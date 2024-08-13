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Ev Sinema Hoparlörü Bluetooth 40W Bass Blast+ LK72B
Ev Sinema Hoparlörü Bluetooth 40W Bass Blast+ LK72B
Tüm Özellikler
FIZIKI
-
Boyut (G x Y x D) mm - Ana Ünite
196 x 239 x 205
-
Boyut (G x Y x D) mm - Ön Hoparlör
109 x 140 x 100
-
Boyut (G x Y x D) mm
386 x 281 x 297
-
Set Ağırlığı (kg)
2.4
-
Brüt Ağırlık (kg)
3.8
-
Navlun (20ft/40ft/40ft HC)
840/1715/1960
AMPLIFIKATÖR
-
CH
2.1
-
GÜÇ ÇIKIŞI - Toplam
40W
-
THD %10 - Ön Sol/Sağ
10W x 2
-
THD %10 - Sub-Woofer
20W
GIRIŞ VE ÇIKIŞ
-
Ön - Ekran
Var
-
Ön - USB
Var
-
Ön - SD Kart
Var
-
Ön - Audio Girişi - Taşınabilir Cihaz Girişi
Var
-
Arka Panel - Audio Girişi - Ses Sol/Sağ
Var
-
Arka Panel - Hoparlör Terminali - Kanal düzeni
2ch
-
Arka Panel - Hoparlör Terminali - Terminal Tipi
RCA
KULLANIŞLI ÖZELLIKLER
-
Sessiz
Var
-
Bluetooth (Rx)
Var
-
Bluetooth - Otomatik Eşleştirme
Var
SES
-
Ekolayzer - Bass Blast+
Var (Varsayılan)
AV FORMATI
-
Ses Biçimi (Kod Çözme) - MP3 Etiketi
Var
OYNATMA ÖZELLIĞI
-
Oynatma Seçenekleri - Atla - İleri/Geri - MP3
Var
-
Oynatma Seçenekleri - Tara - İleri/Geri - MP3
Var
-
Oynatma Seçenekleri - Duraklat - MP3
Var
-
Tekrar Oynat - 1/Tümü - MP3
Var
-
Oynatma Modu - Rastgele - MP3
Var
GÜÇ
-
Güç - SMPS
100V ~ 240V/50 ~ 60Hz
-
Güç - Kapanışta Güç Tüketimi
0,5W↓
-
Güç - Güç Tüketimi
9W
HOPARLÖR
-
Hoparlör Dahil - Ön - Model Adı
LK72B-S
-
Hoparlör Dahil - Ön - SPL
85
-
Hoparlör Dahil - Ön - Sistem
1 Yönlü
-
Hoparlör Dahil - Ön - Woofer Ünitesi
3,5"
-
Hoparlör Dahil - Ön - Empedans
8Ω
-
Hoparlör Dahil - Subwoofer - SPL
83
-
Hoparlör Dahil - Subwoofer - Sistem
1 Yönlü
-
Hoparlör Dahil - Subwoofer - Woofer Ünitesi
5,25"
-
Hoparlör Dahil - Subwoofer - Empedans
4Ω
ÖZELLIK LISTESI AKSESUAR KITI
-
Talimat Kılavuzu - Basit Kılavuz
Var
-
Uzaktan Kumanda Ünitesi - Tip
Kızılötesi Kumanda (S17)
-
Uzaktan Kumanda Ünitesi - Pil (Boyut)
AAA
-
Piller (Uzaktan Kumanda)
2x
-
Hoparlör Kablosu
Ön hoparlöre entegre kablo
-
Garanti Kartı
Var
-
Karton Kutu Tipi (Tip on, Offset, Flexo)
Tip-on
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