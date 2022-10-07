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LG, 2022 ÜÇÜNCÜ ÇEYREK FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI
Kurumsal 10/07/2022
LG, 2022'nin üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 14 daha yüksek 21,2 trilyon KRW gelir bildirdi. Üçüncü çeyreğe ilişkin faaliyet karı, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 25 daha yüksek olarak 746,6 milyar KRW oldu.
Bu rakamlar, LG Electronics'in net kâr dahil nihai kazanç sonuçlarından önce yatırımcılara bir hizmet olarak sunulan K-IFRS'ye dayalı geçici konsolide kazançlardır. Her bir bölümle ilgili ayrıntılar bu ayın sonunda resmi olarak açıklanacak.
https://www.lg.com/content/lge/tr/tr/lg-hakkinda/basin-ve-medya/2022-3uncu-ceyrek-finansal-sonuclar-aciklandi.html isCopied
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