LG Kurutmalı Çamaşır Makinesi | 14 Kg Yıkama 8 Kg Kurutma Kapasitesi
*İlgili görseller temsilîdir, gerçek ürünle farklılık gösterebilir
Yeni çamaşır makinenizin öne çıkan özelliklerini keşfedin
Geniş kapasite
Aynı dış ölçülerde daha fazla çamaşır kapasitesi
Daha ince gövde, daha geniş tambur
Kullanım kolaylığını ve alan verimliliğini artırır
Deep-learning AI DD™
Kumaş türü ve ağırlığına göre yıkama performansını optimize eder
TurboWash™ 360°
Çok yönlü su püskürtme sistemiyle yalnızca 39 dakikada hızlı yıkama
Alan tasarrufu
Çamaşır makinenizi yaşam tarzınıza uyarlayın
Sadece 645 mm derinlikte tasarlanan yapı sayesinde, yıkama kapasitesinden ödün vermeden evinizde 125 mm alan kazanın.
*770 mm derinliğe sahip önceki LG geleneksel önden yüklemeli çamaşır makinelerine kıyasla 125 mm alan tasarrufu sağlar
Çamaşır deneyiminizi bir üst seviyeye taşıyın
LG’nin gelişmiş teknolojisi, aynı dış ölçülerde daha fazla yıkama alanı sunan daha geniş ancak daha ince bir tamburu da içeren kompakt bir tasarım sağlar.
*Sonuçlar test eden kişiye göre değişebilir
*Titreşim sensörü yalnızca 615/565 mm derinliğe sahip modellerde bulunur (Slim tip hariçtir)
*Sürtünme sönümleyici ve denge ağırlığı sayısı modele göre değişiklik gösterebilir
Deep-learning AI DD™
Yıkama konusunda tahmin yürütmeye son verin ve AI DD™’ye bırakın
Yıkama programını yapay zekâ ile seçen, kumaş yıpranmasını azaltarak giysilerin daha uzun ömürlü olmasını sağlayan bir deneyim sunar.
*Intertek tarafından Haziran 2023’te test edilmiştir. 3 kg karışık çamaşır ile AI Class 1 AI Wash programı, Pamuklu programı ile karşılaştırılmıştır. *Sonuçlar çamaşır türüne ve ortama göre değişiklik gösterebilir.
TurboWash™ 360°
Sadece 39 dakikada taptaze çamaşırlar
TurboWash™ 360°, kısa sürede derinlemesine temizlik sağlamak için suyu dört yönden püskürtür.
*Intertek tarafından Mayıs 2023’te test edilmiştir. TurboWash39 programı 3 kg IEC yük ile test edilmiştir.*Sonuçlar ortama göre değişiklik gösterebilir.*İlgili görseller temsilîdir, gerçek ürünle farklılık gösterebilir
Sessiz ve dengeli çalışma
Daha Az Gürültü ve Titreşim Deneyimi
Gelişmiş teknolojiler ve titreşim sensörü sayesinde çamaşır sürecine sessizlik ve konfor katar.
*Sürtünme sönümleyici ve denge ağırlığı sayısı modele göre değişiklik gösterebilir
Steam™
Evcil hayvan kokularını ve lekelerini yıkayarak giderir
LG Pet Care yıkama programı, yüksek sıcaklıkta yıkama ve dört aşamalı durulama süreciyle evcil hayvan kokuları ve lekeleriyle etkili şekilde mücadele eder.
*Intertek tarafından Mart 2024’te test edilmiştir. 1,5 kg pamuklu yük ile Pet Care programı, evcil hayvan kokularının %99’unu giderir (Trimethylamine, Isovaleraldehyde, Acetic acid, Methyl mercaptan).
*Sonuçlar ortama göre değişiklik gösterebilir.
LG ThinQ™ ile her yerden bağlantıda kalın
Çamaşır makinenizi ve akıllı telefonunuzu bağlayın
Çamaşır makinenizi LG ThinQ™ uygulamasına bağlayarak makineyi kontrol edebilir, program seçebilir ve dışarıdayken tek dokunuşla çalıştırabilirsiniz.
Çamaşır makinenizin çalışmaları hakkında daha fazlasını öğrenin
LG ThinQ™ uygulamasıyla çamaşır makinenizin enerji tüketimini inceleyebilir ve bakım gereksinimlerini kontrol edebilirsiniz
Sesli asistan uyumluluğu
Çamaşır makinenizi bir akıllı ev cihazına bağlayarak hayatınızı daha da kolaylaştırın. Evde dilediğiniz yerden sesli komutlarla makinenizi kontrol edin.
*Google ve Google Home, Google LLC’nin ticari markalarıdır.
