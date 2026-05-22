About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

LG xboom Stage 501 by will.i.am | Karaoke Master | Bluetooth Hoparlör | Partiler ve Performanslar için xboom İmza Sesi

LG xboom Stage 501 by will.i.am | Karaoke Master | Bluetooth Hoparlör | Partiler ve Performanslar için xboom İmza Sesi

STAGE501
Front view of LG xboom Stage 501 by will.i.am | Karaoke Master | Bluetooth Hoparlör | Partiler ve Performanslar için xboom İmza Sesi STAGE501
aydınlatma kapalı halde önden görünüm.
aydınlatma açık halde sol perspektif görünümü
aydınlatma açık halde sağ perspektif görünümü
arkadan görünüm
aydınlatma açık halde üstten görünüm
aydınlatma kapalı halde arkadan görünüm
yatay önden görünüm
aydınlatma açık halde yatay önden görünüm
pil ve port yakın çekim
kablo portu yakın çekim
USP kartı: will.i.am tarafından geliştirilen xboom Signature Sound, Peerless tarafından üretildi
USP kartı: AI ile herhangi bir şarkıyı karaoke’a dönüştürün
USP kartı: Çok yönlü yerleştirme
USP kartı: Maksimum 25 Saat Çalma Süresi
Front view of LG xboom Stage 501 by will.i.am | Karaoke Master | Bluetooth Hoparlör | Partiler ve Performanslar için xboom İmza Sesi STAGE501
aydınlatma kapalı halde önden görünüm.
aydınlatma açık halde sol perspektif görünümü
aydınlatma açık halde sağ perspektif görünümü
arkadan görünüm
aydınlatma açık halde üstten görünüm
aydınlatma kapalı halde arkadan görünüm
yatay önden görünüm
aydınlatma açık halde yatay önden görünüm
pil ve port yakın çekim
kablo portu yakın çekim
USP kartı: will.i.am tarafından geliştirilen xboom Signature Sound, Peerless tarafından üretildi
USP kartı: AI ile herhangi bir şarkıyı karaoke’a dönüştürün
USP kartı: Çok yönlü yerleştirme
USP kartı: Maksimum 25 Saat Çalma Süresi

Temel Özellikler

  • will.i.am’in dokunuşlarını taşıyan xboom imza ses
  • AI Karaoke Master
  • Peerless ünite
  • 25 Saat Çalma Süresi
  • AI Ses
  • 4 farklı montaj tipi
Daha fazla
iF Design Award logosu

xboom Stage 501

iF Design Award – Kazanan

LG xboom Stage 501, will.i.am tarafından geliştirilmiş xboom İmza Sesi özelliğine sahip dahili LED aydınlatmalı taşınabilir parti hoparlörü

LG xboom Stage 501, will.i.am tarafından geliştirilmiş xboom İmza Sesi özelliğine sahip dahili LED aydınlatmalı taşınabilir parti hoparlörü

will.i.am tarafından partiler için xboom İmza Sesi

LG xboom Stage 501, Peerless tarafından özel olarak ayarlanmış ses kalitesine ve dahili aydınlatmaya sahip güçlü bir parti hoparlörüdür. LG xboom Stage 501, parti hoparlöründeki manuel ayarlama kontrolleri sayesinde herhangi bir şarkıyı AI destekli karaoke’ye dönüştürür. LG xboom Stage 501, çok yönlü 4 yönlü montaj modlarını gösteren farklı kurulumlarda sergilenen bir parti hoparlörüdür. LG xboom Stage 501, gündüzden geceye ve sonrasında 25 saate kadar pil ömrü süresini vurgulayan bir parti hoparlörüdür.

LG xboom Stage 501, Peerless tarafından özel olarak ayarlanmış ses kalitesine ve dahili aydınlatmaya sahip güçlü bir parti hoparlörüdür. LG xboom Stage 501, parti hoparlöründeki manuel ayarlama kontrolleri sayesinde herhangi bir şarkıyı AI destekli karaoke’ye dönüştürür. LG xboom Stage 501, çok yönlü 4 yönlü montaj modlarını gösteren farklı kurulumlarda sergilenen bir parti hoparlörüdür. LG xboom Stage 501, gündüzden geceye ve sonrasında 25 saate kadar pil ömrü süresini vurgulayan bir parti hoparlörüdür.

will.i.am’in dokunuşuyla: xboom İmza Sesi

Müzik ve teknolojideki uzmanlığını harmanlayan will.i.am, daha fazla denge ve daha sıcak bir ton elde etmek için xboom’un sesini profesyonel olarak iyileştirdi. xboom Stage 501, her partiyi bir üst seviyeye çıkarmak ve her anı benzersiz bir şekilde size ait hissettirmek için tasarlanan, netlik ve kontrol ile güçlü ve cesur ses sunar.

