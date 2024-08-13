%99,97 olarak bildirilmiştir
*Sonuçlar ortama bağlı olarak değişiklik gösterebilir
[UV]
-Test Modeli: FS151P*** (FS061PWHA)
-Test Tarihi: (TÜV Rheinland) '21. 5. 10 ~ 5. 18.
-Test Yöntemi: Referans test standardı ISO22196:2011
-Test Kurumu: TÜV Rheinland, KTR (KORE TEST VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ)
-Test Yöntemi: Üfleyici fan kanadının bir noktasına bakteri solüsyonu yerleştirildi, bir saat süreyle çalıştırıldı ve bakteri solüsyonu ölçüldü. (Spesifikasyon referansı: ISO22196:2011)
-Test suşları: Staphylococcus aureus (ATCC 6538)/Staphylococcus epidermidis (ATCC 12228)/Klebsiella pneumoniae (ATCC 4352)
-Test Sonucu: Bakterileri %99,99 oranında yok eder
*Sonuçlar ortama bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
[Koku Giderme Verimliliği]
-Test Modeli: Korean domestic FS061PWHA
-Test Tarihi: 21.03.20~4.23
-Test Yöntemi: SPS-KACA 002-0132 İç mekan hava temizleyici
-Test Kurumu: Kore Hava Temizliği Derneği
-Test Sonucu: Sertifikasyon kriterlerini karşılar
*Sonuçlar ortama bağlı olarak değişiklik gösterebilir