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LG SIGNATURE OLED M

Sınırsız Bir Yaşam Alanı

Dünyanın İlk 4K 120Hz Kablosuz AV bağlantılı OLED TV'si olan LG SIGNATURE OLED M ile TV'nizi istediğiniz yere yerleştirme özgürlüğünü hissedin.

LG OLED M ile ilgili bir dizi görüntü. Yan sehpanın üzerinde düzgün bir şekilde duran AV Kutusunun yakından görünümü. LG OLED M, televizyonun etrafındaki kablolardan uzak, zevkli bir şekilde dekore edilmiş bir alanda duvara asılıdır. Ekranda renkli bir görüntünün yer aldığı Zemin Standı üzerindeki LG OLED M'nin yakın plan görüntüsü. Tüm görüntüler CES 2023 İnovasyon Ödülü logosunu gösterir.

*Kablosuz AV Kutusu, TV'nin kablosuz alıcısının altına kurulmalıdır.

**TV ekranına güç kablosu bağlantısı gerekir.

Dilediğiniz Yere Takın

Kablo Saklama Yerinizi Kendiniz Seçin

Kablosuz AV kutusunu iç mekanınıza uygun bir sehpa, raf ve hatta bir yan üniteye yerleştirin. Ardından, TV alanını düzenli tutmak için oyun konsollarını, kameraları, yayın akışı cihazlarını ve daha fazlasını LG SIGNATURE OLED M yerine doğrudan kutuya bağlayın.

*Kablosuz AV Kutusu, TV'nin kablosuz alıcısının altına kurulmalıdır.

**TV ekranına güç kablosu bağlantısı gerekir.

***Ekran görüntüleri temsilidir.