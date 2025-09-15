About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

LG Kurutmalı Çamaşır Makinesi | 14 Kg Yıkama 8 Kg Kurutma Kapasitesi

LG Kurutmalı Çamaşır Makinesi | 14 Kg Yıkama 8 Kg Kurutma Kapasitesi

F0Z6DRP24
Front view of LG Kurutmalı Çamaşır Makinesi | 14 Kg Yıkama 8 Kg Kurutma Kapasitesi F0Z6DRP24
LG Kurutmalı Çamaşır Makinesi | 14 Kg Yıkama 8 Kg Kurutma Kapasitesi
LG Kurutmalı Çamaşır Makinesi | 14 Kg Yıkama 8 Kg Kurutma Kapasitesi
LG Kurutmalı Çamaşır Makinesi | 14 Kg Yıkama 8 Kg Kurutma Kapasitesi
LG Kurutmalı Çamaşır Makinesi | 14 Kg Yıkama 8 Kg Kurutma Kapasitesi
LG Kurutmalı Çamaşır Makinesi | 14 Kg Yıkama 8 Kg Kurutma Kapasitesi
LG Kurutmalı Çamaşır Makinesi | 14 Kg Yıkama 8 Kg Kurutma Kapasitesi
LG Kurutmalı Çamaşır Makinesi | 14 Kg Yıkama 8 Kg Kurutma Kapasitesi
LG Kurutmalı Çamaşır Makinesi | 14 Kg Yıkama 8 Kg Kurutma Kapasitesi
LG Kurutmalı Çamaşır Makinesi | 14 Kg Yıkama 8 Kg Kurutma Kapasitesi
LG Kurutmalı Çamaşır Makinesi | 14 Kg Yıkama 8 Kg Kurutma Kapasitesi
LG Kurutmalı Çamaşır Makinesi | 14 Kg Yıkama 8 Kg Kurutma Kapasitesi
LG Kurutmalı Çamaşır Makinesi | 14 Kg Yıkama 8 Kg Kurutma Kapasitesi
LG Kurutmalı Çamaşır Makinesi | 14 Kg Yıkama 8 Kg Kurutma Kapasitesi
LG Kurutmalı Çamaşır Makinesi | 14 Kg Yıkama 8 Kg Kurutma Kapasitesi
Front view of LG Kurutmalı Çamaşır Makinesi | 14 Kg Yıkama 8 Kg Kurutma Kapasitesi F0Z6DRP24
LG Kurutmalı Çamaşır Makinesi | 14 Kg Yıkama 8 Kg Kurutma Kapasitesi
LG Kurutmalı Çamaşır Makinesi | 14 Kg Yıkama 8 Kg Kurutma Kapasitesi
LG Kurutmalı Çamaşır Makinesi | 14 Kg Yıkama 8 Kg Kurutma Kapasitesi
LG Kurutmalı Çamaşır Makinesi | 14 Kg Yıkama 8 Kg Kurutma Kapasitesi
LG Kurutmalı Çamaşır Makinesi | 14 Kg Yıkama 8 Kg Kurutma Kapasitesi
LG Kurutmalı Çamaşır Makinesi | 14 Kg Yıkama 8 Kg Kurutma Kapasitesi
LG Kurutmalı Çamaşır Makinesi | 14 Kg Yıkama 8 Kg Kurutma Kapasitesi
LG Kurutmalı Çamaşır Makinesi | 14 Kg Yıkama 8 Kg Kurutma Kapasitesi
LG Kurutmalı Çamaşır Makinesi | 14 Kg Yıkama 8 Kg Kurutma Kapasitesi
LG Kurutmalı Çamaşır Makinesi | 14 Kg Yıkama 8 Kg Kurutma Kapasitesi
LG Kurutmalı Çamaşır Makinesi | 14 Kg Yıkama 8 Kg Kurutma Kapasitesi
LG Kurutmalı Çamaşır Makinesi | 14 Kg Yıkama 8 Kg Kurutma Kapasitesi
LG Kurutmalı Çamaşır Makinesi | 14 Kg Yıkama 8 Kg Kurutma Kapasitesi
LG Kurutmalı Çamaşır Makinesi | 14 Kg Yıkama 8 Kg Kurutma Kapasitesi

