LG Beyaz Eşyalarda Süpürge ile Alımda İndirim Kampanyası

Seçili Beyaz Eşyalarda Hediye Kupon Fırsatı

1) Bu kampanya 10-30 Haziran 2024 tarihlerinde https://www.lg.com/tr/ özel, seçili beyaz eşyalar ile süpürge modelleri birlikte aynı sepette alımlarda geçerli olup stoklar ile sınırlıdır.

2) Kampanya modelleri:

Ana Model Sepet Kampanyası Modeli İki Model Birlikte Sepete Eklenme Durumunda Ek Kupon F4Y5VRPYJ.AMBPLTK A9T-ULTRA.ECBQLTK 1000 TL F4Y5VRPYW.ABWPLTK A9T-ULTRA.ECBQLTK 1000 TL GTL569PQAM.AVWPLTK A9T-ULTRA.ECBQLTK 1000 TL GTL569PSAM.AVSPLTK A9T-ULTRA.ECBQLTK 1000 TL GR-F802HLHU.APZPLTK A9T-ULTRA.ECBQLTK 1000 TL GR-H802HLHJ.APZPLTK A9T-ULTRA.ECBQLTK 1000 TL GR-H802HQHJ.ASWPLTK A9T-ULTRA.ECBQLTK 1000 TL GN-H702HLHU.APZPLTK A9T-ULTRA.ECBQLTK 1000 TL DFC325HD.ABDPLTK A9T-ULTRA.ECBQLTK 1000 TL DFC425FP.APZPLTK A9T-ULTRA.ECBQLTK 1000 TL F4Y5VRPYJ.AMBPLTK A9K-PRO.BBBQLTK 1000 TL F4Y5VRPYW.ABWPLTK A9K-PRO.BBBQLTK 1000 TL GTL569PQAM.AVWPLTK A9K-PRO.BBBQLTK 1000 TL GTL569PSAM.AVSPLTK A9K-PRO.BBBQLTK 1000 TL GR-F802HLHU.APZPLTK A9K-PRO.BBBQLTK 1000 TL GR-H802HLHJ.APZPLTK A9K-PRO.BBBQLTK 1000 TL GR-H802HQHJ.ASWPLTK A9K-PRO.BBBQLTK 1000 TL GN-H702HLHU.APZPLTK A9K-PRO.BBBQLTK 1000 TL DFC325HD.ABDPLTK A9K-PRO.BBBQLTK 1000 TL DFC425FP.APZPLTK A9K-PRO.BBBQLTK 1000 TL F4Y5VRPYJ.AMBPLTK A9N-CORE.BIGQLTK 1000 TL F4Y5VRPYW.ABWPLTK A9N-CORE.BIGQLTK 1000 TL GTL569PQAM.AVWPLTK A9N-CORE.BIGQLTK 1000 TL GTL569PSAM.AVSPLTK A9N-CORE.BIGQLTK 1000 TL GR-F802HLHU.APZPLTK A9N-CORE.BIGQLTK 1000 TL GR-H802HLHJ.APZPLTK A9N-CORE.BIGQLTK 1000 TL GR-H802HQHJ.ASWPLTK A9N-CORE.BIGQLTK 1000 TL GN-H702HLHU.APZPLTK A9N-CORE.BIGQLTK 1000 TL DFC325HD.ABDPLTK A9N-CORE.BIGQLTK 1000 TL DFC425FP.APZPLTK A9N-CORE.BIGQLTK 1000 TL F4Y5VRPYJ.AMBPLTK A9N-LITE.BVWQLTK 1000 TL F4Y5VRPYW.ABWPLTK A9N-LITE.BVWQLTK 1000 TL GTL569PQAM.AVWPLTK A9N-LITE.BVWQLTK 1000 TL GTL569PSAM.AVSPLTK A9N-LITE.BVWQLTK 1000 TL GR-F802HLHU.APZPLTK A9N-LITE.BVWQLTK 1000 TL GR-H802HLHJ.APZPLTK A9N-LITE.BVWQLTK 1000 TL GR-H802HQHJ.ASWPLTK A9N-LITE.BVWQLTK 1000 TL GN-H702HLHU.APZPLTK A9N-LITE.BVWQLTK 1000 TL DFC325HD.ABDPLTK A9N-LITE.BVWQLTK 1000 TL DFC425FP.APZPLTK A9N-LITE.BVWQLTK 1000 TL

3) Kupon hediyesi, seçili ürünler ile birlikte eklenen süpürgeler sepete eklendiğinde belirtilen tutar değerinde geçerli olacaktır.

4) Bu kampanya 10-30 Haziran 2024 tarihleri arasında https://www.lg.com/tr/ sayfasında geçerlidir. F4Y5VRPYJ.AMBPLTK, F4Y5VRPYW.ABWPLTK, GTL569PQAM.AVWPLTK, GTL569PSAM.AVSPLTK, GR-F802HLHU.APZPLTK, GR-H802HLHJ.APZPLTK, GR-H802HQHJ.ASWPLTK, GN-H702HLHU.APZPLTK, DFC425FP.APZPLTK, DFC325HD.ABDPLTK modelleri ile birlikte A9T-ULTRA, A9K-PRO, A9N-CORE, A9N-LITE modelleri birlikte alımlarında model bazlı kuponlara ek olarak sepette 1000 TL kupon uygulanacaktır. LG Electronics Ticaret A.Ş. belirtilen kampanyanın tarih ve şartlarında değişiklik yapma veya tamamen iptal etme hakkını saklı tutar.

5) LG Electronics Ticaret A.Ş. belirtilen kampanyanın tarih ve şartlarında değişiklik yapma veya tamamen iptal etme hakkını saklı tutar.

6) Daha fazla bilgiye LG Müşteri Bilgi Merkezi’nden 444 6 543 (LGE) ulaşılabilir.