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Oturma odasına yerleştirilen ürünlerin görüntüsü

Sizi serin tutacak tertemiz hava

LG PuriCare™ AeroTower Hava Temizleme Fanı

Güçlü Hava Temizleme Özelliğiyle Dört Dörtlük Temizlik Sunar

AeroTower hava temizleme fanı hem fan hem de hava temizleyici olarak çalışır, böylece havanızın keyfini istediğiniz gibi çıkarabilirsiniz. 360º HEPA filtresi, çevreyi kirleten maddeleri yakalayarak tüm gün rahat nefes almanızı ve düşük ses düzeyi sayesinde rahat bir uyku çekmenizi sağlar. UVnano teknolojisiyle birlikte 360º HEPA filtre sayesinde ince tozların %99,97'sini yakalar.

%99,97 olarak bildirilmiştir
*Sonuçlar ortama bağlı olarak değişiklik gösterebilir

[UV]
-Test Modeli: FS151P*** (FS061PWHA)
-Test Tarihi: (TÜV Rheinland) '21. 5. 10 ~ 5. 18.
-Test Yöntemi: Referans test standardı ISO22196:2011
-Test Kurumu: TÜV Rheinland, KTR (KORE TEST VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ)
-Test Yöntemi: Üfleyici fan kanadının bir noktasına bakteri solüsyonu yerleştirildi, bir saat süreyle çalıştırıldı ve bakteri solüsyonu ölçüldü. (Spesifikasyon referansı: ISO22196:2011)
-Test suşları: Staphylococcus aureus (ATCC 6538)/Staphylococcus epidermidis (ATCC 12228)/Klebsiella pneumoniae (ATCC 4352)
-Test Sonucu: Bakterileri %99,99 oranında yok eder
*Sonuçlar ortama bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

[Koku Giderme Verimliliği]
-Test Modeli: Korean domestic FS061PWHA
-Test Tarihi: 21.03.20~4.23
-Test Yöntemi: SPS-KACA 002-0132 İç mekan hava temizleyici
-Test Kurumu: Kore Hava Temizliği Derneği
-Test Sonucu: Sertifikasyon kriterlerini karşılar
*Sonuçlar ortama bağlı olarak değişiklik gösterebilir

Hava Akışını Dilediğiniz Gibi Düzenleyin: Doğrudan, Geniş Veya Dağınık

LG AeroTower, yaşam alanındaki hava akışı için farklı seçenekler arayan, seçici kullanıcılar için tasarlandı. Konsantre esinti, geniş esinti veya sadece hava temizlemeye ihtiyacınız olduğunda 3 Yönlü Hava Akışı.