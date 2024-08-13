Skip to Content Skip to Accessibility Help
LG 506 Litre Gardırop Tipi No Frost Buzdolabı ile LG WashTower™ Alımlarında WashTower™'da %30 İndirim
MEZ66927289 GC-L22FFQUJ_Rev.01 E 314.pdf
Enerji Sınıfı : EU
EL_W4W8BVKKZHM(W)_TK v2.pdf
Enerji Sınıfı : EU
Enerji Sınıfı : EU
EL_W4W8BVKKZHM(W)_TK v2.pdf
Enerji Sınıfı : EU
Temel Özellikler

  • Platin Siyah Renk
  • 12 Kg yıkama , 10 Kg Kurutma Özelliği
  • Full Dokunmatik Led Panel
  • LG ThinQ™
  • LinearCooling™
  • Slim SpacePlus™
Ana Özellikler

Ürün Boyutları (G x Y x D) (mm)

835 x 1787 x 730

Kompresör Tipi

Akıllı İnverter Kompresör (BLDC)

InstaView

Yok

Door-in-Door

Yok

ThinQ (Wi-Fi)

Var

Yüzey (Kapı)

Mat Siyah

TEMEL ÖZELLİKLER

Ürün Tipi

Çok Kapılı

BOYUTLAR VE AĞIRLIK

Ürün Boyutları (G x Y x D) (mm)

835 x 1787 x 730

Ürün Ağırlığı (kg)

131

Derinlik (kapı olmadan) mm

619

Ambalaj Ağırlığı (kg)

141

ÖZELLİKLER

Door Cooling+

Yok

Door-in-Door

Yok

LINEAR Cooling

Var

InstaView

Yok

Koku Giderici

Yok

BUZ VE SU SİSTEMİ

Sıhhi tesisat

Sıhhi tesisat gerektirmez

Buz ve Su Sebili

Küp ve Ezilmiş Buz

Otomatik Buz Makinesi

Var (Spaceplus)

MALZEME VE YÜZEY

Yüzey (Kapı)

Mat Siyah

PERFORMANS

Kompresör Tipi

Akıllı İnverter Kompresör (BLDC)

BUZDOLABI BÖLMESİ

Buzdolabı Işığı

Üst LED

Raf_Temperli Cam

2

Hygiene Fresh+

Yok

Sebzelik

Var (2)

Raf_Katlanır

Yok

Ekstra Alan

Yok

AKILLI TEKNOLOJİ

Smart Diagnosis

Var

ThinQ (Wi-Fi)

Var

DONDURUCU BÖLMESİ

Dondurucu Işığı

Üst LED

Raf_Temperli Cam

Yok

Çoklu Hava Akışı

Yok

UYUMLULUK BİLGİLERİ

uzatma
Türkiye Energy Label 2019(GC-L22FFQUJ)
uzatma
Türkiye Information Sheet(GC-L22FFQUJ)
UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

ÖZET

Dimension (mm)

DIMENSION
Maksimum Yıkama Kapasitesi (kg)
12
Maksimum Kurutma Kapasitesi (kg)
10
Buhar
Var
ThinQ (Wi-Fi)
Var

BOYUTLAR VE AĞIRLIKLAR

Kapı Açıkken Ürün Derinliği 90˚ (D'' mm)

1180

Ürün Boyutları (G x Y x D mm)

600 x 1655 x 660

Ağırlık (kg)

128,0

Arka Kapaktan Kapıya Ürün Derinliği (D' mm)

660

MALZEME VE YÜZEY

Kapı Tipi

Siyah Renkli Temperli Cam Kapak

Gövde Rengi (Kurutma)

Platin Siyah

Gövde Rengi (Yıkama)

Platin Siyah

KAPASİTE

Maksimum Kurutma Kapasitesi (kg)

10

Maksimum Yıkama Kapasitesi (kg)

12

KUMANDA VE EKRAN

Alarmı Erteleyici

Yok

Ekran Tipi

Tam Dokunmatik Düğmeler ve LED Ekran

Rakam Göstergesi

18:88

Kapı Kilidi Göstergesi (Yıkama)

Var

AKILLI TEKNOLOJİ

Smart Diagnosis

Var

Program İndirme

Var

Enerji İzleme

Var

Uzaktan Başlatma ve Program Ekranı

Var

ThinQ (Wi-Fi)

Var

Bulut Döngüsü

Var

Küvet Temizleme Koçu (Yıkayıcı)

