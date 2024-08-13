LG No Frost Buzdolabı | 592 Litre Kapasite | E Enerji Sınıfı | Metalik Gri Renk

LG'nin Inverter Lineer Kompresörü sayesinde, geleneksel kompresörlere göre daha az bileşen kullanarak verimlilik konusunda pazar lideridir. Bu nedenle, Inverter Lineer Kompresörde daha az sürtünme noktası bulunur ve dolayısıyla daha az gürültü söz konusudur. LG'nin Inverter Lineer Kompresörü 2'ye kadar enerji tasarrufu sağlar.