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ARWN160LAS4
Klimanın doğayla bir arada olduğu yeni paradigma anlayışı. Multi V Water IV'ün sunduğu sektörde lider enerji verimliliği, bir binanın enerji tüketimini önemli ölçüde azaltmaya yardımcı olur.
Tüm Özellikler
KAPASITE
-
Soğutma-Nom-kW
44.8
-
Isıtma-Nom-kW
50.4
GÜÇ TÜKETIMI
-
Soğutma-Nom-kW
8.15
-
Isıtma-Nom-kW
8.54
EER
-
Soğutma
5.50
COP
-
Isıtma
5.90
ESEER
-
ESEER
7.18
ÇALIŞMA ARALIĞI
-
Soğutma-Min ~ Maks-°C KT
10°C ~ 45°C
-
IsıtmaMin ~ Maks-°C YT
-5°C ~ 45°C
KOMPRESÖR
-
Tip
Hermetik Sızdırmaz Scroll
-
Kompresör Sayısı
1
SES BASINCI
-
Soğutma-Nom-dBA
53
-
Isıtma-Nom-dBA
57
SES GÜCÜ
-
Soğutma-Nom-dBA
65
-
Isıtma-Nom-dBA
69
BOYUTLAR
-
Boyutlar-G x Y x D-mm
(755 × 997 × 500) × 1
NET AĞIRLIK
-
Net Ağırlık-kg
140 x 1
SOĞUTUCU AKIŞKAN
-
Tip
R410A
-
Şarj Edilen Miktar-kg
3.0
-
Şarj Edilen Miktar-lbs
6.6
-
GWP
2,087.5
-
TCO₂eq
6.3
KOMPRESÖR YAĞI
-
Tip
FVC68D (PVE)
-
Şarj Miktarı-cc
3,000
GÜÇ KAYNAĞI
-
Güç Kaynağı-Ø / V / Hz
3 / 380-415 / 50, 60
HABERLEŞME KABLOSU (VCTF-SB)
-
Haberleşme Kablosu (VCTF-SB)-No. x mm²
2C × 1.0~1.5
BORULAMA UZUNLUĞU
-
Toplam-Maks-m
300
-
Gerçek (Eşdeğer) Borulama Uzunluğu* -Maks-m
150
-
İlk Y branşmanından sonra-Maks-m
40
BORULAMA SEVIYESI FARKI
-
İç Ünite-Dış Ünite-Maks-m
50
-
İç Ünite-İç Ünite-Maks-m
40
BORU BAĞLANTISI
-
Likit Hattı-mm (inch)
12.7 (1/2)
-
Gaz Hattı-mm (inch)
28.58 (1-1/8)
DIŞ ÜNITE SAYISI
-
Dış Ünite Sayısı
1
BAĞLANABILIR İÇ ÜNITE SAYISI
-
Bağlanabilir İç Ünite Sayısı-Maks
40
BAĞLANABILIR İÇ ÜNITELERIN ORANI
-
Bağlanabilir İç Ünitelerin Oranı -Min ~ Maks
50 ~ 200%
ISI EŞANJÖRÜ
-
Tip
Paslanmaz Çelik Levha
-
Basınç Dayanımı-Maks-kgf/cm²
45
-
Nominal Su Debisi-L/min
154
-
Basınç Kaybı-kPa
20
SU BAĞLANTI BORUSU
-
Giriş-mm
PT 40
-
Çıkış-mm
PT 40
-
Drenaj-mm
20
-
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