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LG Çamaşır Makinesi | 6 Hareketli | AI DD™ | Wi-Fi | Buhar Özellikli | Gümüş Gri Renk
LG Çamaşır Makinesi | 6 Hareketli | AI DD™ | Wi-Fi | Buhar Özellikli | Gümüş Gri Renk
*Intertek tarafından Mart 2019’da test edildi. LG Geleneksel Pamuklu programına kıyasla 2 kg iç çamaşırı için pamuklu programı (F4V9RWP2W ve FC1450S2W). Sonuçlar, kıyafetlere ve çevreye bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
*AI DD özelliği 3 programda bulunur. (Pamuklu, Karışık Kumaş, Kolay Program)
*BAF (British Allergy Foundation) onaylı Allergy Care programı, ev tozu alerjenlerini 99,9% oranında azaltır.
*Intertek tarafından Temmuz 2013’te test edildi. İlk 12 gündeki başlangıç miktarına göre, paslanmaz çelik üzerindeki P.aeruginosa’ya yönelik bakteri yok etme etkisi.
*Google ve Google Home, Google LLC’nin ticari markalarıdır.
*Amazon, Alexa, Echo ve diğer ilgili logolar ve diğer hareketli markalar, Amazon.com Inc.’in veya bağlı kuruluşlarının ticari markalarıdır.
*LG SmartThinQ artık LG ThinQ olarak anılmaktadır.
*Akıllı özellikler ve sesli asistan ürünü ülkeye ve modele göre değişiklik gösterebilir. Hizmetin kullanılırlığı konusunda yerel bayinize veya LG’ye danışın.
ÖZET
BOYUTLAR
Ana Özellikler
-
Maksimum Yıkama Kapasitesi (kg)
11
-
Ürün Boyutları (G x Y x D mm)
600 x 850 x 565
-
ezDispense
Yok
-
Buhar
Var
-
Kırışıklık Azaltma
Yok
-
ThinQ (Wi-Fi)
Var
Tüm Özellikler
BOYUTLAR VE AĞIRLIKLAR
-
Kapı Açıkken Ürün Derinliği 90˚ (D'' mm)
1100
-
Kutu Boyutları (G x Y x D mm)
660 x 890 x 660
-
Ürün Boyutları (G x Y x D mm)
600 x 850 x 565
-
Ağırlık (kg)
69,0
-
Ağırlığa ambalaj dahildir (kg)
70,5
-
Arka Kapaktan Kapıya Ürün Derinliği (D' mm)
620
MALZEME VE YÜZEY
-
Gövde Rengi
Platin Gümüş
-
Kapı Tipi
Siyah Renkli Temperli Cam Kapak
KAPASİTE
-
Maksimum Yıkama Kapasitesi (kg)
11
KUMANDA VE EKRAN
-
Alarmı Erteleyici
3-19 saat
-
Ekran Tipi
Dokunmatik LED
-
Kapı Kilidi Göstergesi
Var
ÖZELLİKLER
-
6 Hareketli DD
Var
-
AI DD
Var
-
Tip
Önden Yüklemeli Çamaşır Makinesi
-
Program Sonu Sinyali
Var
-
Merkez Sistemi
Yok
-
Çift Kurutma
Yok
-
Öğe Ekleme
Var
-
ezDispense
Yok
-
Otomatik Yeniden Başlatma
Var
-
Inverter DirectDrive
Var
-
Köpük algılama sistemi
Yok
-
LoadSense
Var
-
Buhar
Var
-
Tambur Işığı
Yok
-
Buhar +
Var
-
Tesviye Ayakları
Var
-
Paslanmaz Çelik Tambur
Var
-
TurboWash360˚
Yok
-
Kabartmalı İç Tambur
Var
-
Titreşim sensörü
Var
-
Tambur Kaldırıcı
Paslanmaz Çelik İnce Kaldırıcı
-
Su Besleme (Sıcak / Soğuk)
Sadece Soğuk
-
Su Seviyesi
Otomatik
-
TurboYıkama
Yok
PROGRAMLAR
-
Yorgan
Var
-
Pamuk
Var
-
Bebek Buhar Bakımı
Yok
-
Allergy Care (yıkama)
Var
-
Otomatik Yıkama
Yok
-
Bebek Bakımı
Yok
-
Bebek Giyim
Yok
-
Soğuk Yıkama
Yok
-
Renk Bakımı
Yok
-
Pamuk +
Yok
-
Koyu Renkli Yıkama
Yok
-
Hassas Ürünler
Var
-
İndirilmiş Döngü
Var
-
Boşaltma + Sıkma
Yok
-
Kolay Bakım
Var
-
Eko 40-60
Var
-
Nazik Bakım
Yok
-
Hijyen
Yok
-
Yoğun 60
Yok
-
Karışık (Farklı Kumaşlar)
Var
-
Dış Mekan
Yok
-
Hızlı 30
Yok
-
Hızlı Yıkama
Yok
-
Tazeleme
Yok
-
Durulama + Sıkma
Yok
-
Sessiz Yıkama
Yok
-
Cilt Bakımı
Yok
-
Hız14
Var
-
Hızlı Yıkama+Kurutma
Yok
-
Spor Giyim(Aktif Giyim)
Var
-
Leke Bakımı
Yok
-
Buharlı Tazeleme
Yok
-
Küvet Temizliği
Var
-
TurboYıkama 39
Var
-
TurboYıkama 49
Yok
-
TurboYıkama 59
Yok
-
Pamuk 20°C
Yok
-
Elde Yıkama
Yok
-
Kot / Koyu Renkli Yıkama
Yok
-
Ön Yıkama + Pamuklu
Yok
-
Hızlı 12
Yok
-
Hızlı 60
Yok
-
Durulama
Yok
-
Sıkma+Tahliye
Yok
-
Yıkama+Kurulama
Yok
-
Yün (Elde/Yün)
Var
EKSTRA SEÇENEKLER
-
Wi-Fi
Var
-
Öğe Ekleme
Var
-
Alarm Açık / Kapalı
Var
-
Çocuk Kilidi
Var
-
Bitiş Erteleme
Var
-
Deterjan Seviyesi
Yok
-
Tambur Işığı
Yok
-
Ön Yıkama
Var
-
Uzaktan Başlatma
Var
-
Durulama + Sıkma
Yok
-
Durulama +
Var
-
Yumuşatıcı Seviyesi
Yok
-
Sıkma
1400/1200/1000/800/400/Sıkma yok
-
Buhar
Var
-
Sıcaklık
Soğuk/20/30/40/60/95℃
-
Tambur Temizleme
Var
-
TurboWash
Var
-
Yıkama
Yok
-
Kırışıklık Azaltma
Yok
-
Soğuk Yıkama
Yok
-
ezDispense Başlık Temizliği
Yok
AKILLI TEKNOLOJİ
-
Smart Diagnosis
Var
-
Program İndirme
Var
-
Enerji İzleme
Var
-
Uzaktan Başlatma ve Program Ekranı
Yok
-
ThinQ (Wi-Fi)
Var
-
Tambur Temizleme Fonksiyonu
Yok
-
Akıllı Eşleştirme
Yok
SEÇENEKLER / AKSESUARLAR
-
LG TWINWash ile Uyumlu
Yok
BARKOD
-
Barkod
8806084115102
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