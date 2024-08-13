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LG Çamaşır Makinesi | 6 Hareketli | AI DD™ | Wi-Fi | Buhar Özellikli | Gümüş Gri Renk
EL_F4Y7EYWYP.pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu

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LG Çamaşır Makinesi | 6 Hareketli | AI DD™ | Wi-Fi | Buhar Özellikli | Gümüş Gri Renk

EL_F4Y7EYWYP.pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu
F4Y7EYWYP

LG Çamaşır Makinesi | 6 Hareketli | AI DD™ | Wi-Fi | Buhar Özellikli | Gümüş Gri Renk

Front
? Daha Fazla Kumaş Koruma Sağlayan Akıllı Bakım3
AI DD™

18% Daha Fazla Kumaş Koruma Sağlayan Akıllı Bakım

AI DD™, yıkama deneyimine ilişkin toplanan büyük verilerden elde edilen bilgiler doğrultusunda, çamaşırlarınızın bakımı için en uygun yıkama hareketini sunar.

*Intertek tarafından Mart 2019’da test edildi. LG Geleneksel Pamuklu programına kıyasla 2 kg iç çamaşırı için pamuklu programı (F4V9RWP2W ve FC1450S2W). Sonuçlar, kıyafetlere ve çevreye bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
*AI DD özelliği 3 programda bulunur. (Pamuklu, Karışık Kumaş, Kolay Program)

Çamaşıra Daha Az, Kendinize Daha Fazla Zaman Ayırın1

Çamaşıra Daha Az, Kendinize Daha Fazla Zaman Ayırın

LG daha yüksek kapasiteli çamaşır makinası sayesinde, çamaşırlarınıza az, sevdiklerinize daha fazla zaman ayırın.

AI DD™ nedir?1

AI DD™ nedir?

AI DD™, sadece ağırlığı algılamakla kalmaz, aynı zamanda kumaşın yumuşaklığını da algılayarak kumaş için en uygun hareketleri kendisi seçer.
Daha Hijyenik3
Steam™

Daha Hijyenik

LG Steam™ teknolojisi, alerji veya solunum sorunlarına neden olabilecek toz akarları gibi alerjenlerin %99,9’unu yok eder.

Daha Hijyenik3

*BAF (British Allergy Foundation) onaylı Allergy Care programı, ev tozu alerjenlerini 99,9% oranında azaltır.

�,9 Alerjen Yok Etme1

99,9% Alerjen Yok Etme

Buhar ile alerjenleri 99,9% oranında azaltır.
Aynı Boyutta Daha Yüksek Kapasite3
Daha Yüksek Kapasite

Aynı Boyutta Daha Yüksek Kapasite

Aynı boyutta daha fazla tambur kapasitesine kavuşun!
Daha Dayanıklı ve Daha Hijyenik3
Dayanıklılık

Daha Dayanıklı ve Daha Hijyenik

Güçlendirilmiş, dayanıklı ve zarif temperli dış cam kapı ile geliştirilmiş hijyenik ve dayanıklı paslanmaz kaldırıcı.

*Intertek tarafından Temmuz 2013’te test edildi. İlk 12 gündeki başlangıç miktarına göre, paslanmaz çelik üzerindeki P.aeruginosa’ya yönelik bakteri yok etme etkisi.

Daha Görünür ve Daha Şık1
Tasarım

Daha Görünür ve Daha Şık

Daha görünür bir ekran ve metalik bitişli büyütülmüş düğme boyutu.
Akıllı Ev Cihazı3
ThinQ™

Akıllı Ev Cihazı

SmartThinQ™ teknolojisi ile çamaşır makineniz uzaktan çamaşır yıkamadan başka programlar indirmeye kadar birçok açıdan daha akıllı hale geldi. Wi-Fi bağlantısı ile cihazla kolayca etkileşim kurun ve en son yeniliklere erişin.

*Google ve Google Home, Google LLC’nin ticari markalarıdır.
*Amazon, Alexa, Echo ve diğer ilgili logolar ve diğer hareketli markalar, Amazon.com Inc.’in veya bağlı kuruluşlarının ticari markalarıdır.
*LG SmartThinQ artık LG ThinQ olarak anılmaktadır.
*Akıllı özellikler ve sesli asistan ürünü ülkeye ve modele göre değişiklik gösterebilir. Hizmetin kullanılırlığı konusunda yerel bayinize veya LG’ye danışın.

ÖZET

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BOYUTLAR

F4Y7EYWYP F4Y7EYWYP

Ana Özellikler

  • Maksimum Yıkama Kapasitesi (kg)

    11

  • Ürün Boyutları (G x Y x D mm)

    600 x 850 x 565

  • ezDispense

    Yok

  • Buhar

    Var

  • Kırışıklık Azaltma

    Yok

  • ThinQ (Wi-Fi)

    Var

Tüm Özellikler

BOYUTLAR VE AĞIRLIKLAR

  • Kapı Açıkken Ürün Derinliği 90˚ (D'' mm)

    1100

  • Kutu Boyutları (G x Y x D mm)

    660 x 890 x 660

  • Ürün Boyutları (G x Y x D mm)

    600 x 850 x 565

  • Ağırlık (kg)

    69,0

  • Ağırlığa ambalaj dahildir (kg)

