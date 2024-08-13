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LG Kurutmalı Çamaşır Makinesi | 12 Kg Yıkama 8Kg Kurutma Kapasitesi | ''A'' | 1400 Devir | Steam+™ | TurboWash360 | Buhar | WiFi | AI DD™
LG Kurutmalı Çamaşır Makinesi | 12 Kg Yıkama 8Kg Kurutma Kapasitesi | ''A'' | 1400 Devir | Steam+™ | TurboWash360 | Buhar | WiFi | AI DD™
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*Kasım 2019 tarihinde Intertek tarafından test edilmiştir. 2 kg iç çamaşırıyla pamuklu program ile LG Standart Pamuklu program karşılaştırması (F4V9BWP2W - FY10SD4). Sonuçlar, kıyafetlere ve ortama bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
*3 programda AI DD bulunur. (Pamuklu, Karışık Kumaş, Kolay Program).
*Intertek tarafından IEC 60456: 5.0 sürümüne göre test edilmiştir. 5 kg IEC yüküyle TurboWash39 programı ile TurboWash seçenekli Standart Pamuklu Program karşılaştırması. (F4V9BWP2W - FH4G1JCSK2). Sonuçlar, ortama bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
Daha Fazla Enerji Verimliliği ve Daha Az Yıpranma
Daha Fazla Enerji Verimliliği ve Daha Az Yıpranma1
İnverter Pompalı 3D Multi Püskürtme
İnverter Pompalı 3D Multi Püskürtme1
*BAF (British Allergy Foundation) onaylı Allergy Care programı, ev tozu mayt alerjenlerini %99,9 oranında azaltır.
*Aralık 2018 tarihinde, Intertek tarafından AATCC standardına göre test edilmiştir. Kırışıklık Azaltma seçeneğine sahip pamuklu programı (3 karışık gömlek) ile seçenek bulunmayan Pamuklu programı karşılaştırması. Sonuçlar, kıyafetlere ve ortama bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
*Kırışıklık Azaltma, 6 programda seçenek olarak mevcuttur.
*Temmuz 2013 tarihinde Intertek tarafından test edilmiştir. İlk 12 gündeki başlangıç miktarına göre, paslanmaz çelik üzerindeki P.aeruginosa'ya yönelik bakteri yok etme etkisi.
*TWINWash™ Mini, ülkenizde veya tüm yerel bayilerde bulunmayabilir.
*Google ve Google Home, Google LLC'nin ticari markalarıdır.
*Amazon, Alexa, Echo ve diğer ilgili logolar ve diğer hareketli markalar, Amazon.com Inc.'in veya bağlı kuruluşlarının ticari markalarıdır.
*LG SmartThinQ adı artık LG ThinQ olmuştur.
*Akıllı özellikler ve sesli asistan ürünü ülkeye ve modele göre değişiklik gösterebilir. Servis elverişliliği konusunda yerel bayinize veya LG'ye danışın.
ÖZET
BOYUTLAR
Ana Özellikler
-
Maksimum Yıkama Kapasitesi (kg)
12
-
Enerji Verimliliği Sınıfı
A
-
Buhar
Var
-
Kırışıklık Azaltma
Var
Tüm Özellikler
MALZEME VE YÜZEY
-
Gövde Rengi
Metalik Siyah
-
Kapı Tipi
Temperli Cam
KAPASİTE
-
Maksimum Kuru Kapasite (kg)
8
-
Maksimum Yıkama Kapasitesi (kg)
12
KUMANDA VE EKRAN
-
Kutu Boyutları (G x Y x D mm)
660 x 890 x 705
-
Alarmı Erteleyici
Var
-
Ürün Boyutları (G x Y x D mm)
600 x 850 x 615
-
Ekran Tipi
Beyaz LED
-
Ağırlık (kg)
78
-
Kapı Kilidi Göstergesi
Var
-
Ağırlığa ambalaj dahildir (kg)
82
ÖZELLİKLER
-
AI DD
Var
-
Öğe Ekleme
Var
-
Otomatik Yeniden Başlatma
Var
-
Inverter DirectDrive
Var
-
Buhar
Var
-
TrueSteam
Var
-
Tambur Kaldırıcı
Var
-
Su Besleme (Sıcak / Soğuk)
Sadece Soğuk
-
TurboYıkama
Var
ENERJİ
-
Enerji Verimliliği Sınıfı
A
PROGRAMLAR
-
Pamuk
Var
-
Allergy Care (yıkama)
Var
-
Bebek Giyim
Var
-
Renk Bakımı
Var
-
Hassas Ürünler
Var
-
İndirilmiş Döngü
Var
-
Kolay Bakım
Var
-
Eko 40-60
Var
-
Karışık (Farklı Kumaşlar)
Var
-
Durulama + Sıkma
Var
-
Hız14
Var
-
Hızlı Yıkama+Kurutma
Var
-
Spor Giyim(Aktif Giyim)
Var
-
Leke Bakımı
Var
-
Buharlı Tazeleme
Var
-
Küvet Temizliği
Var
-
TurboYıkama 39
Var
-
Kot / Koyu Renkli Yıkama
Var
-
Yıkama+Kurulama
Var
-
Yün (Elde/Yün)
Var
EKSTRA SEÇENEKLER
-
Wi-Fi
Var
-
Öğe Ekleme
Var
-
Alarm Açık / Kapalı
Var
-
Çocuk Kilidi
Var
-
Bitiş Erteleme
Var
-
Ön Yıkama
Var
-
Uzaktan Başlatma
Var
-
Durulama + Sıkma
Var
-
Durulama +
Var
-
Sıkma
Var
-
Buhar
Var
-
Sıcaklık
Soğuk/20/30/40/60/95℃
-
Tambur Temizleme
Var
-
TurboWash
Var
-
Yıkama
Var
-
Kırışıklık Azaltma
Var
AKILLI TEKNOLOJİ
-
Smart Diagnosis
Var
-
Program İndirme
Var
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