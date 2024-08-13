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No Frost Buzdolabı 438 Litre 70cm Genişlik E Enerji Sınıfı Metalik Gri
ÖZET
Ana Özellikler
-
Ürün Boyutları (G x Y x D) (mm)
700 x 1780 x 730
-
Kompresör Tipi
Inverter Linear Compressor™
Tüm Özellikler
KAPASİTE
-
Dondurucu Net Depolama Hacmi (L)
117
-
Buzdolabı Net Depolama Hacmi (L)
376
BOYUTLAR VE AĞIRLIK
-
Ürün Boyutları (G x Y x D) (mm)
700 x 1780 x 730
ÖZELLİKLER
-
Door Cooling+
Var
PERFORMANS
-
Kompresör Tipi
Inverter Linear Compressor™
BUZDOLABI BÖLMESİ
-
Raf_Temperli Cam
Var
-
Hygiene Fresh+
Var
-
Fresh 0 Zone
Var
-
Hygiene Fresh
Var
AKILLI TEKNOLOJİ
-
Smart Diagnosis
Var
DONDURUCU BÖLMESİ
-
Raf_Temperli Cam
Var
-
Çoklu Hava Akışı
Var
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