    70,5

  • Arka Kapaktan Kapıya Ürün Derinliği (D' mm)

    620

MALZEME VE YÜZEY

  • Gövde Rengi

    Platin Gümüş

  • Kapı Tipi

    Siyah Renkli Temperli Cam Kapak

KAPASİTE

  • Maksimum Yıkama Kapasitesi (kg)

    11

KUMANDA VE EKRAN

  • Alarmı Erteleyici

    3-19 saat

  • Ekran Tipi

    Dokunmatik LED

  • Kapı Kilidi Göstergesi

    Var

ÖZELLİKLER

  • 6 Hareketli DD

    Var

  • AI DD

    Var

  • Tip

    Önden Yüklemeli Çamaşır Makinesi

  • Program Sonu Sinyali

    Var

  • Merkez Sistemi

    Yok

  • Çift Kurutma

    Yok

  • Öğe Ekleme

    Var

  • ezDispense

    Yok

  • Otomatik Yeniden Başlatma

    Var

  • Inverter DirectDrive

    Var

  • Köpük algılama sistemi

    Yok

  • LoadSense

    Var

  • Buhar

    Var

  • Tambur Işığı

    Yok

  • Buhar +

    Var

  • Tesviye Ayakları

    Var

  • Paslanmaz Çelik Tambur

    Var

  • TurboWash360˚

    Yok

  • Kabartmalı İç Tambur

    Var

  • Titreşim sensörü

    Var

  • Tambur Kaldırıcı

    Paslanmaz Çelik İnce Kaldırıcı

  • Su Besleme (Sıcak / Soğuk)

    Sadece Soğuk

  • Su Seviyesi

    Otomatik

  • TurboYıkama

    Yok

PROGRAMLAR

  • Yorgan

    Var

  • Pamuk

    Var

  • Bebek Buhar Bakımı

    Yok

  • Allergy Care (yıkama)

    Var

  • Otomatik Yıkama

    Yok

  • Bebek Bakımı

    Yok

  • Bebek Giyim

    Yok

  • Soğuk Yıkama

    Yok

  • Renk Bakımı

    Yok

  • Pamuk +

    Yok

  • Koyu Renkli Yıkama

    Yok

  • Hassas Ürünler

    Var

  • İndirilmiş Döngü

    Var

  • Boşaltma + Sıkma

    Yok

  • Kolay Bakım

    Var

  • Eko 40-60

    Var

  • Nazik Bakım

    Yok

  • Hijyen

    Yok

  • Yoğun 60

    Yok

  • Karışık (Farklı Kumaşlar)

    Var

  • Dış Mekan

    Yok

  • Hızlı 30

    Yok

  • Hızlı Yıkama

    Yok

  • Tazeleme

    Yok

  • Durulama + Sıkma

    Yok

  • Sessiz Yıkama

    Yok

  • Cilt Bakımı

    Yok

  • Hız14

    Var

  • Hızlı Yıkama+Kurutma

    Yok

  • Spor Giyim(Aktif Giyim)

    Var

  • Leke Bakımı

    Yok

  • Buharlı Tazeleme

    Yok

  • Küvet Temizliği

    Var

  • TurboYıkama 39

    Var

  • TurboYıkama 49

    Yok

  • TurboYıkama 59

    Yok

  • Pamuk 20°C

    Yok

  • Elde Yıkama

    Yok

  • Kot / Koyu Renkli Yıkama

    Yok

  • Ön Yıkama + Pamuklu

    Yok

  • Hızlı 12

    Yok

  • Hızlı 60

    Yok

  • Durulama

    Yok

  • Sıkma+Tahliye

    Yok

  • Yıkama+Kurulama

    Yok

  • Yün (Elde/Yün)

    Var

EKSTRA SEÇENEKLER

  • Wi-Fi

    Var

  • Öğe Ekleme

    Var

  • Alarm Açık / Kapalı

    Var

  • Çocuk Kilidi

    Var

  • Bitiş Erteleme

    Var

  • Deterjan Seviyesi

    Yok

  • Tambur Işığı

    Yok

  • Ön Yıkama

    Var

  • Uzaktan Başlatma

    Var

  • Durulama + Sıkma

    Yok

  • Durulama +

    Var

  • Yumuşatıcı Seviyesi

    Yok

  • Sıkma

    1400/1200/1000/800/400/Sıkma yok

  • Buhar

    Var

  • Sıcaklık

    Soğuk/20/30/40/60/95℃

  • Tambur Temizleme

    Var

  • TurboWash

    Var

  • Yıkama

    Yok

  • Kırışıklık Azaltma

    Yok

  • Soğuk Yıkama

    Yok

  • ezDispense Başlık Temizliği

    Yok

AKILLI TEKNOLOJİ

  • Smart Diagnosis

    Var

  • Program İndirme

    Var

  • Enerji İzleme

    Var

  • Uzaktan Başlatma ve Program Ekranı

    Yok

  • ThinQ (Wi-Fi)

    Var

  • Tambur Temizleme Fonksiyonu

    Yok

  • Akıllı Eşleştirme

    Yok

SEÇENEKLER / AKSESUARLAR

  • LG TWINWash ile Uyumlu

    Yok

BARKOD

  • Barkod

    8806084115102

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

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