Temel Özellikler

  • Deep-learning AI DD™
  • TurboWash™360°
  • LG ThinQ
  • İnce Gövde, Geniş Kapasite
  • Kumaş Koruma
Daha fazla
Çamaşır makinesinin iç tasarımını gösterir

Çamaşır makinesinin iç tasarımını gösterir

Şık ve ince tasarımıyla yüksek kapasite sunar

*İlgili görseller temsilîdir, gerçek ürünle farklılık gösterebilir

Yeni çamaşır makinenizin öne çıkan özelliklerini keşfedin

Çamaşır makinesinin daha geniş iç hacmini gösterir

Geniş kapasite

Aynı dış ölçülerde daha fazla çamaşır kapasitesi

İnce tasarımla alanın verimli kullanıldığını gösterir

Daha ince gövde, daha geniş tambur

Kullanım kolaylığını ve alan verimliliğini artırır

Yapay zekânın kumaş ağırlığına ve türüne göre ayar yaptığını gösterir

Deep-learning AI DD™

Kumaş türü ve ağırlığına göre yıkama performansını optimize eder

Çok yönlü püskürtme ile hızlı yıkamayı gösterir

TurboWash™ 360°

Çok yönlü su püskürtme sistemiyle yalnızca 39 dakikada hızlı yıkama

Alan tasarrufu

Çamaşır makinenizi yaşam tarzınıza uyarlayın

Sadece 645 mm derinlikte tasarlanan yapı sayesinde, yıkama kapasitesinden ödün vermeden evinizde 125 mm alan kazanın.

*770 mm derinliğe sahip önceki LG geleneksel önden yüklemeli çamaşır makinelerine kıyasla 125 mm alan tasarrufu sağlar

Geniş kapasite

Çamaşır deneyiminizi bir üst seviyeye taşıyın

LG’nin gelişmiş teknolojisi, aynı dış ölçülerde daha fazla yıkama alanı sunan daha geniş ancak daha ince bir tamburu da içeren kompakt bir tasarım sağlar.

Bitmiş çamaşırlarla ayakta duran bir kişiyi ve yanında çamaşır makinesinin içinin daha büyük bir görselini gösterir

*Sonuçlar test eden kişiye göre değişebilir

*Titreşim sensörü yalnızca 615/565 mm derinliğe sahip modellerde bulunur (Slim tip hariçtir)

*Sürtünme sönümleyici ve denge ağırlığı sayısı modele göre değişiklik gösterebilir

*İlgili görseller temsilîdir, gerçek ürünle farklılık gösterebilir

Deep-learning AI DD™

Yıkama konusunda tahmin yürütmeye son verin ve AI DD™’ye bırakın

Yıkama programını yapay zekâ ile seçen, kumaş yıpranmasını azaltarak giysilerin daha uzun ömürlü olmasını sağlayan bir deneyim sunar.

Yapay zekânın kumaş ağırlığına ve her kumaş türünün performansına göre ayarlandığını gösterir

*Intertek tarafından Haziran 2023’te test edilmiştir. 3 kg karışık çamaşır ile AI Class 1 AI Wash programı, Pamuklu programı ile karşılaştırılmıştır. *Sonuçlar çamaşır türüne ve ortama göre değişiklik gösterebilir.

TurboWash™ 360°

Sadece 39 dakikada taptaze çamaşırlar

TurboWash™ 360°, kısa sürede derinlemesine temizlik sağlamak için suyu dört yönden püskürtür.

