LG 506 Litre Gardırop Tipi No Frost Buzdolabı ile LG WashTower™ Alımlarında WashTower™'da %30 İndirim

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
-
LG Gardırop Tipi No Frost Buzdolabı | Yapay Zeka Destekli | 506 Litre | Mat Siyah Renk
-
LG WashTower™ 12 kg Yıkama ve 10 kg Kurutma | Ortak Panelli 2’si 1 Arada Çamaşır Makinesi
Ana Özellikler
-
Ürün Boyutları (G x Y x D) (mm)
-
835 x 1787 x 730
-
Kompresör Tipi
-
Akıllı İnverter Kompresör (BLDC)
-
InstaView
-
Yok
-
Door-in-Door
-
Yok
-
ThinQ (Wi-Fi)
-
Var
-
Yüzey (Kapı)
-
Mat Siyah
Tüm Özellikler
TEMEL ÖZELLİKLER
-
Ürün Tipi
-
Çok Kapılı
BOYUTLAR VE AĞIRLIK
-
Ürün Boyutları (G x Y x D) (mm)
-
835 x 1787 x 730
-
Ürün Ağırlığı (kg)
-
131
-
Derinlik (kapı olmadan) mm
-
619
-
Ambalaj Ağırlığı (kg)
-
141
ÖZELLİKLER
-
Door Cooling+
-
Yok
-
Door-in-Door
-
Yok
-
LINEAR Cooling
-
Var
-
InstaView
-
Yok
-
Koku Giderici
-
Yok
BUZ VE SU SİSTEMİ
-
Sıhhi tesisat
-
Sıhhi tesisat gerektirmez
-
Buz ve Su Sebili
-
Küp ve Ezilmiş Buz
-
Otomatik Buz Makinesi
-
Var (Spaceplus)
MALZEME VE YÜZEY
-
Yüzey (Kapı)
-
Mat Siyah
PERFORMANS
-
Kompresör Tipi
-
Akıllı İnverter Kompresör (BLDC)
BUZDOLABI BÖLMESİ
-
Buzdolabı Işığı
-
Üst LED
-
Raf_Temperli Cam
-
2
-
Hygiene Fresh+
-
Yok
-
Sebzelik
-
Var (2)
-
Raf_Katlanır
-
Yok
-
Ekstra Alan
-
Yok
AKILLI TEKNOLOJİ
-
Smart Diagnosis
-
Var
-
ThinQ (Wi-Fi)
-
Var
DONDURUCU BÖLMESİ
-
Dondurucu Işığı
-
Üst LED
-
Raf_Temperli Cam
-
Yok
-
Çoklu Hava Akışı
-
Yok
UYUMLULUK BİLGİLERİ
ÖZET
Dimension (mm)
Tüm Özellikler
BOYUTLAR VE AĞIRLIKLAR
-
Kapı Açıkken Ürün Derinliği 90˚ (D'' mm)
-
1180
-
Ürün Boyutları (G x Y x D mm)
-
600 x 1655 x 660
-
Ağırlık (kg)
-
128,0
-
Arka Kapaktan Kapıya Ürün Derinliği (D' mm)
-
660
MALZEME VE YÜZEY
-
Kapı Tipi
-
Siyah Renkli Temperli Cam Kapak
-
Gövde Rengi (Kurutma)
-
Platin Siyah
-
Gövde Rengi (Yıkama)
-
Platin Siyah
KAPASİTE
-
Maksimum Kurutma Kapasitesi (kg)
-
10
-
Maksimum Yıkama Kapasitesi (kg)
-
12
KUMANDA VE EKRAN
-
Alarmı Erteleyici
-
Yok
-
Ekran Tipi
-
Tam Dokunmatik Düğmeler ve LED Ekran
-
Rakam Göstergesi
-
18:88
-
Kapı Kilidi Göstergesi (Yıkama)
-
Var
AKILLI TEKNOLOJİ
-
Smart Diagnosis
-
Var
-
Program İndirme
-
Var
-
Enerji İzleme
-
Var
-
Uzaktan Başlatma ve Program Ekranı
-
Var
-
ThinQ (Wi-Fi)
-
Var
-
Bulut Döngüsü
-
Var
-
Küvet Temizleme Koçu (Yıkayıcı)
-
Var
-
Akıllı Eşleştirme
-
Var
BARKOD
-
Barkod
-
8806084632722
ÖZELLİKLER (KURUTMA)
-
6 Hareketli DD
-
Yok
-
AI DD
-
Yok
-
AI Kurutma Sensörü
-
Yok
-
Otomatik Temizleme Kondenseri
-
Var
-
Otomatik Yeniden Başlatma
-
Var
-
Tambur Işığı
-
Var
-
Çift Kurutma
-
Var
-
DUAL Inverter Isı Pompası
-
Var
-
Çift Tüy Filtresi
-
Var
-
Kabartmalı İç Tambur
-
Var
-
Su Boşaltma Göstergesi
-
Yok
-
Program Sonu Sinyali
-
Var
-
Isı Kaynağı Tipi
-
Elektrikli Isı Pompası
-
Inverter DirectDrive
-
Yok
-
LoadSense
-
Var
-
Çift Taraflı Kapak
-
Yok
-
Kurutma Sensörü
-
Var
-
TrueSteam
-
Yok
-
Tip
-
