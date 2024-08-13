LG OLED M ile ilgili bir dizi görüntü. Yan sehpanın üzerinde düzgün bir şekilde duran AV Kutusunun yakından görünümü. LG OLED M, televizyonun etrafındaki kablolardan uzak, zevkli bir şekilde dekore edilmiş bir alanda duvara asılıdır. Ekranda renkli bir görüntünün yer aldığı Zemin Standı üzerindeki LG OLED M'nin yakın plan görüntüsü. Tüm görüntüler CES 2023 İnovasyon Ödülü logosunu gösterir.