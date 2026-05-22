LG xboom Stage 501 by will.i.am | Karaoke Master | Bluetooth Hoparlör | Partiler ve Performanslar için xboom İmza Sesi

Müzik ve teknolojideki uzmanlığını harmanlayan will.i.am, daha fazla denge ve daha sıcak bir ton elde etmek için xboom’un sesini profesyonel olarak iyileştirdi. xboom Stage 501, her partiyi bir üst seviyeye çıkarmak ve her anı benzersiz bir şekilde size ait hissettirmek için tasarlanan, netlik ve kontrol ile güçlü ve cesur ses sunar.