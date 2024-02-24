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LG Beyaz Eşyalarda Süpürge ile Alımda İndirim Kampanyası

Beyaz Eşya Bayram Paket Kampanyası

Seçili Beyaz Eşyalarda Hediye Kupon Fırsatı

 

 

1) Bu kampanya 10-30 Haziran 2024 tarihlerinde https://www.lg.com/tr/  özel, seçili beyaz eşyalar ile süpürge modelleri birlikte aynı sepette alımlarda geçerli olup stoklar ile sınırlıdır.

 

2) Kampanya modelleri:

 

Ana Model

Sepet Kampanyası Modeli

İki Model Birlikte Sepete Eklenme Durumunda Ek Kupon

F4Y5VRPYJ.AMBPLTK

A9T-ULTRA.ECBQLTK

1000 TL

F4Y5VRPYW.ABWPLTK

A9T-ULTRA.ECBQLTK

1000 TL

GTL569PQAM.AVWPLTK

A9T-ULTRA.ECBQLTK

1000 TL

GTL569PSAM.AVSPLTK

A9T-ULTRA.ECBQLTK

1000 TL

GR-F802HLHU.APZPLTK

 A9T-ULTRA.ECBQLTK 

1000 TL

GR-H802HLHJ.APZPLTK

 A9T-ULTRA.ECBQLTK 

1000 TL

GR-H802HQHJ.ASWPLTK

 A9T-ULTRA.ECBQLTK 

1000 TL

GN-H702HLHU.APZPLTK

 A9T-ULTRA.ECBQLTK 

1000 TL

DFC325HD.ABDPLTK

 A9T-ULTRA.ECBQLTK 

1000 TL

DFC425FP.APZPLTK

 A9T-ULTRA.ECBQLTK

1000 TL

F4Y5VRPYJ.AMBPLTK

A9K-PRO.BBBQLTK

1000 TL

F4Y5VRPYW.ABWPLTK

A9K-PRO.BBBQLTK

1000 TL

GTL569PQAM.AVWPLTK

A9K-PRO.BBBQLTK

1000 TL

GTL569PSAM.AVSPLTK

A9K-PRO.BBBQLTK

1000 TL

GR-F802HLHU.APZPLTK

 A9K-PRO.BBBQLTK 

1000 TL

GR-H802HLHJ.APZPLTK

 A9K-PRO.BBBQLTK 

1000 TL

GR-H802HQHJ.ASWPLTK

 A9K-PRO.BBBQLTK 

1000 TL

GN-H702HLHU.APZPLTK

 A9K-PRO.BBBQLTK 

1000 TL

DFC325HD.ABDPLTK

 A9K-PRO.BBBQLTK 

1000 TL

DFC425FP.APZPLTK

 A9K-PRO.BBBQLTK

1000 TL

F4Y5VRPYJ.AMBPLTK

A9N-CORE.BIGQLTK

1000 TL

F4Y5VRPYW.ABWPLTK

A9N-CORE.BIGQLTK

1000 TL

GTL569PQAM.AVWPLTK

A9N-CORE.BIGQLTK

1000 TL

GTL569PSAM.AVSPLTK

A9N-CORE.BIGQLTK

1000 TL

GR-F802HLHU.APZPLTK

 A9N-CORE.BIGQLTK 

1000 TL

GR-H802HLHJ.APZPLTK

 A9N-CORE.BIGQLTK 

1000 TL

GR-H802HQHJ.ASWPLTK

 A9N-CORE.BIGQLTK 

1000 TL

GN-H702HLHU.APZPLTK

 A9N-CORE.BIGQLTK 

1000 TL

DFC325HD.ABDPLTK

 A9N-CORE.BIGQLTK 

1000 TL

DFC425FP.APZPLTK

 A9N-CORE.BIGQLTK 

1000 TL

F4Y5VRPYJ.AMBPLTK

A9N-LITE.BVWQLTK

1000 TL

F4Y5VRPYW.ABWPLTK

A9N-LITE.BVWQLTK

1000 TL

GTL569PQAM.AVWPLTK

A9N-LITE.BVWQLTK

1000 TL

GTL569PSAM.AVSPLTK

A9N-LITE.BVWQLTK

1000 TL

GR-F802HLHU.APZPLTK

 A9N-LITE.BVWQLTK 

1000 TL

GR-H802HLHJ.APZPLTK

 A9N-LITE.BVWQLTK 

1000 TL

GR-H802HQHJ.ASWPLTK

 A9N-LITE.BVWQLTK 

1000 TL

GN-H702HLHU.APZPLTK

 A9N-LITE.BVWQLTK 

1000 TL

DFC325HD.ABDPLTK

 A9N-LITE.BVWQLTK

1000 TL

DFC425FP.APZPLTK

 A9N-LITE.BVWQLTK

1000 TL

 
 

3) Kupon hediyesi, seçili ürünler ile birlikte eklenen süpürgeler sepete eklendiğinde belirtilen tutar değerinde geçerli olacaktır.

 

 

4) Bu kampanya 10-30 Haziran 2024 tarihleri arasında https://www.lg.com/tr/ sayfasında geçerlidir. F4Y5VRPYJ.AMBPLTK, F4Y5VRPYW.ABWPLTK, GTL569PQAM.AVWPLTK, GTL569PSAM.AVSPLTK, GR-F802HLHU.APZPLTK, GR-H802HLHJ.APZPLTK, GR-H802HQHJ.ASWPLTK, GN-H702HLHU.APZPLTK, DFC425FP.APZPLTK, DFC325HD.ABDPLTK modelleri ile birlikte A9T-ULTRA, A9K-PRO, A9N-CORE, A9N-LITE modelleri birlikte alımlarında model bazlı kuponlara ek olarak sepette 1000 TL kupon uygulanacaktır. LG Electronics Ticaret A.Ş. belirtilen kampanyanın tarih ve şartlarında değişiklik yapma veya tamamen iptal etme hakkını saklı tutar.

 

 

5) LG Electronics Ticaret A.Ş. belirtilen kampanyanın tarih ve şartlarında değişiklik yapma veya tamamen iptal etme hakkını saklı tutar.

 

 

6) Daha fazla bilgiye LG Müşteri Bilgi Merkezi’nden 444 6 543 (LGE) ulaşılabilir.

 