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LG Beyaz Eşyalarda Süpürge ile Alımda İndirim Kampanyası
Sepetinize başarıyla eklendi
Yeniden stoklama bildirimi halihazırda güncellendi.
Seçili Beyaz Eşyalarda Hediye Kupon Fırsatı
1) Bu kampanya 10-30 Haziran 2024 tarihlerinde https://www.lg.com/tr/ özel, seçili beyaz eşyalar ile süpürge modelleri birlikte aynı sepette alımlarda geçerli olup stoklar ile sınırlıdır.
2) Kampanya modelleri:
Ana Model
Sepet Kampanyası Modeli
İki Model Birlikte Sepete Eklenme Durumunda Ek Kupon
F4Y5VRPYJ.AMBPLTK
A9T-ULTRA.ECBQLTK
1000 TL
F4Y5VRPYW.ABWPLTK
A9T-ULTRA.ECBQLTK
1000 TL
GTL569PQAM.AVWPLTK
A9T-ULTRA.ECBQLTK
1000 TL
GTL569PSAM.AVSPLTK
A9T-ULTRA.ECBQLTK
1000 TL
GR-F802HLHU.APZPLTK
A9T-ULTRA.ECBQLTK
1000 TL
GR-H802HLHJ.APZPLTK
A9T-ULTRA.ECBQLTK
1000 TL
GR-H802HQHJ.ASWPLTK
A9T-ULTRA.ECBQLTK
1000 TL
GN-H702HLHU.APZPLTK
A9T-ULTRA.ECBQLTK
1000 TL
DFC325HD.ABDPLTK
A9T-ULTRA.ECBQLTK
1000 TL
DFC425FP.APZPLTK
A9T-ULTRA.ECBQLTK
1000 TL
F4Y5VRPYJ.AMBPLTK
A9K-PRO.BBBQLTK
1000 TL
F4Y5VRPYW.ABWPLTK
A9K-PRO.BBBQLTK
1000 TL
GTL569PQAM.AVWPLTK
A9K-PRO.BBBQLTK
1000 TL
GTL569PSAM.AVSPLTK
A9K-PRO.BBBQLTK
1000 TL
GR-F802HLHU.APZPLTK
A9K-PRO.BBBQLTK
1000 TL
GR-H802HLHJ.APZPLTK
A9K-PRO.BBBQLTK
1000 TL
GR-H802HQHJ.ASWPLTK
A9K-PRO.BBBQLTK
1000 TL
GN-H702HLHU.APZPLTK
A9K-PRO.BBBQLTK
1000 TL
DFC325HD.ABDPLTK
A9K-PRO.BBBQLTK
1000 TL
DFC425FP.APZPLTK
A9K-PRO.BBBQLTK
1000 TL
F4Y5VRPYJ.AMBPLTK
A9N-CORE.BIGQLTK
1000 TL
F4Y5VRPYW.ABWPLTK
A9N-CORE.BIGQLTK
1000 TL
GTL569PQAM.AVWPLTK
A9N-CORE.BIGQLTK
1000 TL
GTL569PSAM.AVSPLTK
A9N-CORE.BIGQLTK
1000 TL
GR-F802HLHU.APZPLTK
A9N-CORE.BIGQLTK
1000 TL
GR-H802HLHJ.APZPLTK
A9N-CORE.BIGQLTK
1000 TL
GR-H802HQHJ.ASWPLTK
A9N-CORE.BIGQLTK
1000 TL
GN-H702HLHU.APZPLTK
A9N-CORE.BIGQLTK
1000 TL
DFC325HD.ABDPLTK
A9N-CORE.BIGQLTK
1000 TL
DFC425FP.APZPLTK
A9N-CORE.BIGQLTK
1000 TL
F4Y5VRPYJ.AMBPLTK
A9N-LITE.BVWQLTK
1000 TL
F4Y5VRPYW.ABWPLTK
A9N-LITE.BVWQLTK
1000 TL
GTL569PQAM.AVWPLTK
A9N-LITE.BVWQLTK
1000 TL
GTL569PSAM.AVSPLTK
A9N-LITE.BVWQLTK
1000 TL
GR-F802HLHU.APZPLTK
A9N-LITE.BVWQLTK
1000 TL
GR-H802HLHJ.APZPLTK
A9N-LITE.BVWQLTK
1000 TL
GR-H802HQHJ.ASWPLTK
A9N-LITE.BVWQLTK
1000 TL
GN-H702HLHU.APZPLTK
A9N-LITE.BVWQLTK
1000 TL
DFC325HD.ABDPLTK
A9N-LITE.BVWQLTK
1000 TL
DFC425FP.APZPLTK
A9N-LITE.BVWQLTK
1000 TL
3) Kupon hediyesi, seçili ürünler ile birlikte eklenen süpürgeler sepete eklendiğinde belirtilen tutar değerinde geçerli olacaktır.
4) Bu kampanya 10-30 Haziran 2024 tarihleri arasında https://www.lg.com/tr/ sayfasında geçerlidir. F4Y5VRPYJ.AMBPLTK, F4Y5VRPYW.ABWPLTK, GTL569PQAM.AVWPLTK, GTL569PSAM.AVSPLTK, GR-F802HLHU.APZPLTK, GR-H802HLHJ.APZPLTK, GR-H802HQHJ.ASWPLTK, GN-H702HLHU.APZPLTK, DFC425FP.APZPLTK, DFC325HD.ABDPLTK modelleri ile birlikte A9T-ULTRA, A9K-PRO, A9N-CORE, A9N-LITE modelleri birlikte alımlarında model bazlı kuponlara ek olarak sepette 1000 TL kupon uygulanacaktır. LG Electronics Ticaret A.Ş. belirtilen kampanyanın tarih ve şartlarında değişiklik yapma veya tamamen iptal etme hakkını saklı tutar.
5) LG Electronics Ticaret A.Ş. belirtilen kampanyanın tarih ve şartlarında değişiklik yapma veya tamamen iptal etme hakkını saklı tutar.
6) Daha fazla bilgiye LG Müşteri Bilgi Merkezi’nden 444 6 543 (LGE) ulaşılabilir.