AeroTower hava temizleme fanı hem fan hem de hava temizleyici olarak çalışır, böylece havanızın keyfini istediğiniz gibi çıkarabilirsiniz. 360º HEPA filtresi, çevreyi kirleten maddeleri yakalayarak tüm gün rahat nefes almanızı ve düşük ses düzeyi sayesinde rahat bir uyku çekmenizi sağlar. UVnano teknolojisiyle birlikte 360º HEPA filtre sayesinde ince tozların %99,97'sini yakalar.