Will.i.am’in arkasında durduğu, üzerinde ‘xboom by will.i.am’ yazısı bulunan ışıklı LG XBOOM Stage 501 hoparlör.

Will.i.am’in arkasında durduğu, üzerinde ‘xboom by will.i.am’ yazısı bulunan ışıklı LG XBOOM Stage 501 hoparlör.

Peerless tarafından ustalıkla tasarlanan imza ses

will.i.am tarafından ayarlanan xboom İmza Sesi, üst düzey akustik mühendisliği ile tanınan yüzyıllık Danimarkalı ses üreticisi Peerless ile geliştirilen premium sürücüler aracılığıyla sunulur. İki adet 5,25 inç woofer, kontrollü düşük frekanslı etki sağlarken, çift 2,5 inç tam aralıklı ünite netliği korur ve parti ölçeğindeki alanları güçlü ve dengeli sesle doldurmak için birlikte çalışır.

xboom Stage 501'in Peerless birimlerini gösteren video

Illuminated LG XBOOM Stage 501 speaker with Will.i.am standing behind it, featuring the text 'xboom by will.i.am



*Sahneler temsilidir.

AI ile herhangi bir şarkıyı karaoke'ye dönüştürün.

Uygulama kullanmadan anında karaoke keyfini çıkarın. AI destekli ses ayrımı, herhangi bir şarkıdan yalnızca ses parçalarını temiz bir şekilde çıkararak müziğinizi gerçek zamanlı olarak net bir karaoke desteğine dönüştürür. Key Changer ile şarkının anahtarını adım adım ses aralığınıza uyacak şekilde ayarlayabilirsiniz—doğrudan hoparlörden—ardından orijinal vokallerden yalnızca enstrümantal oynatmaya sorunsuz bir şekilde geçebilirsiniz. Sadece basın ve şarkı söyleyin.

LG xboom Stage 501 hoparlör, herhangi bir şarkıyı karaoke’ye dönüştürmek için kullanılan AI Key Changer ve Ses Çıkarıcı kontrollerine sahip AI Karaoke Master özelliklerini gösteriyor.

*Mikrofon dahil değildir. Ayrıca satılır.

Her yerde sahneye hazır

Xboom Stage 501, dört montaj moduyla anı şekillendirmenizi sağlar: Yatay Tip, Eğim Tipi, Dikey Tip ve Direk Tipi. Her mod, net ses ve optimize edilmiş kapsama alanı sağlayacak şekilde tasarlanmıştır, böylece ses her zaman partinin havasına uyar. Döndürülebilir bir merkez logosu, yatay veya dikey yerleştirmeyle hizalanarak sahneyi nasıl kurarsanız kurun tasarımı temiz ve bilinçli tutar.

1) Dikey konumda LED aydınlatmalı LG xboom Stage 501 parti hoparlörü, dikey parti kurulumu oluşturur 2) LG xboom Stage 501 parti hoparlörü, yanlarında dinamik parti havası için dans eden bir kişi ile eğik konumda LED aydınlatmalı 3) Geniş ses ve görsel kapsama için yatay olarak yerleştirilmiş LED aydınlatmalı LG xboom Stage 501 parti hoparlörü 4) Yüksek ses ve aydınlatma efektleri için direğe monte edilmiş LED aydınlatmalı LG xboom Stage 501 parti hoparlörü

1) Dikey konumda LED aydınlatmalı LG xboom Stage 501 parti hoparlörü, dikey parti kurulumu oluşturur 2) LG xboom Stage 501 parti hoparlörü, yanlarında dinamik parti havası için dans eden bir kişi ile eğik konumda LED aydınlatmalı 3) Geniş ses ve görsel kapsama için yatay olarak yerleştirilmiş LED aydınlatmalı LG xboom Stage 501 parti hoparlörü 4) Yüksek ses ve aydınlatma efektleri için direğe monte edilmiş LED aydınlatmalı LG xboom Stage 501 parti hoparlörü

25 Saat Çalma Süresi | Gece Gündüz

Uzun partiler için tasarlanan xboom Stage 501 ile enerjiyi yüksek tutun.

