullanıcı konforunu artırır.
Değişken Su Akışı Kontrol Vanası

Değişken Su Akışı Kontrol Vanası

LG, dahili kontrol kitiyle sirkülasyon pompası enerji tüketimini hesaplamak için dünyanın ilk değişken su akış kontrol sistemini uyguladı.

Kolay Kurulum1

Kolay Kurulum

Multi V Water IV'ün Esnek Tasarımı ve Büyük Kapasitesi, kurulumu en rahat hale getirir.
Uzatılmış Boru Tesisatı

Uzatılmış Boru Tesisatı

Multi V Water IV uzun borulama özelliklerine sahiptir. 1000 metre toplam boru uzunluğu (dış ve iç ünite arasındaki en uzun boru hattı uzunluğu 200 metredir).

Hafif Dış üniteler

Hafif dış üniteleri sayesinde Multi V Water IV'ün taşınması ve kurulumu kolaydır.

Büyük Kapasite

Multi V Water IV'ün büyük tek ünite kapasitesi, binanın değerli alanlarından önemli ölçüde tasarruf sağlar.

Klimanın doğayla bir arada olduğu yeni paradigma anlayışı. Multi V Water IV'ün sunduğu sektörde lider enerji verimliliği, bir binanın enerji tüketimini önemli ölçüde azaltmaya yardımcı olur.

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Tüm Özellikler

KAPASITE

  • Soğutma-Nom-kW

    33.6

  • Isıtma-Nom-kW

    37.8

GÜÇ TÜKETIMI

  • Soğutma-Nom-kW

    6.46

  • Isıtma-Nom-kW

    6.75

EER

  • Soğutma

    5.20

COP

  • Isıtma

    5.60

ESEER

  • ESEER

    7.26

ÇALIŞMA ARALIĞI

  • Soğutma-Min ~ Maks-°C KT

    10°C ~ 45°C

  • IsıtmaMin ~ Maks-°C YT

    -5°C ~ 45°C

KOMPRESÖR

  • Tip

    Hermetik Sızdırmaz Scroll

  • Kompresör Sayısı

    1

SES BASINCI

  • Soğutma-Nom-dBA

    56

  • Isıtma-Nom-dBA

    56

SES GÜCÜ

  • Soğutma-Nom-dBA

    68

  • Isıtma-Nom-dBA

    68

BOYUTLAR

  • Boyutlar-G x Y x D-mm

    (755 × 997 × 500) × 1

NET AĞIRLIK

  • Net Ağırlık-kg

    127 x 1

SOĞUTUCU AKIŞKAN

  • Tip

    R410A

  • Şarj Edilen Miktar-kg

    5.8

  • Şarj Edilen Miktar-lbs

    12.8

  • GWP

    2,087.5

  • TCO₂eq

    12.1

KOMPRESÖR YAĞI

  • Tip

    FVC68D (PVE)

  • Şarj Miktarı-cc

    2,800

GÜÇ KAYNAĞI

  • Güç Kaynağı-Ø / V / Hz

    3 / 380-415 / 50, 60

HABERLEŞME KABLOSU (VCTF-SB)

  • Haberleşme Kablosu (VCTF-SB)-No. x mm²

    2C × 1.0~1.5

BORULAMA UZUNLUĞU

  • Toplam-Maks-m

    300

  • Gerçek (Eşdeğer) Borulama Uzunluğu* -Maks-m

    150

  • İlk Y branşmanından sonra-Maks-m

    40

BORULAMA SEVIYESI FARKI

  • İç Ünite-Dış Ünite-Maks-m

    50

  • İç Ünite-İç Ünite-Maks-m

    40

BORU BAĞLANTISI

  • Likit Hattı-mm (inch)

    12.7 (1/2)

  • Gaz Hattı-mm (inch)

    25.4 (1)

DIŞ ÜNITE SAYISI

  • Dış Ünite Sayısı

    1

BAĞLANABILIR İÇ ÜNITE SAYISI

  • Bağlanabilir İç Ünite Sayısı-Maks

    30

BAĞLANABILIR İÇ ÜNITELERIN ORANI

  • Bağlanabilir İç Ünitelerin Oranı -Min ~ Maks

    50 ~ 200%

ISI EŞANJÖRÜ

  • Tip

    Paslanmaz Çelik Levha

  • Basınç Dayanımı-Maks-kgf/cm²

    45

  • Nominal Su Debisi-L/min

    116

  • Basınç Kaybı-kPa

    22

SU BAĞLANTI BORUSU

  • Giriş-mm

    PT 40

  • Çıkış-mm

    PT 40

  • Drenaj-mm

    20

Daha fazla teknik doküman ve kaynağa erişmek için, lütfen LG B2B Partner Portal’ı ziyaret edin.