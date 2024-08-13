 Seçili LG XBOOM Alımlarında Mikrofon Hediye

LG XBOOM XL9 ve LG XBOOM XL7 Mikrofon Hediyesi Kampanya Koşulları

1. Bu kampanya 18 Şubat 2025 saat 00.01 tarihinden, 31 Mayıs 2025 saat 23.59 tarihine kadar LG Mağazaları, MediaMarkt, Teknosa ve Vatan Bilgisayar, online ve/ya offline satış noktalarından yapılan alışverişlerde geçerli olup, 520 adet stok ile sınırlıdır.

2. Stoklar tükendiğinde kampanya sona erecektir.

3. LG XBOOM XL9 ve LG XBOOM XL7 ürünlerinde geçerlidir. Kampayadan faydalanmak için kampanyaya dahil ürünlerden bir adet alınması yeterlidir.

4. Kampanyaya katılım sağlayacak tüketici ile fatura muhattabı aynı kişi olmalıdır.

5. Kampanya LG XBOOM XL9 ve LG XBOOM XL7 modellerinde geçerlidir. LG XBOOM XL9 ve/ya LG XBOOM XL7 satın alımlarında, formu eksiksiz dolduran müşterilere her form yüklemesi başına yalnızca 1 adet Westa WM-580 Kablolu El Mikrofonu gönderilecektir.

6. Birden fazla ürün alınlarımda formun ürün adedi kadar doldurulması gerekir. ÖR: aynı fatura üzerinde 2 adet LG XBOOM XL9 satın alımı var ise, 2 ürün için 2 ayrı form doldurularak faturadaki/ürünün üzerindeki ürün kodlarının ayrı ayrı 2 form ile doldurularak gönderilmesi gerekir.

7. Westa WM-580 Kablolu El Mikrofonu hediyesi satılamaz veya paraya çevrilemez. Kampanya katılım koşullarını yerine getiren müşterilerimize hediyesi katılım formunda bildirilen adrese LG Electronics tarafından en geç 90 iş günü içerisinde gönderilecektir. Kampanya tüm online ve offline mağazalarda geçerlidir. Bu kampanya 18 Şubat 2025 tarihinden, 31 Mayıs 2025 saat 23.59 tarihine kadar yapılan alışverişlerde geçerlidir ve stok ile sınırlıdır. Katılımcının kampanyaya katılım sağladığı ürünü herhangi bir sebeple iade etmesi veya değiştirmesi halinde, katılımcının bu kampanya kapsamında aldığı hediye bedelini de iade etmesi gerekmektedir. Kampanya stoklarla sınırlıdır.

8. Tüketicinin kampanyaya katılım sürecini tamamlayabilmesi için: En geç 15 Haziran 2025 tarihi saat 23.59’a kadar www.lgkampanya.com adresindeki online katılım sayfasına; adı, soyadı, cep numarası, e-posta, ürün seri no, il adı, ilçe adı, posta kodu, açık adres, TC kimlik no, ürünün satın alındığı mağaza ile fatura bilgileri ile girilmesi gerekmektedir. Fatura görselinin net ve okunur şekilde yüklenmesi gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacak olup LG Electronics Ticaret A.Ş nezdinde herhangi bir sorumluluk doğurmayacaktır.

9. www.lgkampanya.com online katılım sayfasından aynı zamanda başvurunuzun durumunu takip edebilirsiniz.

10. Ürüne ait bir seri numarası kampanyadan yalnızca 1 kez faydalanabilir. Bir ürüne ilişkin olarak gerçekleştirilen birden fazla kayıtlarda, ilk önce kayıt yaptıran tüketicinin kaydı kabul edilecek ve hediyeye hak kazanacaktır. Katılımda sunulan tüm bilgilerin doğruluğu ve yeterliliğinin ispatı katılımcının sorumluluğundadır. Girilen bilgilerin eksiksiz ve kampanya katılım koşullarına uygun olması durumunda hediye gönderimi kampanya fatura yükleme bitiş tarihinden itibaren 90 iş günü içerisinde gönderilecektir. Hediye ürün belirtilen süre içinde tarafınıza ulaşmadıysa LG Müşteri Bilgi Merkezi’ni 444 6 543 (LGE) arayarak bilgi alınız.

11. Asıl ürünün herhangi bir sebeple iade edilmesi ve ücretinin geri ödenmesi durumunda hediye edilen ürünün de iade edilmesi gerekmektedir. Aksi halde asıl ürünün iadesi kabul edilmeyecektir.

12. Asıl ürünün herhangi bir sebeple iade edilmesi ve ücretinin geri ödenmesi durumunda hediye edilen ürünün de iade edilmesi gerekmektedir, Hediyenin iade edilemediği durumlarda hediyenin piyasa değeri olarak belirtilen değeri iade edilecek tutar olan asıl ürün fatura bedelinden düşülecektir. Aksi halde iade kabul edilmeyecektir.

13. Bu kampanyaya katılmak için satın alınan ürünlerin, LG Electronics Ticaret A.Ş. tarafından ithal edilmiş olması gerekmektedir. Aksi halde katılımcı kampanyadan yararlanamaz.

14. Bu kampanya başka bir LG kampanyası ile birleştirilemez.

15. LG Electronics Ticaret A.Ş. belirtilen kampanyanın tarih ve şartlarında değişiklik yapma veya tamamen iptal etme hakkını saklı tutar.

16. Kampanyaya katılan herkes yukarıda belirtilen şartları kabul etmiş sayılacaktır.

17. Daha fazla bilgiye LG Müşteri Bilgi Merkezi’nden 444 6 543 (LGE) ulaşılabilir.

18. Kullanıcı tarafından verilen tüm bilgiler LG’nin Gizlilik Politikası kapsamında işleme alınacaktır. Detaylı bilgi için LGE Electronics Ticaret A.Ş. LGE Kampanya Müşterileri için Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Aydınlatma Metnini inceleyiniz. https://lgkampanya.com/kvp.pdf