Masada oturup saatine bakan bir kişiyi ve arka planda bir çamaşır makinesi bulunduğunu gösterir

*Intertek tarafından Mayıs 2023’te test edilmiştir. TurboWash39 programı 3 kg IEC yük ile test edilmiştir.*Sonuçlar ortama göre değişiklik gösterebilir.*İlgili görseller temsilîdir, gerçek ürünle farklılık gösterebilir

Sessiz ve dengeli çalışma

Daha Az Gürültü ve Titreşim Deneyimi

Gelişmiş teknolojiler ve titreşim sensörü sayesinde çamaşır sürecine sessizlik ve konfor katar.

Masada kitap okuyan bir kişiyi ve yanında daha az gürültü simgeleriyle gösterilen çamaşır makinelerini gösterir

*Sürtünme sönümleyici ve denge ağırlığı sayısı modele göre değişiklik gösterebilir

*İlgili görseller temsilîdir, gerçek ürünle farklılık gösterebilir

Steam™

Evcil hayvan kokularını ve lekelerini yıkayarak giderir

LG Pet Care yıkama programı, yüksek sıcaklıkta yıkama ve dört aşamalı durulama süreciyle evcil hayvan kokuları ve lekeleriyle etkili şekilde mücadele eder.

Yatakta uzanan bir yetişkin ve bir köpeği gösterir

*Intertek tarafından Mart 2024’te test edilmiştir. 1,5 kg pamuklu yük ile Pet Care programı, evcil hayvan kokularının %99’unu giderir (Trimethylamine, Isovaleraldehyde, Acetic acid, Methyl mercaptan).

*Sonuçlar ortama göre değişiklik gösterebilir.

LG ThinQ™

LG ThinQ™ ile her yerden bağlantıda kalın

Çamaşır makinenizi ve akıllı telefonunuzu bağlayın

Çamaşır makinenizi LG ThinQ™ uygulamasına bağlayarak makineyi kontrol edebilir, program seçebilir ve dışarıdayken tek dokunuşla çalıştırabilirsiniz.

Çamaşır makinenizin çalışmaları hakkında daha fazlasını öğrenin

LG ThinQ™ uygulamasıyla çamaşır makinenizin enerji tüketimini inceleyebilir ve bakım gereksinimlerini kontrol edebilirsiniz

Sesli asistan uyumluluğu

Çamaşır makinenizi bir akıllı ev cihazına bağlayarak hayatınızı daha da kolaylaştırın. Evde dilediğiniz yerden sesli komutlarla makinenizi kontrol edin.

*Google ve Google Home, Google LLC’nin ticari markalarıdır.

*Amazon, Alexa, Echo ve ilgili logolar Amazon.com, Inc. veya iştiraklerine aittir.

*LG SmartThinQ artık LG ThinQ olarak adlandırılmaktadır.

*Akıllı özellikler ve sesli asistan uyumluluğu ülkeye ve modele göre değişiklik gösterebilir.

*Sesli asistan destekli akıllı hoparlör ürüne dahil değildir.

*Sesli kontrol yalnızca makine açıkken aktiftir.

Çamaşır makinesinin iç tasarımını gösterir

Kullanıcı dostu ve kompakt tasarım

Çamaşır makinesinin iç tasarımını gösterir

Uyumlu tasarımıyla her ortama yakışır

Çamaşır makinesinin iç tasarımını gösterir

Paslanmaz çelik tambur

Mostra o aspeto da máquina de lavar roupa.

Çizilmeye dayanıklı temperli cam

*Intertek tarafından Temmuz 2013’te test edilmiştir. Paslanmaz çeliğin P.aeruginosa bakterisine karşı 12 gün içerisindeki bakterisidal etkisi ölçülmüştür.

*Sonuçlar ortama göre değişiklik gösterebilir.

Sıkça Sorulan Sorular

Q.

Standart çamaşır makinesi ölçüsü nedir?

A.

Tüm LG Çamaşır Makineleri standart yükseklik ve genişlikte üretilir. Derinlik, tambur kapasitesine göre değişiklik gösterebilir. Standart ölçüler: genişlik 600 mm x yükseklik 850 mm x derinlik 565–675 mm.

