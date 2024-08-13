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LG Kurutmalı Çamaşır Makinesi | 12 Kg Yıkama 8Kg Kurutma Kapasitesi | ''A'' | 1400 Devir | Steam+™ | TurboWash360 | Buhar | WiFi | AI DD™
MEZ68852357   F4V9BCP2EE   23.12.8变更.pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu

Özellikler

Galeri

Teknik Özellikler

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LG Kurutmalı Çamaşır Makinesi | 12 Kg Yıkama 8Kg Kurutma Kapasitesi | ''A'' | 1400 Devir | Steam+™ | TurboWash360 | Buhar | WiFi | AI DD™

MEZ68852357   F4V9BCP2EE   23.12.8变更.pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu
F4V9BCP2EE

LG Kurutmalı Çamaşır Makinesi | 12 Kg Yıkama 8Kg Kurutma Kapasitesi | ''A'' | 1400 Devir | Steam+™ | TurboWash360 | Buhar | WiFi | AI DD™

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HEM HASSAS HEM DE Ä°NANILMAZ HIZLI

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%18 Daha Fazla Kumaş Koruma ile Akıllı Bakım3
AI DD™

%18 Daha Fazla Kumaş Koruma ile Akıllı Bakım

AI DD™, yıkama deneyimine ilişkin toplanan büyük verilerden elde edilen bilgiler doğrultusunda, çamaşırlarınızı yıkamak için en uygun yıkama hareketini sunar.

*Kasım 2019 tarihinde Intertek tarafından test edilmiştir. 2 kg iç çamaşırıyla pamuklu program ile LG Standart Pamuklu program karşılaştırması (F4V9BWP2W - FY10SD4). Sonuçlar, kıyafetlere ve ortama bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
*3 programda AI DD bulunur. (Pamuklu, Karışık Kumaş, Kolay Program).

AI DD™ nedir?1

AI DD™ nedir?

AI DD™, sadece ağırlığı algılamakla kalmaz, aynı zamanda kumaşın yumuşaklığını da algılar ve kumaş için en uygun hareketleri kendisi seçer.
39 Dakika İçinde Tümüyle Temizlik3
TurboWash™360˚

39 Dakika İçinde Tümüyle Temizlik

TurboWash™ 360˚ sayesinde, çamaşırlarınızı daha fazla kumaş koruması ile sadece 39 dakikada yıkayabilirsiniz. 4 yönlü 3D başlıklar çamaşırlarınızın her bir noktasına ulaşır.

*Intertek tarafından IEC 60456: 5.0 sürümüne göre test edilmiştir. 5 kg IEC yüküyle TurboWash39 programı ile TurboWash seçenekli Standart Pamuklu Program karşılaştırması. (F4V9BWP2W - FH4G1JCSK2). Sonuçlar, ortama bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Daha Fazla Enerji Verimliliği ve Daha Az Yıpranma

Program süresini ve giysilerde yıpranmayı daha düşük enerji ile azaltın.

Daha Fazla Enerji Verimliliği ve Daha Az Yıpranma1

İnverter Pompalı 3D Multi Püskürtme

İnverter kontrol pompalı BLDC motor, pompanın devir hızının değiştirilebilmesini mümkün kılar ve yüksek açılı güçlü püskürtme sunar. Yavaş sıkma düşük açılı yumuşak püskürtme yapar ve deterjanlı suyun çamaşıra ulaşma süresini artırır.

İnverter Pompalı 3D Multi Püskürtme1

Daha Az Kırışık, Daha Çok Hijyen3

Steam™

Daha Az Kırışık, Daha Çok Hijyen

LG Steam+™ teknolojisi, %30 daha az kırışık sağlamanın yanı sıra alerji veya solunum sorunlarına neden olabilecek toz akarları gibi alerjenlerin %99,9'unu yok eder.

WD-Vivace-V900-VC2-BlackSteel-07-2-Steam-Plus-Mobile

*BAF (British Allergy Foundation) onaylı Allergy Care programı, ev tozu mayt alerjenlerini %99,9 oranında azaltır.
*Aralık 2018 tarihinde, Intertek tarafından AATCC standardına göre test edilmiştir. Kırışıklık Azaltma seçeneğine sahip pamuklu programı (3 karışık gömlek) ile seçenek bulunmayan Pamuklu programı karşılaştırması. Sonuçlar, kıyafetlere ve ortama bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
*Kırışıklık Azaltma, 6 programda seçenek olarak mevcuttur.

%30 Daha Az Kırışıklık1

%30 Daha Az Kırışıklık

Su kaybı sırasında oluşan kırışıklıklar, tambur hareketi sırasında Buharla ortadan kaybolur.
%99,9 Alerjen Yok Etme1

%99,9 Alerjen Yok Etme

Buhar ile alerjenleri %99,9% oranında azaltır.
Aynı Boyutta Daha Yüksek Kapasite3
Daha Yüksek Kapasite

Aynı Boyutta Daha Yüksek Kapasite

Aynı boyutta daha fazla tambur kapasitesine kavuşun!
Daha Dayanıklı ve Daha Hijyenik3
Dayanıklılık

Daha Dayanıklı ve Daha Hijyenik

Güçlendirilmiş, dayanıklı ve zarif temperli dış cam kapı, geliştirilmiş hijyenik ve dayanıklı paslanmaz kaldıraç.