Kondenser Kurutucu (Havalandırmasız)
ÖZELLİKLER (YIKAMA)
-
6 Hareketli DD
-
Var
-
AI DD
-
Var
-
Otomatik Yeniden Başlatma
-
Var
-
Tambur Kaldırıcı
-
Paslanmaz Çelik İnce Kaldırıcı
-
Tambur Işığı
-
Var
-
Kabartmalı İç Tambur
-
Var
-
Program Sonu Sinyali
-
Var
-
ezDispense
-
Yok
-
Köpük algılama sistemi
-
Var
-
Inverter DirectDrive
-
Var
-
Tesviye Ayakları
-
Var
-
LoadSense
-
Var
-
Paslanmaz Çelik Tambur
-
Var
-
Buhar
-
Var
-
TurboWash360˚
-
Var
-
Tip
-
Önden Yüklemeli Çamaşır Makinesi
-
Titreşim sensörü
-
Var
-
Su Besleme (Sıcak / Soğuk)
-
Sadece Soğuk
-
Su Seviyesi
-
Otomatik
PROGRAMLAR (KURUTUCU)
-
Yapay Zeka Kuru
-
Yok
-
Alerji Bakımı (kurutma makinesi)
-
Var
-
Yatak Takımı Yenileme
-
Yok
-
Hacimli Öğe
-
Yok
-
Soğuk Hava
-
Yok
-
Pamuk
-
Var
-
Pamuk +
-
Yok
-
Hassaslar
-
Var
-
İndirilen Döngü
-
Var
-
Şişme Ceket Yenileme
-
Yok
-
Yorgan
-
Yok
-
Kolay Bakım
-
Var
-
Kot pantolon
-
Yok
-
Karışık (Karışık Kumaş)
-
Var
-
Hızlı 30
-
Yok
-
Hızlı Kurutma
-
Var
-
Rafta Kurutma
-
Yok
-
Yenile
-
Var
-
Cilt Bakımı
-
Yok
-
Spor giyim
-
Yok
-
Buhar Tamburu Bakımı
-
Yok
-
Buhar Hijyeni
-
Yok
-
Buhar ile Yenile
-
Yok
-
Havlular
-
Yok
-
Sıcak Hava
-
Yok
-
Yün
-
Yok
PROGRAMLAR (YIKAMA MAKİNESİ)
-
Yapay Zeka Yıkama
-
Yok
-
Alerji Bakımı (yıkayıcı)
-
Var
-
Soğuk Yıkama
-
Yok
-
Renk Bakımı
-
Yok
-
Pamuk
-
Var
-
Pamuk +
-
Yok
-
Koyu Yıkama
-
Yok
-
Hassaslar
-
Var
-
İndirilen Döngü
-
Var
-
Boşaltma+Döndürme
-
Yok
-
Yorgan
-
Yok
-
Kolay Bakım
-
Var
-
Eko 40-60
-
Var
-
Nazik Bakım
-
Yok
-
Hijyen
-
Yok
-
Yoğun 60
-
Yok
-
Karışık (Karışık Kumaş)
-
Yok
-
Açık Hava
-
Yok
-
Hızlı 30
-
Yok
-
Hızlı Yıkama
-
Var
-
Yenile
-
Yok
-
Durulama+Sıkma
-
Var
-
Sessiz Yıkama
-
Yok
-
Cilt Bakımı
-
Yok
-
Hız14
-
Yok
-
Spor giyim
-
Yok
-
Leke Bakımı
-
Yok
-
Steam Yenilemesi
-
Yok
-
Küvet Temizliği
-
Var
-
TurboYıkama 39
-
Yok
-
TurboYıkama 49
-
Yok
-
TurboYıkama 59
-
Yok
-
Yün (El/Yün)
-
Yok
UYUMLULUK BİLGİLERİ
Müşteri Yorumları
LG Size Özel Seçimler
-
Kılavuz ve Yazılım
Ürününüzün kullanım kılavuzlarını ve en yeni yazılımlarını indirin.
-
Sorun Giderme
Ürününüz için faydalı nasıl yapılır videoları bulun.
-
Garanti
Ürün garanti bilgilerinizi buradan kontrol edin.
-
Yedek Parça ve Aksesuar
Ürününüz için aksesuarları keşfedin.
-
Ürün Kaydı
Ürününüzün kaydını oluşturmak daha hızlı destek almanıza yardımcı olur.
-
İlgili Aramalar
LG ürününüzle ilgili kılavuz, sorun giderme ve garanti bilgilerini bulun.
-
Sipariş desteği
Siparişinizi takip edin ve siparişle ilgili SSS’lere göz atın.
-
Onarım talebi
Çevrimiçi olarak kolayca onarım hizmeti talep edin.
Bizimle İletişime Geçin
-
Canlı Sohbet
Alışveriş yardımı, indirimler ve teklifler için gerçek zamanlı olarak LG Ürün Uzmanları ile sohbet edin.
-
En popüler mesajlaşma uygulamasını kullanarak LG Hizmet Desteği ile sohbet edin.
-
Bize e-posta gönderin
LG Hizmet Desteğine e-posta gönderin.
-
Bizi Arayın
Müşteri desteği temsilcilerimizle doğrudan konuşun.