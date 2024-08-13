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Ev Sinema Hoparlörü Bluetooth 40W Bass Blast+ LK72B

Teknik Özellikler

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Ev Sinema Hoparlörü Bluetooth 40W Bass Blast+ LK72B

LK72B

Ev Sinema Hoparlörü Bluetooth 40W Bass Blast+ LK72B

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Tüm Özellikler

FIZIKI

  • Boyut (G x Y x D) mm - Ana Ünite

    196 x 239 x 205

  • Boyut (G x Y x D) mm - Ön Hoparlör

    109 x 140 x 100

  • Boyut (G x Y x D) mm

    386 x 281 x 297

  • Set Ağırlığı (kg)

    2.4

  • Brüt Ağırlık (kg)

    3.8

  • Navlun (20ft/40ft/40ft HC)

    840/1715/1960

AMPLIFIKATÖR

  • CH

    2.1

  • GÜÇ ÇIKIŞI - Toplam

    40W

  • THD %10 - Ön Sol/Sağ

    10W x 2

  • THD %10 - Sub-Woofer

    20W

GIRIŞ VE ÇIKIŞ

  • Ön - Ekran

    Var

  • Ön - USB

    Var

  • Ön - SD Kart

    Var

  • Ön - Audio Girişi - Taşınabilir Cihaz Girişi

    Var

  • Arka Panel - Audio Girişi - Ses Sol/Sağ

    Var

  • Arka Panel - Hoparlör Terminali - Kanal düzeni

    2ch

  • Arka Panel - Hoparlör Terminali - Terminal Tipi

    RCA

KULLANIŞLI ÖZELLIKLER

  • Sessiz

    Var

  • Bluetooth (Rx)

    Var

  • Bluetooth - Otomatik Eşleştirme

    Var

SES

  • Ekolayzer - Bass Blast+

    Var (Varsayılan)

AV FORMATI

  • Ses Biçimi (Kod Çözme) - MP3 Etiketi

    Var

OYNATMA ÖZELLIĞI

  • Oynatma Seçenekleri - Atla - İleri/Geri - MP3

    Var

  • Oynatma Seçenekleri - Tara - İleri/Geri - MP3

    Var

  • Oynatma Seçenekleri - Duraklat - MP3

    Var

  • Tekrar Oynat - 1/Tümü - MP3

    Var

  • Oynatma Modu - Rastgele - MP3

    Var

GÜÇ

  • Güç - SMPS

    100V ~ 240V/50 ~ 60Hz

  • Güç - Kapanışta Güç Tüketimi

    0,5W↓

  • Güç - Güç Tüketimi

    9W

HOPARLÖR

  • Hoparlör Dahil - Ön - Model Adı

    LK72B-S

  • Hoparlör Dahil - Ön - SPL

    85

  • Hoparlör Dahil - Ön - Sistem

    1 Yönlü

  • Hoparlör Dahil - Ön - Woofer Ünitesi

    3,5"

  • Hoparlör Dahil - Ön - Empedans

    8Ω

  • Hoparlör Dahil - Subwoofer - SPL

    83

  • Hoparlör Dahil - Subwoofer - Sistem

    1 Yönlü

  • Hoparlör Dahil - Subwoofer - Woofer Ünitesi

    5,25"

  • Hoparlör Dahil - Subwoofer - Empedans

    4Ω

ÖZELLIK LISTESI AKSESUAR KITI

  • Talimat Kılavuzu - Basit Kılavuz

    Var

  • Uzaktan Kumanda Ünitesi - Tip

    Kızılötesi Kumanda (S17)

  • Uzaktan Kumanda Ünitesi - Pil (Boyut)

    AAA

  • Piller (Uzaktan Kumanda)

    2x

  • Hoparlör Kablosu

    Ön hoparlöre entegre kablo

  • Garanti Kartı

    Var

  • Karton Kutu Tipi (Tip on, Offset, Flexo)

    Tip-on

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