99 watt süper kapasiteli değiştirilebilir pili partiye ara verme!

LG xboom Stage 501 kablosuz Bluetooth hoparlör, partilerde hoparlör kullanımı için 25 saat pil ömrü

*25 Saat çalma süresi, aydınlatma kapalıyken %50 ses düzeyinde Oyun Süresini Geliştirme modunda gerçekleştirilen dahili teste dayanır. Gerçek pil performansı, kullanım koşullarına ve ayarlara bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

*Değiştirilebilir pil dahil değildir. Ayrıca satılır.

Sahnenizi tek elle her yere taşıyın

Kolay tutuşlu kol, hem yatay hem de dikey taşımayı destekleyerek daha fazla esneklik sağlar. Optimize edilmiş iç tasarımı sayesinde, xboom Stage 501'i taşımak ve kurmak oldukça kolaydır; bu da parti ses sistemini her yere taşınabilir ve zahmetsiz hale getirir.

Tek elle dikey ve yatay olarak taşınan LG xboom Stage 501 hoparlör, tek elle taşınabilirliği ve gittiğiniz her yere zahmetsiz ve kolay taşımayı vurgular

Alan Kalibrasyonu Pro ile Özelleştirilmiş Ses Deneyimi

Dahili jiroskop sensörü ile otomatik EQ yeniden kalibrasyonu, her ortamda optimum ses sağlar. İster iç mekanda ister dış mekanda olsun, xboom Stage 501 her mekanda net ve canlı ses sağlamak için çevresine uyum sağlar.

*Bu içerik, AI tarafından oluşturulan materyalleri içerir.

Müzik ve Net Ses için AI SES

AI algoritması, EQ profillerini ayarlamak için ses içeriğini gerçek zamanlı olarak analiz eder, müzik çalmak için bası dengeler ve podcast veya haberler için netliği artırır.

LG xboom Stage 501 parti hoparlörü, LED aydınlatmasıyla yapay zeka destekli ses özelliğini gösterir ve bas güçlendirme için EQ'yu otomatik olarak ayarlayarak daha net ses çalma imkanı sunar.

*Görüntü, görsel amaçlı olarak temsilidir.

AI ışıklandırma müzikle senkronizasyon yaratır

Müziğinizle senkronizasyon yaratmak için tasarlanan ışıklandırma. AI fark müzik türlerini analiz ederek ışıklandırmayı çalma listenize göre ayarlar. Çift çubuklu ışıklandırma partinize canlı renkler ekler.

*Video yalnızca tanıtım niteliğindedir

IPX4 suya dayanıklı

IPX4 derecesiyle suya dayanıklı. Açık hava etkinliklerinde size eşlik etmeye hazır.

LG xboom Stage 501 IPX4 hoparlör, su konusunda endişelenmeden açık havada müziğin keyfini çıkarmanızı sağlayan suya dayanıklı Bluetooth hoparlör

*IPX4 en az 10 dakika için hoparlörü her yönden gelecek su sıçramalarına karşı korur.

*Görüntü, görsel amaçlı olarak temsilidir.

Evde Auracast™ Party Link aracılığıyla birden fazla hoparlör arasındaki ses bağlantısını gösteren xboom stage 501 hoparlör

Evde Auracast™ Party Link aracılığıyla birden fazla hoparlör arasındaki ses bağlantısını gösteren xboom stage 501 hoparlör

Çok hoparlörlü bağlantı için Auracast™ ses yayını

Auracast™, Bluetooth LE Audio teknolojisini kullanarak sesi aynı anda birden fazla hoparlöre iletir, ses kapsamını genişletir ve grup toplantıları için birleşik bir dinleme alanı oluşturur.

*Bu özellik, LG ThinQ uygulamasındaki Smart Button menüsünde Party Link ayarlandığında kullanılabilir.

Yazdır

Tüm Özellikler

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.

Müşteri Yorumları

LG Size Özel Seçimler

Mağazada Bul

Yakınlarınızda bu ürünü deneyimleyin.