*Temmuz 2013 tarihinde Intertek tarafından test edilmiştir. İlk 12 gündeki başlangıç miktarına göre, paslanmaz çelik üzerindeki P.aeruginosa'ya yönelik bakteri yok etme etkisi.

Daha Görünür ve Daha Şık1
Tasarım

Daha Görünür ve Daha Şık

Daha görünür bir ekran ve metalik bir yüzey ile büyüyen düğme boyutu.
TWINWash™ Mini modelinde bulunur1
Uyumluluk

TWINWash™ Mini modelinde bulunur

Ayrıca TWINWash™ Mini, yaşam tarzınıza ve iç mekan tasarımı ihtiyaçlarınıza uyum sağlar. Yoğun hayatınızın arasında zamandan ve paradan tasarruf edin.

*TWINWash™ Mini, ülkenizde veya tüm yerel bayilerde bulunmayabilir.

Akıllı Ev Cihazları3
ThinQ™

Akıllı Ev Cihazları

Çamaşır makineniz, ThinQ™ teknolojisi ile uzaktan çamaşır yıkamadan başka programlar indirmeye kadar birçok açıdan daha akıllı hale geldi. Kolayca cihazla iletişime geçin ve Wi-Fi bağlantısıyla en güncel yeniliklere ulaşın.

*Google ve Google Home, Google LLC'nin ticari markalarıdır.
*Amazon, Alexa, Echo ve diğer ilgili logolar ve diğer hareketli markalar, Amazon.com Inc.'in veya bağlı kuruluşlarının ticari markalarıdır.
*LG SmartThinQ adı artık LG ThinQ olmuştur.
*Akıllı özellikler ve sesli asistan ürünü ülkeye ve modele göre değişiklik gösterebilir. Servis elverişliliği konusunda yerel bayinize veya LG'ye danışın.

ÖZET

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BOYUTLAR

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Ana Özellikler

  • Maksimum Yıkama Kapasitesi (kg)

    12

  • Enerji Verimliliği Sınıfı

    A

  • Buhar

    Var

  • Kırışıklık Azaltma

    Var

Tüm Özellikler

MALZEME VE YÜZEY

  • Gövde Rengi

    Metalik Siyah

  • Kapı Tipi

    Temperli Cam

KAPASİTE

  • Maksimum Kuru Kapasite (kg)

    8

  • Maksimum Yıkama Kapasitesi (kg)

    12

KUMANDA VE EKRAN

  • Kutu Boyutları (G x Y x D mm)

    660 x 890 x 705

  • Alarmı Erteleyici

    Var

  • Ürün Boyutları (G x Y x D mm)

    600 x 850 x 615

  • Ekran Tipi

    Beyaz LED

  • Ağırlık (kg)

    78

  • Kapı Kilidi Göstergesi

    Var

  • Ağırlığa ambalaj dahildir (kg)

    82

ÖZELLİKLER

  • AI DD

    Var

  • Öğe Ekleme

    Var

  • Otomatik Yeniden Başlatma

    Var

  • Inverter DirectDrive

    Var

  • Buhar

    Var

  • TrueSteam

    Var

  • Tambur Kaldırıcı

    Var

  • Su Besleme (Sıcak / Soğuk)

    Sadece Soğuk

  • TurboYıkama

    Var

ENERJİ

  • Enerji Verimliliği Sınıfı

    A

PROGRAMLAR

  • Pamuk

    Var

  • Allergy Care (yıkama)

    Var

  • Bebek Giyim

    Var

  • Renk Bakımı

    Var

  • Hassas Ürünler

    Var

  • İndirilmiş Döngü

    Var

  • Kolay Bakım

    Var

  • Eko 40-60

    Var

  • Karışık (Farklı Kumaşlar)

    Var

  • Durulama + Sıkma

    Var

  • Hız14

    Var

  • Hızlı Yıkama+Kurutma

    Var

  • Spor Giyim(Aktif Giyim)

    Var

  • Leke Bakımı

    Var

  • Buharlı Tazeleme

    Var

  • Küvet Temizliği

    Var

  • TurboYıkama 39

    Var

  • Kot / Koyu Renkli Yıkama

    Var

  • Yıkama+Kurulama

    Var

  • Yün (Elde/Yün)

    Var

EKSTRA SEÇENEKLER

  • Wi-Fi

    Var

  • Öğe Ekleme

    Var

  • Alarm Açık / Kapalı

    Var

  • Çocuk Kilidi

    Var

  • Bitiş Erteleme

    Var

  • Ön Yıkama

    Var

  • Uzaktan Başlatma

    Var

  • Durulama + Sıkma

    Var

  • Durulama +

    Var

  • Sıkma

    Var

  • Buhar

    Var

  • Sıcaklık

    Soğuk/20/30/40/60/95℃

  • Tambur Temizleme

    Var

  • TurboWash

    Var

  • Yıkama

    Var

  • Kırışıklık Azaltma

    Var

AKILLI TEKNOLOJİ

  • Smart Diagnosis

    Var

  • Program İndirme

    Var

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

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