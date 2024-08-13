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LG No Frost Buzdolabı | 462 Litre Kapasite | E Enerji Sınıfı | DoorCooling+™ | Beyaz Renk
LG No Frost Buzdolabı | 462 Litre Kapasite | E Enerji Sınıfı | DoorCooling+™ | Beyaz Renk
LG BUZDOLAPLARI
*LGE'nin DoorCooling+™ olmayan modeli (GBB60NSZHE) ve DoorCooling+™ modeli (GBB72NSDFN) arasında üst kapı içi bölmesinin 24,8℃'den 8℃'ye düşmesi için gereken zamanı karşılaştıran LG kurum içi test yönteminin kullanıldığı UL test sonuçlarına dayanmaktadır.
LG ThinQ™ uygulaması için, Android 4.1.2 (JellyBean) veya üzeri ya da iOS 8 veya üzeri işletim sistemine sahip uyumlu akıllı telefon gerekir. Telefon ve Ev Wi-Fi Veri bağlantısı gereklidir.
*Gösterilen ürün görseli gerçek üründen farklı olabilir.
ÖZET
BOYUTLAR
Ana Özellikler
-
Ürün Boyutları (G x Y x D) (mm)
700 x 1850 x 700
-
Kompresör Tipi
Inverter Compressor
Tüm Özellikler
KAPASİTE
-
Dondurucu Net Depolama Hacmi (L)
133
-
Buzdolabı Net Depolama Hacmi (L)
329
BOYUTLAR VE AĞIRLIK
-
Ambalaj Ağırlığı (kg)
89
-
Ürün Boyutları (G x Y x D) (mm)
700 x 1850 x 700
-
Ürün Ağırlığı (kg)
89
-
Derinlik (kapı olmadan) mm
595
-
Tutma Yeri Hariç Derinlik (mm)
700
ÖZELLİKLER
-
Door Cooling+
Var
-
Koku Giderici
Var
BUZ VE SU SİSTEMİ
-
Otomatik Buz Makinesi
Var
PERFORMANS
-
Kompresör Tipi
Inverter Compressor
BUZDOLABI BÖLMESİ
-
Buzdolabı Işığı
Üst LED
-
Raf_Temperli Cam
Var (3)
-
Sebzelik
Var (1)
-
Yumurta Tepsisi / Yumurta Sepeti
Var
AKILLI TEKNOLOJİ
-
Smart Diagnosis
Var
DONDURUCU BÖLMESİ
-
Raf_Temperli Cam
Var (2)
-
Çoklu Hava Akışı
Var
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