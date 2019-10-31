2021 SERİSİ LG SMART TV'LERE GOOGLE STADIA DESTEĞİ GELİYOR





2021 Model LG Smart TV’ler, Stadia Pro Oyuncuları için, 5.1 surround ses ile tamamlanan muhteşem bir Stadia oyun deneyimi sunacak.

LG Electronics (LG), bu yılın ikinci yarısında 2021 model webOS Smart TV'lerine Stadia'yı getirmek için Google ile planlanan bir ortaklığı duyurdu. Stadia’nın yayınlanması ile LG bu platformu destekleyen ilk TV üreticisi olacak.

LG, son teknolojiye sahip ekranlarında 4K ve 5.1 surround ses desteğiyle Stadia Pro kullanıcıları için üstün bir oyun deneyimini destekleme taahhüdünü gösteriyor. LG TV'lerdeki Stadia, kullanıcıların Cyberpunk 2077, NBA 2K21, Assassin'in Creed: Valhalla ve Watch Dogs: Legion gibi popüler Stadia oyunlarını yalnızca bir Stadia oyun kumandası ile ek donanım veya oyun indirmeye gerek olmadan anında oynamalarına olanak tanıyacak.

LG, bu yeni hizmeti 2021'in ikinci yarısında, Stadia'nın mevcut olduğu ülkelerde, LG TV Uygulama Mağazası’ndan LG Smart TV'lere indirilebilir bir uygulama olarak başlatmayı planlıyor. Stadia hali hazırda 130'dan fazla oyun sunuyor ve bu oyunlara düzenli olarak yenileri ekleniyor. Oyunlar tek tek satın alınabiliyor veya oyuncular, özel indirimler ve 4K'ya kadar çözünürlük içeren Stadia Pro aboneliğiyle ücretsiz olarak oynanacak oyunları belirli bir periyod içerisinde talep edebiliyor. Sürükleyici 5.1 kanal surround ses, 4K HDR ve 60 FPS'ye kadar destek sayesinde heyecan verici oyun oynama imkanı, Stadia platformunu pahalı, özel bir oyun konsoluna ihtiyaç duymadan harika bir oyun deneyimi arayan herkes için çekici bir seçenek haline getiriyor.

Söz konusu OLED olduğunda, Stadia ve LG OLED TV'lerin sağlayacağı benzersiz oyun deneyimini yenmek neredeyse imkansız olacak. LG OLED’in kendinden aydınlatmalı piksel teknolojisi, kusursuz siyahı ve son derece doğru renkleri 2015 yılından beri sınıfının en iyisi 4K HDR görüntü kalitesini sağlıyor. LG OLED TV'lerdeki içerik -hem akıştaki hem de harici olarak sağlanan- ekranın hızlı 1 ms yanıt süresinden, görüntü kalitesinde herhangi bir kayıp yaşamadan ultra düşük giriş gecikmesinden yararlanıyor.

LG Ev Eğlence Sistemleri, İçerik Hizmetleri Bölümü Kıdemli Başkan Yardımcısı Lee Sang-woo, “Stadia’yı LG TV’lere eklemek, oyun fonksiyonunun LG TV kullanıcılarının beklediği ve giderek daha önemli hale gelen bir özellik olduğu yolundaki gözlemlerimizin bir sonucu. Stadia, insanların en sevdikleri oyunlara erişim şeklini değiştiriyor. Biz de, webOS uyumluluğu sağlayarak platforma erken bir taahhütte bulunuyoruz” şeklinde konuştu.

LG'nin en üstün oyun deneyimi sunan yeni OLED TV, QNED Mini LED TV ve NanoCell TV serisi, 11 Ocak'tan itibaren CES 2021'de LG'nin sanal standında sergilenecek.