Var

Akıllı Eşleştirme

Var

BARKOD

Barkod

8806084632722

ÖZELLİKLER (KURUTMA)

6 Hareketli DD

Yok

AI DD

Yok

AI Kurutma Sensörü

Yok

Otomatik Temizleme Kondenseri

Var

Otomatik Yeniden Başlatma

Var

Tambur Işığı

Var

Çift Kurutma

Var

DUAL Inverter Isı Pompası

Var

Çift Tüy Filtresi

Var

Kabartmalı İç Tambur

Var

Su Boşaltma Göstergesi

Yok

Program Sonu Sinyali

Var

Isı Kaynağı Tipi

Elektrikli Isı Pompası

Inverter DirectDrive

Yok

LoadSense

Var

Çift Taraflı Kapak

Yok

Kurutma Sensörü

Var

TrueSteam

Yok

Tip

Kondenser Kurutucu (Havalandırmasız)

ÖZELLİKLER (YIKAMA)

6 Hareketli DD

Var

AI DD

Var

Otomatik Yeniden Başlatma

Var

Tambur Kaldırıcı

Paslanmaz Çelik İnce Kaldırıcı

Tambur Işığı

Var

Kabartmalı İç Tambur

Var

Program Sonu Sinyali

Var

ezDispense

Yok

Köpük algılama sistemi

Var

Inverter DirectDrive

Var

Tesviye Ayakları

Var

LoadSense

Var

Paslanmaz Çelik Tambur

Var

Buhar

Var

TurboWash360˚

Var

Tip

Önden Yüklemeli Çamaşır Makinesi

Titreşim sensörü

Var

Su Besleme (Sıcak / Soğuk)

Sadece Soğuk

Su Seviyesi

Otomatik

PROGRAMLAR (KURUTUCU)

Yapay Zeka Kuru

Yok

Alerji Bakımı (kurutma makinesi)

Var

Yatak Takımı Yenileme

Yok

Hacimli Öğe

Yok

Soğuk Hava

Yok

Pamuk

Var

Pamuk +

Yok

Hassaslar

Var

İndirilen Döngü

Var

Şişme Ceket Yenileme

Yok

Yorgan

Yok

Kolay Bakım

Var

Kot pantolon

Yok

Karışık (Karışık Kumaş)

Var

Hızlı 30

Yok

Hızlı Kurutma

Var

Rafta Kurutma

Yok

Yenile

Var

Cilt Bakımı

Yok

Spor giyim

Yok

Buhar Tamburu Bakımı

Yok

Buhar Hijyeni

Yok

Buhar ile Yenile

Yok

Havlular

Yok

Sıcak Hava

Yok

Yün

Yok

PROGRAMLAR (YIKAMA MAKİNESİ)

Yapay Zeka Yıkama

Yok

Alerji Bakımı (yıkayıcı)

Var

Soğuk Yıkama

Yok

Renk Bakımı

Yok

Pamuk

Var

Pamuk +

Yok

Koyu Yıkama

Yok

Hassaslar

Var

İndirilen Döngü

Var

Boşaltma+Döndürme

Yok

Yorgan

Yok

Kolay Bakım

Var

Eko 40-60

Var

Nazik Bakım

Yok

Hijyen

Yok

Yoğun 60

Yok

Karışık (Karışık Kumaş)

Yok

Açık Hava

Yok

Hızlı 30

Yok

Hızlı Yıkama

Var

Yenile

Yok

Durulama+Sıkma

Var

Sessiz Yıkama

Yok

Cilt Bakımı

Yok

Hız14

Yok

Spor giyim

Yok

Leke Bakımı

Yok

Steam Yenilemesi

Yok

Küvet Temizliği

Var

TurboYıkama 39

Yok

TurboYıkama 49

Yok

TurboYıkama 59

Yok

Yün (El/Yün)

Yok

UYUMLULUK BİLGİLERİ

uzatma
ENERGY LABEL(W4W8BVKKZHM)
uzatma
PRODUCT FICHE(W4W8BVKKZHM)
uzatma
Product information sheet (W4W8BVKKZHM)
uzatma
Türkiye Energy Label 2025(W4W8BVKKZHM)
uzatma
Türkiye Energy Label 2019(W4W8BVKKZHM)
uzatma
TÜRKİYE FICHE(W4W8BVKKZHM)
uzatma
Türkiye Information Sheet(W4W8BVKKZHM)
uzatma
TÜRKİYE LABEL(W4W8BVKKZHM)
uzatma
Türkiye Product information sheet 2025(W4W8BVKKZHM)
UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