Q.

Çamaşır makinesi için ideal kg kapasitesi nedir?

A.

LG, ortalama büyüklükteki haneler için 8–9 kg kapasiteli bir çamaşır makinesi önerir. Geniş aileler veya büyük çamaşır yükleri için 11–13 kg modeller tercih edilebilir. Büyük kapasiteli modeller king-size yorganları da yıkayabilir. LG’nin yenilikçi teknolojileri sayesinde aynı dış ölçülerde daha yüksek kapasite sunulabilir.

Q.

Enerji tasarruflu bir çamaşır makinesini nasıl seçerim?

A.

Enerji verimliliği için makinenizin enerji etiketini kontrol edin. A’dan G’ye kadar derecelendirilir. LG Çamaşır Makineleri, enerji, sıkma ve gürültü seviyelerinde Üçlü A derecelerine sahiptir. LG’nin yapay zekâ teknolojisi, çamaşır yüküne en uygun yıkama hareketlerini seçerek enerji tüketimini minimumda tutar.

Q.

Doğru yıkama programını nasıl seçerim?

A.

Giysilerin bakım etiketine bakarak uygun programı seçin. AI DD teknolojisine sahip LG Çamaşır Makineleri, çamaşırın ağırlığını ve yumuşaklığını algılayarak en uygun yıkama desenini otomatik olarak belirler.

Q.

Çamaşır makinesi gürültüsünü nasıl azaltabilirim?

A.

Yüksek sıkma ve düşük gürültü derecesine sahip bir makine tercih edin. LG DirectDrive™ motor teknolojisi, daha az hareketli parça sayesinde gürültüyü azaltır. Makinenin düz bir zemine kurulması ve titreşim önleyici pedlerin kullanılması da gürültüyü azaltmaya yardımcı olur.

Q.

Derin Öğrenmeli AI DD™ çamaşırlarım için ne sağlar?

A.

LG’nin Derin Öğrenmeli AI DD™ teknolojisi, kumaş türünü ve ağırlığını analiz ederek yıkama hareketlerini optimize eder. Bu sayede kumaş hasarı azalır ve giysilerin kullanım ömrü uzar.

Q.

LG Hızlı Yıkama (Quick Wash) fonksiyonu nedir?

A.

TurboWash™ 360°, çok yönlü su püskürtme ve akıllı su kontrolü sayesinde yalnızca 39 dakikada etkili temizlik sunar ve kumaş bakımından ödün vermez.

Q.

Akıllı çamaşır makineleri neler yapabilir?

A.

LG akıllı çamaşır makineleri yapay zekâ ile yıkamayı optimize eder, LG ThinQ™ uygulaması üzerinden uzaktan kontrol sağlar, sesli komut desteği sunar, bildirim gönderir, yeni programlar indirmenize ve Smart Diagnosis ile arıza tespitine olanak tanır.

Q.

LG çamaşır makinelerinde Steam™ fonksiyonu nedir?

A.

LG Steam™ teknolojisi, yıkama başlangıcında buhar kullanarak lifleri gevşetir ve polen ile toz akarları gibi alerjenlerin giderilmesine yardımcı olur.

Q.

Otomatik deterjan dozajlama (Auto-dosing) nasıl çalışır?

A.

LG ezDispense™, çamaşırın ağırlığını algılayarak doğru miktarda deterjanı otomatik olarak ekler. Aşırı doz riskini ortadan kaldırır, zaman kazandırır ve giysilerin ömrünü uzatır.

Q.

Çamaşır makineleri farklı renk seçeneklerine sahip mi?

A.

LG çamaşır makineleri, ev dekorasyonunuza uyum sağlayacak Classic White, Black Steel ve Graphite gibi modern ve nötr renk seçenekleriyle sunulur.

Yazdır

Tüm Özellikler

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.

Müşteri Yorumları

LG Size Özel Seçimler

Mağazada Bul

Yakınlarınızda bu ürünü deneyimleyin.