*Amazon, Alexa, Echo ve ilgili logolar Amazon.com, Inc. veya iştiraklerine aittir.
*LG SmartThinQ artık LG ThinQ olarak adlandırılmaktadır.
*Akıllı özellikler ve sesli asistan uyumluluğu ülkeye ve modele göre değişiklik gösterebilir.
*Sesli asistan destekli akıllı hoparlör ürüne dahil değildir.
*Sesli kontrol yalnızca makine açıkken aktiftir.
*Intertek tarafından Temmuz 2013’te test edilmiştir. Paslanmaz çeliğin P.aeruginosa bakterisine karşı 12 gün içerisindeki bakterisidal etkisi ölçülmüştür.
*Sonuçlar ortama göre değişiklik gösterebilir.
Sıkça Sorulan Sorular
Standart çamaşır makinesi ölçüsü nedir?
Tüm LG Çamaşır Makineleri standart yükseklik ve genişlikte üretilir. Derinlik, tambur kapasitesine göre değişiklik gösterebilir. Standart ölçüler: genişlik 600 mm x yükseklik 850 mm x derinlik 565–675 mm.
Çamaşır makinesi için ideal kg kapasitesi nedir?
LG, ortalama büyüklükteki haneler için 8–9 kg kapasiteli bir çamaşır makinesi önerir. Geniş aileler veya büyük çamaşır yükleri için 11–13 kg modeller tercih edilebilir. Büyük kapasiteli modeller king-size yorganları da yıkayabilir. LG’nin yenilikçi teknolojileri sayesinde aynı dış ölçülerde daha yüksek kapasite sunulabilir.
Enerji tasarruflu bir çamaşır makinesini nasıl seçerim?
Enerji verimliliği için makinenizin enerji etiketini kontrol edin. A’dan G’ye kadar derecelendirilir. LG Çamaşır Makineleri, enerji, sıkma ve gürültü seviyelerinde Üçlü A derecelerine sahiptir. LG’nin yapay zekâ teknolojisi, çamaşır yüküne en uygun yıkama hareketlerini seçerek enerji tüketimini minimumda tutar.
Doğru yıkama programını nasıl seçerim?
Giysilerin bakım etiketine bakarak uygun programı seçin. AI DD teknolojisine sahip LG Çamaşır Makineleri, çamaşırın ağırlığını ve yumuşaklığını algılayarak en uygun yıkama desenini otomatik olarak belirler.
Çamaşır makinesi gürültüsünü nasıl azaltabilirim?
Yüksek sıkma ve düşük gürültü derecesine sahip bir makine tercih edin. LG DirectDrive™ motor teknolojisi, daha az hareketli parça sayesinde gürültüyü azaltır. Makinenin düz bir zemine kurulması ve titreşim önleyici pedlerin kullanılması da gürültüyü azaltmaya yardımcı olur.
Derin Öğrenmeli AI DD™ çamaşırlarım için ne sağlar?
LG’nin Derin Öğrenmeli AI DD™ teknolojisi, kumaş türünü ve ağırlığını analiz ederek yıkama hareketlerini optimize eder. Bu sayede kumaş hasarı azalır ve giysilerin kullanım ömrü uzar.
LG Hızlı Yıkama (Quick Wash) fonksiyonu nedir?
TurboWash™ 360°, çok yönlü su püskürtme ve akıllı su kontrolü sayesinde yalnızca 39 dakikada etkili temizlik sunar ve kumaş bakımından ödün vermez.
Akıllı çamaşır makineleri neler yapabilir?
LG akıllı çamaşır makineleri yapay zekâ ile yıkamayı optimize eder, LG ThinQ™ uygulaması üzerinden uzaktan kontrol sağlar, sesli komut desteği sunar, bildirim gönderir, yeni programlar indirmenize ve Smart Diagnosis ile arıza tespitine olanak tanır.
LG çamaşır makinelerinde Steam™ fonksiyonu nedir?
LG Steam™ teknolojisi, yıkama başlangıcında buhar kullanarak lifleri gevşetir ve polen ile toz akarları gibi alerjenlerin giderilmesine yardımcı olur.
Otomatik deterjan dozajlama (Auto-dosing) nasıl çalışır?
LG ezDispense™, çamaşırın ağırlığını algılayarak doğru miktarda deterjanı otomatik olarak ekler. Aşırı doz riskini ortadan kaldırır, zaman kazandırır ve giysilerin ömrünü uzatır.
Çamaşır makineleri farklı renk seçeneklerine sahip mi?
LG çamaşır makineleri, ev dekorasyonunuza uyum sağlayacak Classic White, Black Steel ve Graphite gibi modern ve nötr renk seçenekleriyle sunulur.
